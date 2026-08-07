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Thể thao

Hơn 100 VĐV tranh tài Giải đua Mô tô địa hình Việt Nam - Cúp VTV 2026

PV

Ngày 8 và 9/8/2026, Giải đua Mô tô địa hình Việt Nam Cúp VTV 2026 khởi tranh tại Sơn La, quy tụ các tay đua xuất sắc để cùng chinh phục cung đường Hard Enduro khắc nghiệt.

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Trong hai ngày 8 và 9/8/2026, những người đam mê tốc độ và thể thao mạo hiểm trên cả nước sẽ hướng về phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La để chào đón Giải đua Mô tô địa hình Việt Nam - Cúp VTV 2026. Sự kiện này do Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn (VTV5) thuộc Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam và Ủy ban Nhân dân phường Vân Sơn tổ chức.

Không chỉ dừng lại ở một giải đấu tranh tài gay cấn, Cúp VTV 2026 mang trong mình sứ mệnh tiên phong xây dựng mô hình kết hợp độc đáo giữa thể thao mạo hiểm, du lịch khám phá và tôn vinh các giá trị văn hóa bản địa của Việt Nam.

Giải đấu năm nay có quy mô ấn tượng khi quy tụ hơn 110 tay đua xuất sắc đến từ 26 câu lạc bộ mô tô địa hình trải dài trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sự xuất hiện của 6 vận động viên nữ đầy bản lĩnh cùng 15 tay đua người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đa dạng, góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn và thúc đẩy tinh thần giao lưu quốc tế.

Các tay đua sẽ được chia thành ba hệ thi đấu từ hệ Mở rộng, Bán chuyên đến hệ Chuyên nghiệp. Thử thách thực sự chờ đón họ là cung đường đua mang phong cách Hard Enduro cực kỳ khắc nghiệt dài 6,8km mỗi lượt. Cung đường này tận dụng triệt để địa hình tự nhiên hiểm trở, buộc các tay đua phải chinh phục những con dốc dựng đứng, đường đất lầy lội, suối cạn nhiều đá tảng và những chướng ngại vật kỹ thuật nằm sâu trong rừng.

Để hoàn thành chặng đua, mỗi vận động viên cần có nền tảng thể lực bền bỉ, kỹ năng điều khiển xe điêu luyện cùng khả năng xử lý tình huống vô cùng linh hoạt.

Điểm nhấn làm nên linh hồn của giải đấu năm nay chính là sự xuất hiện của các trạm Checkpoint mang chủ đề "Bản sắc văn hóa dân tộc" được bố trí ngay trên đường đua. Thay vì những điểm dừng kỹ thuật chỉ để quét chip hay đóng dấu xác nhận thông thường, các tay đua sẽ được bước vào không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái và dân tộc Dao.

Tại đây, những người dân địa phương trong trang phục truyền thống rực rỡ sẽ đích thân chào đón vận động viên, thực hiện các nghi thức chúc may mắn và cổ vũ tinh thần. Mỗi trạm dừng chân không chỉ là một thử thách được hoàn thành mà còn là một nhịp cầu gắn kết những tay đua mạnh mẽ với hơi thở văn hóa và con người vùng cao chân chất, mang đến trải nghiệm thi đấu giàu cảm xúc chưa từng có.

Nhằm lan tỏa sức nóng của giải đấu, toàn bộ diễn biến sự kiện sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng như ứng dụng VTVgo và các kênh truyền hình VTV5, VTV6 cũng như hệ sinh thái nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

PV
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