Giải Golf Trẻ Quốc gia 2026: Nguyễn Trọng Hoàng vô địch tuyệt đối, Park Ha Na thắng nghẹt thở

TPO - Sau ba ngày tranh tài tại Royal Long An Golf & Country Club, Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia 2026 - Tranh Cúp Hanwha Life khép lại với chức vô địch thuộc về Nguyễn Trọng Hoàng ở bảng nam và Park Ha Na ở bảng nữ.

Trải qua 54 hố đấu, giải chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa những golfer trẻ hàng đầu Việt Nam. Với tính chất là giải vô địch quốc gia đầu tiên được tổ chức theo mô hình độc lập dành riêng cho các vận động viên trẻ, cuộc đua đến ngôi vô địch chỉ được định đoạt trong ngày thi đấu cuối cùng.

Ở bảng nam, Nguyễn Trọng Hoàng bước vào vòng chung kết với lợi thế dẫn đầu sau hai ngày thi đấu đầu tiên. Golfer sinh năm 2010 tiếp tục duy trì phong độ ổn định, qua đó bảo vệ thành công vị trí số một.

Trong vòng đấu quyết định, Trọng Hoàng ghi 1 birdie cùng 2 eagle, khép lại giải với tổng điểm -10 gậy. Thành tích này giúp anh hoàn tất chiến thắng wire-to-wire, giữ ngôi đầu xuyên suốt cả ba vòng để trở thành nhà vô địch bảng nam.

Nguyễn Bảo Phát cán đích ở vị trí thứ hai với tổng điểm -7 gậy, trong khi Đỗ Dương Gia Minh đứng thứ ba với -6 gậy.

Cuộc đua ở bảng nữ diễn ra kịch tính hơn khi Park Ha Na tạo nên màn ngược dòng trong ngày thi đấu cuối.

Golfer mang hai dòng máu Việt Nam - Hàn Quốc bước vào vòng chung kết ở vị trí thứ hai. Trước sức ép trong cuộc đua vô địch, Park Ha Na vẫn thi đấu bản lĩnh, ghi 5 birdie và mắc 4 bogey để hoàn thành vòng đấu với 71 gậy (-1).

Với kết quả lần lượt 72, 73 và 71 gậy qua ba vòng, Park Ha Na đạt tổng điểm Even Par, qua đó vượt lên giành chức vô địch bảng nữ.

Trong khi đó, Nguyễn Viết Gia Hân không thể duy trì lợi thế ở vòng cuối. Golfer trẻ mắc 3 bogey, một triple bogey tại hố 6 và chỉ có một birdie ở hố 16, qua đó kết thúc giải ở vị trí thứ hai. Nguyễn Bảo Châu đứng thứ ba với tổng điểm +7 gậy.

Bên cạnh hai nội dung cá nhân, mùa giải năm nay còn có thêm nội dung đồng đội. Căn cứ thành tích sau ba ngày tranh tài, đội Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội giành hạng nhất. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM xếp thứ hai, còn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa đứng thứ ba.

Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia 2026 khép lại mùa đầu tiên được tổ chức theo mô hình độc lập, tạo thêm một sân chơi có tính cạnh tranh cao cho các golfer trẻ.

Đây cũng là giải đấu duy nhất trong hệ thống golf trẻ được xét phong đẳng cấp vận động viên, qua đó trở thành một trong những căn cứ chuyên môn để đánh giá, tuyển chọn lực lượng kế cận cho Đội tuyển Trẻ Quốc gia.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải: