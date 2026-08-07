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Indonesia đã bừng tỉnh sau trận thua tuyển Việt Nam?

Hương Ly

TPO - Chuyên gia bóng đá Gusnul Yakin của Indonesia cho rằng đội nhà đã bị bắt bài với lối chơi tấn công xoay quanh Mitchell Baker. Họ phải thay đổi nếu muốn đánh bại Singapore.

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Indonesia rơi xuống mặt đất sau trận thua tuyển Việt Nam.

Tiền đạo chủ lực Baker chỉ chạm bóng 15 lần và thực hiện 3 pha dứt điểm ở trận Indonesia thua Việt Nam 0-3. Chuyên gia bóng đá Yakin cho rằng Indonesia không thể chỉ biết trông cậy vào Baker ở vị trí mũi nhọn duy nhất trên hàng công. Thay vào đó, sẽ hợp lý hơn cho Indonesia nếu họ xem tiền đạo cao 1,96m là vị trí làm tường, thu hút chú ý và quấy rối hàng thủ đối phương.

"Lối chơi tấn công của Indonesia cần thay đổi cho trận đại chiến Singapore. Baker không thể tiếp tục là tiền đạo mũi nhọn duy nhất, trong thế bị đối phương kèm chặt. Giải pháp cho Indonesia có lẽ là tiếp tục sử dụng Baker và thực hiện nhiều pha bóng làm tường, kiến tạo. Khi đó, HLV Herdman cần bố trí thêm tiền đạo lùi hoặc một tiền vệ trung tâm có xu hướng đón bóng từ tuyến 2", ông Yakin phân tích.

"Singapore chắc chắn đã lường trước những pha tấn công từ 2 cánh của chúng ta. Theo tôi, đến lúc phải sử dụng các chân chạy cánh có xu hướng xử lý độc lập tác chiến và đâm trực diện vào hàng thủ. Indonesia sẽ cần mẫu tiền đạo cánh xử lý bóng tốt hơn. Egy Maulana và Saddil Ramdani có thể là lựa chọn tối ưu", chuyên gia Yakin tiếp tục chia sẻ.

Sau cùng, ông Yakin nhìn lại vấn đề từ trận đấu trước của Indonesia, nhận định Indonesia đang thiếu các tình huống đánh trực diện vào vòng cấm để câu đá phạt. Indonesia phải được hưởng đá phạt nhiều hơn nữa, đây là cách hiệu quả để tìm kiếm bàn thắng trước Singapore.

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Các phương án tấn công của Indonesia bị tuyển Việt Nam khóa chặt.

Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia khởi đầu thuận lợi bằng 2 trận thắng Campuchia và Timor Leste. Đến trận tiếp đón Việt Nam, thầy trò HLV Herdman xung trận với khí thế hừng hực. Họ có Baker, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 (4 bàn). Sau đó là Thom Haye, chân chuyền số 1 từ đầu giải (3 pha kiến tạo).

Tuy vậy, hàng công Indonesia tắt điện trước Việt Nam. Thầy trò HLV Herdman thua 0-3 trên sân nhà và bị đẩy vào thế chân tường tại bảng A, ASEAN Cup 2026.

Sau trận, trang Bola.com cho rằng đoàn quân của HLV Herdman bị Việt Nam dội "gáo nước lạnh" và bừng tỉnh nhìn lại chính mình. Ông Yakin thẳng thắn nhận định Indonesia dự ASEAN Cup 2026 chỉ là đội hình B, có chất lượng kém xa các tuyển thủ chủ chốt đang chơi bóng tại Italia và Hà Lan.

Do đó, từ bài phỏng vấn hôm 4/6 trên Bola.com, ông Yakin kêu gọi thầy trò HLV Herdman tự nhìn nhận đúng thực lực và có đấu pháp phù hợp cho trận Singapore.

Sau trận thua Việt Nam 0-3, Indonesia rơi xuống thứ 3 với 6 điểm sau 3 trận. Singapore xếp nhì khi có 7 điểm. Indonesia phải thắng Singapore để vượt qua đối thủ và giành vé đi tiếp.

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Hương Ly
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