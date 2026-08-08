CĐV Indonesia thi nhau mỉa mai đội tuyển: Đến giải khu vực còn bị loại mà mơ đi World Cup!

TPO - Sự kiện Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng giải ASEAN Cup 2026 đang tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ xứ vạn đảo. Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Họ đã trút nỗi thất vọng ấy trên các nền tảng mạng xã hội.

Dạo quanh một vòng mạng xã hội như X (Twitter cũ), Instagram và Facebook, các cổ động viên Indonesia chủ yếu dùng sự châm biếm, mỉa mai để nói về một chiến dịch theo họ là thảm họa.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Singapore vang lên, hashtag #TimnasDay (Ngày của đội tuyển) lập tức biến thành #TimnasPulang (Đội tuyển về nước). Một tài khoản có tên @GarudaTears đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích với dòng trạng thái mỉa mai chiến thuật của vị HLV trưởng:

"Mọi người đừng vội chỉ trích. HLV John Herdman đang áp dụng chiến thuật giấu bài để chuẩn bị cho World Cup 2030 đấy. Vấn đề duy nhất là ông ấy giấu bài kỹ quá, đến mức các cầu thủ cũng không biết cách tìm đường vào bán kết ASEAN Cup ở đâu luôn”, tài khoản GarudaTears viết.

Vấn đề nhập tịch cũng trở thành chủ đề bị mang ra chế giễu nặng nề. PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) đã đầu tư rất nhiều vào việc kêu gọi các tài năng gốc Indonesia từ châu Âu trở về cống hiến. Tuy nhiên, sự thiếu gắn kết trên sân đã khiến nỗ lực này trở thành trò cười trong mắt chính những người hâm mộ nhà.

"Thưa ngài chủ tịch Erick Thohir, có lẽ chúng ta cần nhập tịch thêm 11 cầu thủ nữa, nhập tịch luôn cả HLV và ban huấn luyện đi. À mà nếu được, ngài hãy nhập tịch luôn một lượng người hâm mộ mới từ Hà Lan, để họ chịu đựng nỗi đau này thay cho chúng tôi. Đến giải khu vực còn không thắng mà mơ đi World Cup!", bình luận của CĐV IndoUltras_99.

Bình luận mỉa mai của CĐV Indonesia nhận được "bão like"

Sự đối lập giữa hình ảnh hào nhoáng trên truyền thông và phong độ tệ hại trên sân cỏ cũng bị bêu riếu. Một người hâm mộ tên Budi Santoso viết trên trang fanpage chính thức của PSSI, nhận được sự đồng tình của vô số người khác:

"Tôi phải thừa nhận rằng đội tuyển của chúng ta sở hữu những kỹ năng của các nhà vô địch thế giới... nhưng là trên mạng xã hội Instagram và TikTok. Các video tạo dáng, nhảy múa của họ thì xuất sắc không chê vào đâu được. Đáng tiếc là giải đấu này lại thi đấu bằng bóng trên mặt cỏ, chứ không phải thi xem ai có nhiều lượt thả tim hơn”, CĐV Budi Santoso.

Một bộ phận CĐV khác lại chọn cách "cảm ơn" đội tuyển bằng những lời lẽ vô cùng chua chát. Họ cho rằng việc bị loại sớm có khi lại là một... điều hay. "Xin chân thành cảm ơn ban huấn luyện và các cầu thủ vì đã biết nghĩ cho ngân sách của Liên đoàn.

CĐV Indonesia có lý do chỉ trích đội nhà

Việc bị loại sớm giúp chúng ta tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền vé máy bay, tiền thuê khách sạn và tiền thưởng. Chúng ta tốn tiền cho đội tuyển, để rồi họ ra sân chỉ làm nền cho Việt Nam và Singapore tỏa sáng” - tài khoản @Bola_Mania chia sẻ.

Những lời châm biếm, mỉa mai không đơn thuần chỉ là sự tức giận nhất thời, mà nó phản ánh một sự bất lực và thất vọng sâu sắc của hàng triệu con tim yêu bóng đá tại quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á. Đã bao nhiêu năm trôi qua, những lời hứa hẹn về một "kỷ nguyên vàng" dưới bàn tay của các HLV ngoại hay làn sóng cầu thủ nhập tịch vẫn mãi chỉ là những bản phác thảo dang dở.

Một bình luận nhận được hàng ngàn lượt thích từ một CĐV Indo_Loanna đã củng cố cho nhận định này: “Đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2026, nhưng đá giải khu vực còn không thắng thì liệu mục tiêu ấy có thực tế hay không”.