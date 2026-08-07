Chuyên gia Phan Anh Tú: Việt Nam không nên vội vàng trước Campuchia

TPO - Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá Việt Nam với đội hình chất lượng hơn sẽ thắng Campuchia, qua đó giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhất bảng A.

HLV Kim Sang-sik và các học trò hướng đến chiến thắng trước Campuchia tại Mỹ Đình (ảnh Hữu Phạm)

Vị trí nhất bảng A sẽ cho Việt Nam cơ hội đá trận chung kết lượt về trên sân nhà trong trường hợp vượt qua vòng bán kết. Đây cũng là mục tiêu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik hướng đến trước cuộc đối đầu Campuchia.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, giành 3 điểm trước Campuchia là mục tiêu trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không nên nóng vội hoặc chủ quan.

"Campuchia sẽ thoải mái về tâm lý khi vào trận bởi họ đã hết cơ hội đi tiếp. Họ có thể chơi "bốc" khi nhập cuộc nhưng tôi cho rằng Campuchia chỉ có thể tìm cơ hội từ các tình huống phản công mang tính cá nhân. Campuchia khó phối hợp đồng đội trước Việt Nam"-ông Phan Anh Tú nhận định.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đội hình Việt Nam có chất lượng tốt hơn gồm cả quân dự bị. Điều này cho phép HLV Kim Sang-sik và các học trò chủ động về mặt ý tưởng, lối chơi. Dù vậy, ông Phan Anh Tú lưu ý tuyển Việt Nam không nên nóng vội, bàn thắng sẽ có sớm hay muộn khi thời cơ đến.

Chuyên gia Phan Anh Tú dự đoán đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng với tỷ số 3-1 hoặc 2-0.