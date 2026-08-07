Ilhan Fandi quyết thắng Indonesia để mừng Quốc khánh Singapore

TPO - Trước thềm Quốc khánh Singapore (9/8), tiền đạo Ilhan Fandi khẳng định anh và các đồng đội quyết tâm đánh bại Indonesia để giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, qua đó dành tặng người hâm mộ món quà ý nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày lập quốc.

Đội tuyển Singapore sẽ tiếp đón Indonesia trên sân Jalan Besar vào tối 7/8 trong trận đấu mang tính quyết định của bảng A ASEAN Cup 2026. Sau 3 trận bất bại với các chiến thắng trước Campuchia, Timor-Leste và trận hòa trên sân của Việt Nam, đội chủ nhà đang đứng nhì bảng và chỉ cần thêm một trận hòa để giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, Indonesia rơi vào thế buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp.

Ilhan Fandi đang rất tự tin trước trận đấu quyết định gặp Indonesia.

Dù tính chất căng thẳng của cuộc đối đầu đang ở mức rất cao, Ilhan Fandi cho biết anh không cảm thấy lo lắng mà lại xem đây là cơ hội để Singapore đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Tiền đạo 23 tuổi nhấn mạnh cả hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng điều đó càng khiến anh và các đồng đội có thêm động lực để thể hiện trước bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

“Chúng tôi thi đấu vì người dân. Sẽ thật tuyệt nếu có thể mang đến cho Singapore một món quà trong ngày sinh nhật của đất nước. Điều quan trọng nhất vẫn là có màn trình diễn tốt và giành vé vào bán kết”, Ilhan chia sẻ trước trận đấu.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số, cuộc đối đầu với Indonesia còn diễn ra trong bối cảnh sân Jalan Besar đã bán hết vé. HLV Gavin Lee vì thế yêu cầu các học trò giữ sự bình tĩnh thay vì để cảm xúc lấn át. Nhà cầm quân của Singapore đánh giá đội bóng đã trưởng thành qua từng trận đấu và cần tiếp tục duy trì sự ổn định trước thử thách lớn nhất kể từ đầu giải.

Singapore sẽ không có Kyoga Nakamura vì án treo giò sau khi tiền vệ gốc Nhật Bản nhận đủ hai thẻ vàng. Tuy nhiên, HLV Gavin Lee tin rằng những cầu thủ được trao cơ hội sẽ đủ khả năng khỏa lấp khoảng trống này và giúp đội chủ nhà duy trì màn trình diễn tích cực.

Về phần Ilhan, anh đang bước vào trận đấu với phong độ ấn tượng. Sau siêu phẩm vô-lê mang về chiến thắng trước Campuchia ở trận ra quân, Ilhan tiếp tục ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste. Những đóng góp liên tiếp của chân sút vừa gia nhập Lion City Sailors giúp anh trở thành một trong những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Singapore tại giải năm nay.

Là con trai của huyền thoại Fandi Ahmad, Ilhan thừa nhận anh chịu ảnh hưởng lớn từ những giá trị mà cha truyền dạy, đặc biệt là tinh thần kỷ luật, sự tận tụy, quyết tâm và sẵn sàng hy sinh vì tập thể.

Chân sút đã có 3 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026 cho biết rất muốn làm cha mình tự hào bằng màn trình diễn trên sân Jalan Besar nhưng điều quan trọng nhất với anh vẫn là cống hiến hết mình mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia. “Tôi muốn giúp đội bóng tiến xa nhất có thể và sẵn sàng đóng góp bất cứ điều gì mình có thể làm”, Ilhan Fandi nhấn mạnh.