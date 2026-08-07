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U20 Việt Nam rèn quân tại Nhật Bản, hướng tới vé dự VCK U20 châu Á

Trọng Đạt

TPO - Ngày 7/8, U20 Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Nhật Bản nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào Vòng loại U20 châu Á 2027 trên sân nhà.

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U20 Việt Nam hội quân từ ngày 3/8 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam với 30 cầu thủ. Thành phần đội tuyển gồm nhiều gương mặt từng tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2026 hồi tháng 6, bên cạnh một số nhân tố mới giàu triển vọng như Nguyễn Văn Khánh, Bạch Trọng Dương, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú, Trần Gia Bảo, Lê Văn Hoàn...

Sau những ngày đầu tập luyện, các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp với giáo án của Ban huấn luyện. Toàn đội duy trì tinh thần tập luyện nghiêm túc, tập trung cải thiện thể lực, khả năng phối hợp và các yêu cầu chiến thuật nhằm hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt tại vòng loại châu Á.

Trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản, U20 Việt Nam sẽ chú trọng nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện cách tổ chức lối chơi, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thi đấu thông qua các trận giao hữu do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản hỗ trợ sắp xếp.

Đây được xem là đợt cọ xát quan trọng trong bối cảnh U20 Việt Nam sắp phải đối diện những đối thủ có chất lượng cao ở vòng loại. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn ngày 17/8, đội sẽ trở về nước, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tranh tài tại bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027.

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Các trận đấu của bảng C diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). U20 Việt Nam lần lượt đối đầu Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine.

Trong đó, Iran thuộc nhóm hạt giống số 1 và sở hữu nền bóng đá trẻ giàu truyền thống của châu Á. CHDCND Triều Tiên cũng thường xuyên cho thấy sức cạnh tranh đáng kể ở các giải trẻ cấp châu lục, trong khi Palestine là đối thủ không dễ bị xem nhẹ.

Với tính chất của bảng đấu, U20 Việt Nam được dự báo phải đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết. Vì vậy, chuyến tập huấn tại Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Ban huấn luyện đánh giá chính xác năng lực từng vị trí, thử nghiệm các phương án nhân sự và nâng cao khả năng vận hành chiến thuật.

Lợi thế sân nhà tại Việt Trì cùng quá trình chuẩn bị được đầu tư bài bản là những điểm tựa để U20 Việt Nam hướng tới kết quả tích cực tại Vòng loại U20 châu Á 2027 và cạnh tranh suất góp mặt ở vòng chung kết.

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Trọng Đạt
#U20 Việt Nam #tập huấn Nhật Bản #vòng loại châu Á #bóng đá trẻ #đội tuyển U20 #kết quả thi đấu #giáo án chiến thuật

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