Chủ tịch Erick Thohir gửi thông điệp lo lắng đến HLV John Herdman

TPO - Sau khi đội tuyển Indonesia bất ngờ phải dừng bước ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, đã ngay lập tức lên tiếng. Ông khẳng định sẽ tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện đối với toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu của thầy trò John Herdman.

Tại chiến dịch ASEAN Cup 2026, Indonesia thi đấu không đúng như kỳ vọng ban đầu. Trải qua 4 lượt trận vòng bảng, đội bóng xứ vạn đảo thu về vỏn vẹn 7 điểm. Họ chỉ giành được chiến thắng trước hai đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Timor Leste và Campuchia.

Trong khi đó, ở những trận cầu mang tính quyết định, họ đã phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Việt Nam và bị Singapore cầm hòa với tỷ số 1-1. Với thành tích khiêm tốn này, Indonesia đành ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 3 bảng A, nhìn hai đối thủ xếp trên là Việt Nam và Singapore dắt tay nhau tiến vào vòng bán kết.

Thất bại này không chỉ để lại sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ xứ vạn đảo mà còn đặt ra những dấu hỏi lớn về năng lực cạnh tranh của đội tuyển trong khu vực, nhất là khi Indonesia mang theo đội hình đắt giá nhất giải, gấp rưỡi đội thứ nhì Việt Nam (9,43 so với 6,63 triệu euro theo định giá của Transfermarkt).

Đứng trước kết quả bết bát, dư luận Indonesia đã dấy lên nhiều hoài nghi về tương lai của HLV trưởng John Herdman. Động thái từ chủ tịch Erick Thohir cũng phần nào "ủng hộ" cho nhận định trên.

Tuyển Indonesia bất lực trên sân của Singapore

"Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá lại kết quả tại ASEAN Cup 2026 để đội tuyển Indonesia có sự chuẩn bị tốt hơn, sẵn sàng đương đầu với hàng loạt giải đấu quan trọng trong tương lai. Xin cảm ơn toàn thể các cầu thủ, ban huấn luyện và các quan chức của đội tuyển Indonesia đã chiến đấu hết mình tại ASEAN Cup 2026”, người đứng đầu bóng đá xứ vạn đảo gửi thông điệp.

Thực ra từ thời HLV Shin Tae-yong, chủ tịch Thohir đã có thói quen đánh giá lại các giải đấu của đội tuyển U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Đây như một quy trình bắt buộc ông yêu cầu PSSI phải thực hiện. Sẽ có những quyết định quan trọng sau giải đấu, hoặc cũng có thể không.

Theo nhiều nguồn tin xứ vạn đảo, khả năng HLV John Herdman bị sa thải ngay lập tức là rất thấp. Nguyên nhân chính là do bản hợp đồng giữa ông và PSSI vẫn còn thời hạn rất dài (2 năm cộng 2 năm tùy chọn).

Hơn thế nữa, mục tiêu cốt lõi mà PSSI đặt ra cho thầy trò Herdman không chỉ dừng lại ở các giải đấu khu vực, mà tham vọng lớn hơn là dẫn dắt Indonesia giành quyền góp mặt tại World Cup 2030. Nhưng rõ ràng là thất bại vừa qua đã khiến ông mất điểm trong mắt chủ tịch Thohir.

Thử thách tiếp theo dành cho Indonesia sẽ đến rất sớm. Vào tháng 9 tới, thầy trò HLV John Herdman sẽ bước vào tranh tài tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mà chính Indonesia đăng cai. Do thời gian chuẩn bị không còn nhiều, HLV Herdman sẽ phải nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục những điểm yếu cố hữu trong lối chơi của toàn đội nếu không muốn lặp lại kịch bản thất bại. Và đây sẽ là cơ hội để ông gây dựng lại vị thế ở xứ vạn đảo.