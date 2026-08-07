HLV Kim Sang-sik: ‘Tôi luôn đặt kỳ vọng cao nhất vào Đình Bắc’

TPO - Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia, HLV Kim Sang-sik dành nhiều lời khen cho cầu thủ lập cú đúp Nguyễn Đình Bắc, đồng thời cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng quãng nghỉ để phục hồi và chuẩn bị kỹ nhất cho vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia trên sân Mỹ Đình. Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với cú đúp, trong khi bàn còn lại của đội chủ nhà đến từ pha phản lưới của Vakim.

Kết quả này giúp tuyển Việt Nam kết thúc bảng A ở vị trí dẫn đầu với 10 điểm, qua đó giành quyền vào bán kết gặp đội nhì bảng B.

Mở đầu buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng khi đội tuyển hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng.

“Trước tiên, tôi rất vui vì đội tuyển giành chiến thắng. Nhờ kết quả này, chúng ta kết thúc vòng bảng ở vị trí số một và tiến vào bán kết. Hôm nay có rất nhiều khán giả tới sân cổ vũ. Chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành tới tất cả mọi người. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả là động lực giúp đội tuyển đạt kết quả tốt”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc. Ở trận hòa Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình hôm 31/7, Đình Bắc bị rút khỏi sân ngay cuối hiệp một sau màn thể hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Trở lại đội hình xuất phát trước Campuchia, tiền đạo trẻ đáp lại niềm tin của ban huấn luyện bằng cú đúp trước gần 20.000 khán giả.

“Ở trận gặp Singapore, Đình Bắc phải rời sân sớm. Tôi biết cậu ấy có thể hơi thất vọng, nhưng Đình Bắc đã vượt qua điều đó. Hôm nay, cậu ấy thi đấu rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ của mình”, HLV Kim Sang Sik đánh giá.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông luôn đặt kỳ vọng lớn vào Đình Bắc, không chỉ trong phạm vi bóng đá Đông Nam Á.

“Với Đình Bắc, tôi thường xuyên chia sẻ rằng cậu ấy không nên chỉ nghĩ tới việc thi đấu ở Đông Nam Á mà cần hướng tới những tầm cao hơn. Tôi luôn đặt kỳ vọng cao nhất vào Đình Bắc cũng như toàn đội. Tôi mong cậu ấy hiểu được tấm lòng của tôi và mong muốn cậu ấy ngày càng phát triển”, ông nói.

HLV Kim Sang-sik cũng cho biết trước trận đấu, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng nhưng đã kịp hồi phục: “Trước trận, một số cầu thủ như Hên, Lộc gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, tình trạng của họ đã tiến triển tốt và sẵn sàng thi đấu. Trận này cũng là cơ hội cho một số cầu thủ chưa được ra sân ở trận trước. Nếu các cầu thủ tiếp tục nỗ lực như vậy, đội tuyển sẽ ngày càng mạnh mẽ và phát triển hơn”, ông nhận xét.

Sau khi hoàn thành vòng bảng, đội tuyển Việt Nam có quãng nghỉ tương đối dài trước trận bán kết lượt đi. Theo HLV Kim Sang-sik, đây là thời gian cần thiết để toàn đội tái tạo thể lực và tinh thần.

“Trước trận bán kết đầu tiên, chúng tôi có một khoảng nghỉ khá dài. Trong thời gian đó, các cầu thủ có thể phục hồi cả thể trạng lẫn tinh thần. Ban huấn luyện sẽ xây dựng kế hoạch chuẩn bị thật tốt và hướng tới kết quả tốt nhất ở bán kết”, ông cho biết.

Dù giành chiến thắng, HLV Kim Sang-sik thừa nhận hàng phòng ngự tuyển Việt Nam vẫn xuất hiện những thời điểm mất tập trung.

“Tôi đánh giá trận đấu hôm nay có một số thời điểm các cầu thủ mất tập trung, dẫn tới những sai sót ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, từ những lỗi như vậy, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Ông cũng giải thích quyết định rút Nguyễn Hoàng Đức khỏi sân xuất phát từ vấn đề thể lực: “Hôm nay thể lực của Hoàng Đức giảm sút nên tôi quyết định thay cậu ấy ra. Những điều chỉnh như vậy giúp chúng tôi cân bằng thể trạng cho các cầu thủ. Ở những trận trước, Hoàng Đức đã thể hiện rất tốt vai trò của mình. Trong những trận tới, chúng tôi sẽ tiếp tục có những kế hoạch phù hợp để hướng tới kết quả tốt”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

Nhà cầm quân 49 tuổi nhấn mạnh việc xoay tua đội hình là yêu cầu quan trọng tại một giải đấu có mật độ thi đấu dày như ASEAN Cup.

“Khi tham dự giải đấu, chúng ta phải có nhiều thay đổi về đội hình, tùy theo chiến thuật và thể trạng của cầu thủ ở từng trận. Ban huấn luyện luôn tính toán rất kỹ trước mỗi trận đấu, đặc biệt là việc những cầu thủ mới vào sân có thể đáp ứng được yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Chúng tôi cố gắng xây dựng một tập thể gắn kết, để bất kể cầu thủ nào được sử dụng cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.