Ấn Độ tuyên bố cử đội U23, FIFA ASEAN Cup 2026 đang mất giá?

TPO - Trong lúc ASEAN Cup 2026, giải đấu truyền thống của Đông Nam Á, đang diễn ra thì một phiên bản mới là FIFA ASEAN Cup đang đối diện với nhiều biến số khiến NHM phải đặt câu hỏi. Liệu rằng giải vô địch Đông Nam Á mở rộng có đang mất giá khi hàng loạt khách mời có thái độ thờ ơ?

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của người hâm mộ khu vực. Với phiên bản mở rộng mang tên FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu được kỳ vọng sẽ bước lên tầm cao mới khi có sự can thiệp và hỗ trợ tổ chức trực tiếp từ FIFA. Mục tiêu ban đầu rất rõ ràng: mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn bằng cách mời thêm các đội tuyển ngoài khu vực, từ đó tăng giá trị thương mại và tạo đòn bẩy cho các đội tuyển Đông Nam Á.

Tiền thưởng hấp dẫn, lại diễn ra đúng dịp FIFA Days (tạo điều kiện để các đội tuyển gọi tối ưu quân số), về lý thuyết FIFA ASEAN Cup được coi là một sự kiện hoàn hảo của Đông Nam Á. Thế nhưng, thực tế đang diễn ra lại hoàn toàn trái ngược với những kỳ vọng ban đầu, sau động thái mới đây từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo xác nhận, đội tuyển quốc gia Ấn Độ đã chốt được lịch đá giao hữu quốc tế với đội tuyển Brazil vào ngày 3/10. Vấn đề nằm ở chỗ, thời điểm diễn ra trận cầu mang tính lịch sử với nền bóng đá tỷ dân này lại trùng với lịch thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026.

Đứng trước sự chồng chéo, AIFF đã dự tính một phương án khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á cảm thấy bị coi nhẹ: Cử đội hình B hoặc lứa U23 sang dự, trong khi dồn toàn lực giữ lại những hảo thủ tốt nhất để chuẩn bị cho màn so tài với Brazil. Thậm chí, nếu ban tổ chức và FIFA không chấp thuận việc dùng đội dự bị, Ấn Độ sẵn sàng rút lui hoàn toàn khỏi giải đấu (vốn được xếp chung bảng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore).

Ấn Độ không cử đội hình tối ưu tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

Trên bảng xếp hạng FIFA, Ấn Độ không hề vượt trội, thậm chí còn xếp sau một số đại diện của khu vực. Việc họ mang đội hình 2 hay đội U23 đi thi đấu bị xem là hành động thiếu tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách thực tế và sòng phẳng, quyết định của các nhà quản lý bóng đá Ấn Độ là hợp lý.

Cơ hội được cọ xát với nền bóng đá vĩ đại như Brazil mang lại giá trị to lớn cả về mặt chuyên môn, trải nghiệm lẫn sức hút thương mại. Việc họ chi 6-7 triệu USD cho đối tác Brazil cho thấy kỳ vọng đặt vào trận đấu này lớn thế nào. Khi đặt lên bàn cân, sức hút của một trận giao hữu duy nhất với Brazil rõ ràng đã đè bẹp sức nặng của toàn bộ giải đấu FIFA ASEAN Cup.

Thực ra, những gian nan mà FIFA ASEAN Cup 2026 phải đối mặt thực chất đã bắt đầu từ trước đó, với hàng loạt cú quay xe dội thẳng vào tham vọng của ban tổ chức.

Tiêu biểu nhất là trường hợp của đội tuyển Trung Quốc. Được kỳ vọng là một nhân tố sẽ kéo theo lượng khán giả khổng lồ cùng bản quyền truyền hình béo bở, đội tuyển này ban đầu đã nhận lời tham dự. Tuy nhiên, họ bất ngờ thông báo rút lui để tự tổ chức một giải đấu giao hữu khác tại Trùng Khánh với các đối thủ như Uzbekistan, Triều Tiên...

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ lý do đằng sau quyết định này là bởi họ "ngại gặp các đối thủ yếu", cho rằng việc thi đấu ở Đông Nam Á sẽ không giúp ích gì cho mục tiêu chuẩn bị cho Asian Cup 2027 hay vòng loại World Cup 2030. Lời từ chối này chẳng khác nào một sự phủ nhận trực tiếp về mặt trình độ đối với FIFA ASEAN Cup.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng đội tuyển của họ không hứng thú với việc tham gia giải đấu của Đông Nam Á

Không dừng lại ở đó, giấc mơ mời gọi những ông lớn của châu Đại Dương hay châu Á như Australia và New Zealand tham gia cũng nhanh chóng vỡ mộng khi các đội bóng này tỏ ra thờ ơ. Australia đã chốt lịch đá giao hữu với tuyển Brazil (thi đấu trước trận Ấn Độ vs Brazil). Bản thân họ dường như cũng không cần FIFA ASEAN Cup 2026.

Việc các đội tuyển có trình độ từ trung bình khá trở lên liên tiếp rút lui hoặc từ chối đã đẩy FIFA vào thế bí, buộc họ phải "chữa cháy" bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn khách mời.

Kết quả là sự xuất hiện của một cái tên gây sốc: Đội tuyển Pakistan. Để lấp vào chỗ trống mà Trung Quốc để lại, FIFA đã phải mời một đội đang xếp thứ hạng 198 thế giới tham gia tranh tài. Dẫu cho lãnh đạo bóng đá Pakistan vô cùng tự hào khi tuyên bố họ đã "bước lên sân khấu toàn cầu" và sẵn sàng cạnh tranh, thì bất kỳ ai theo dõi thể thao đều nhận ra sự chắp vá của giải đấu.

Một giải đấu mang thương hiệu "FIFA", với khát vọng nâng tầm bóng đá khu vực, nhưng lại không thể giữ chân các đối thủ tầm trung châu lục mà phải dùng đến đội bóng gần chót bảng xếp hạng thế giới để lấp chỗ trống. Điều này khiến sức cạnh tranh và chất lượng chuyên môn bị nghi ngờ nghiêm trọng. Pakistan đứng thứ 198 được đá ở hạng 1, trong khi nhiều đội có vị trí cao hơn trên BXH FIFA như Myanmar, Campuchia... lại "phải" đá ở hạng 2. Chi tiết này càng chỉ rõ sự bất cập.

Những cú quay xe của Ấn Độ và Trung Quốc đang đe dọa sức hút của FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng nó cũng gửi đến một thông điệp đáng suy ngẫm. Là chừng nào mặt bằng chuyên môn chung của Đông Nam Á chưa thực sự bứt phá, giải đấu này sẽ mãi loay hoay trong biên giới khu vực, những vị khách chất lượng sẽ mãi thờ ơ.