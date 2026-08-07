Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia Phan Anh Tú: Việt Nam không nên vội vàng trước Campuchia

Vĩnh Xuân

TPO - Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá Việt Nam với đội hình chất lượng hơn sẽ thắng Campuchia, qua đó giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhất bảng A.

9761051b-dc8c-45f4-850a-3768ca61c71e.jpg
HLV Kim Sang-sik và các học trò hướng đến chiến thắng trước Campuchia tại Mỹ Đình (ảnh Hữu Phạm)

Vị trí nhất bảng A sẽ cho Việt Nam cơ hội đá trận chung kết lượt về trên sân nhà trong trường hợp vượt qua vòng bán kết. Đây cũng là mục tiêu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik hướng đến trước cuộc đối đầu Campuchia.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, giành 3 điểm trước Campuchia là mục tiêu trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không nên nóng vội hoặc chủ quan.

"Campuchia sẽ thoải mái về tâm lý khi vào trận bởi họ đã hết cơ hội đi tiếp. Họ có thể chơi "bốc" khi nhập cuộc nhưng tôi cho rằng Campuchia chỉ có thể tìm cơ hội từ các tình huống phản công mang tính cá nhân. Campuchia khó phối hợp đồng đội trước Việt Nam"-ông Phan Anh Tú nhận định.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đội hình Việt Nam có chất lượng tốt hơn gồm cả quân dự bị. Điều này cho phép HLV Kim Sang-sik và các học trò chủ động về mặt ý tưởng, lối chơi. Dù vậy, ông Phan Anh Tú lưu ý tuyển Việt Nam không nên nóng vội, bàn thắng sẽ có sớm hay muộn khi thời cơ đến.

Chuyên gia Phan Anh Tú dự đoán đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng với tỷ số 3-1 hoặc 2-0.

Vĩnh Xuân
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Campuchia #Phan Anh Tú

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe