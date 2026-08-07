Arsenal nhắm đến mục tiêu nào sau khi vuột mất Vinicius?

TPO - Việc mục tiêu số 1 Vinicius gia hạn với Real Madrid khiến Arsenal phải tính lại kế hoạch tăng cường hàng công. Thay vì dồn gần như toàn bộ khả năng tài chính vào một thương vụ “bom tấn”, đội bóng London có thể sẽ phân bổ nguồn lực cho nhiều vị trí hơn.

Julian Alvarez, Nico Williams hay cố với tới Bradley Barcola?

Giấc mơ đưa Vinicius Junior về Emirates đã khép lại. Real Madrid ngày 6/8 đạt thỏa thuận với tiền đạo người Brazil về bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2032, chấm dứt những hy vọng cuối cùng của Arsenal sau nhiều tuần theo đuổi.

Vinicius đã gia hạn với Real Madrid tới 2032.

Đây là lần thứ hai trong mùa hè này Arsenal bỏ lỡ một mục tiêu tấn công hàng đầu sau Morgan Rogers. Chelsea đã chi 117 triệu bảng để đưa cầu thủ chạy cánh của Aston Villa về Stamford Bridge, trong khi Arsenal không chấp nhận mức giá đó.

Với Vinicius, Arsenal đã sẵn sàng chơi một canh bạc lớn hơn, nhưng Real Madrid cuối cùng vẫn thuyết phục được ngôi sao người Brazil ở lại sân Bernabeu.

Sau khi Vinicius ở lại Real Madrid, những cái tên như Bradley Barcola, Nico Williams và Julián Alvarez vì thế tiếp tục xuất hiện trong các phương án của Arsenal, nhưng mỗi thương vụ lại có một trở ngại riêng.

Barcola là trường hợp rõ nhất cho thấy vấn đề Arsenal đang đối mặt. PSG định giá cầu thủ người Pháp khoảng 145 triệu bảng, trong khi Liverpool đã tiến sâu hơn trong cuộc đua và Barcola được cho là nghiêng về khả năng chuyển tới Anfield.

Nếu Arsenal tiếp tục theo đuổi Barcola, họ sẽ một lần nữa đứng trước bài toán tương tự Vinicius: trả một khoản tiền rất lớn để lấy một ngôi sao có khả năng tạo khác biệt ngay lập tức, hay dừng lại khi mức định giá vượt quá giới hạn mà đội bóng London cho là hợp lý.

Các mục tiêu Julian Alvarez (bên trái), Nico Williams (giữa) hay Bradley Barcola (bên phải) đều có những thách thức đáng kể.

Nico Williams có vẻ dễ tiếp cận hơn về mặt tài chính. Theo những thông tin mới nhất, Arsenal đã được liên hệ với khả năng nối lại sự quan tâm dành cho cầu thủ chạy cánh của Athletic Bilbao, người có điều khoản giải phóng được cho vào khoảng 90 triệu euro, tương đương khoảng 77 triệu bảng. Đây là mức thấp hơn đáng kể so với con số PSG đòi cho Barcola và cũng thấp hơn rất nhiều so với khoản tiền Chelsea bỏ ra cho Rogers.

Trong khi đó, Julián Alvarez lại mở ra một hướng khác. Tiền đạo Argentina từng công khai mong muốn rời Atletico Madrid để theo đuổi một giấc mơ mới, nhưng Barcelona vẫn là điểm đến ưu tiên của anh và Atletico không muốn bán tiền đạo này cho đối thủ trực tiếp tại La Liga. Barcelona tiếp tục tìm cách đưa Alvarez về Camp Nou, trong khi Atletico giữ lập trường cứng rắn.

Điều đó có nghĩa Arsenal không chỉ phải thuyết phục Atletico về mức phí, mà còn phải thuyết phục chính Alvarez rằng London là lựa chọn phù hợp hơn Barcelona. Đây là một thương vụ lớn, nhưng cũng là thương vụ mà “chiếc chìa khóa” không hoàn toàn nằm trong tay Arsenal.

Tập trung nâng cấp chiều sâu đội hình

Việc Vinicius gia hạn với Real Madrid cũng có thể khiến Arsenal thay đổi cách tiếp cận trên thị trường chuyển nhượng. Thay vì nhất thiết phải tìm một “Vinicius mới” để lấp đầy khoảng trống, họ có thể chia nhỏ bài toán thành nhiều phần.

Trong đó, dấu hiệu đáng chú ý nhất nằm ở hàng thủ. Ngay sau khi đạt thỏa thuận trị giá 75 triệu bảng với Newcastle để chiêu mộ Bruno Guimaraes, Arsenal tiếp tục tìm một trung vệ và một cầu thủ tấn công. William Saliba đang phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài vì chấn thương lưng, khiến nhu cầu bổ sung trung vệ trở nên cấp thiết hơn so với thời điểm đầu kỳ chuyển nhượng.

Ezri Konsa vì thế lại nổi lên như một mục tiêu quan trọng. Arsenal từng bị Aston Villa từ chối đề nghị đầu tiên và đang chuẩn bị trở lại với một mức giá cao hơn. Aston Villa được cho là muốn ít nhất 60 triệu bảng cho trung vệ đội tuyển Anh, trong khi Arsenal không muốn trả tới mức đó cho một cầu thủ còn chưa đầy hai năm hợp đồng.

Đây là chi tiết đáng chú ý nếu nhìn toàn bộ mùa Hè của Arsenal như một kế hoạch thay vì những thương vụ riêng lẻ. Trước đó, Arsenal đã đưa về thủ môn Illan Meslier theo dạng tự do, mua đứt Piero Hincapie với giá khoảng 34,5 triệu bảng và chi 34 triệu bảng cho Tzolis. Guimaraes tiếp tục là một thương vụ lớn với mức phí 75 triệu bảng. Nếu chi thêm khoảng 60 triệu bảng cho Konsa, Arsenal sẽ dành một khoản đáng kể cho việc làm dày đội hình thay vì dồn toàn bộ ngân sách vào một ngôi sao tấn công duy nhất.

Konsa cũng là một mục tiêu quan trọng của Arsenal.

Chính những động thái kể trên đang làm cho mùa hè của Arsenal có một ý nghĩa khác. Guimaraes không phải một thương vụ “đánh bóng tên tuổi” đơn thuần. Tiền vệ Brazil được đưa về để tăng chiều sâu và chất lượng cho tuyến giữa, trong khi Konsa nếu gia nhập sẽ giải quyết trực tiếp khoảng trống do Saliba để lại. Tzolis bổ sung cho hàng công, còn Hincapie giúp Arsenal có thêm lựa chọn ở hàng thủ.

Nói cách khác, Arsenal dường như đang tập trung hơn vào việc xây dựng một đội hình có nhiều phương án hơn ở mọi tuyến. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa Pháo thủ đã từ bỏ ý định mua một ngôi sao tấn công đẳng cấp cao. Nhưng sau khi Vinicius không còn là một khả năng thực tế, việc chi số tiền khổng lồ cho một cầu thủ không còn là ưu tiên số 1 của đội chủ sân Emirates.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 còn khoảng 3 tuần nữa mới khép lại. Arsenal vì thế vẫn còn thời gian để tìm thêm một cầu thủ tấn công đẳng cấp. Nhưng sau khi Vinicius chọn Real Madrid, câu hỏi quan trọng nhất có lẽ không còn là “ai sẽ thay thế Vinicius?”, mà là “Arsenal cần bao nhiêu cầu thủ để trở thành một đội bóng tốt hơn?”. Và những diễn biến trong vài ngày qua cho thấy câu trả lời có thể không nằm ở một cái tên duy nhất.