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Đội tuyển Việt Nam thắng Campuchia hú vía

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
Trọng Tài

TPO - Đội tuyển Việt Nam vừa vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1. Đình Bắc lập cú đúp và bàn còn lại nhờ pha đá phản của Vakim. Tuy nhiên, không thể nói trận đấu này trọn vẹn với Việt Nam khi đội đã mắc nhiều sai sót trong phòng ngự.

report Tỷ lệ chiến thắng 100%

Trong lịch sử đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam, đội tuyển Việt Nam sở hữu thành tích toàn thắng tuyệt đối trước Campuchia trong tất cả các cuộc chạm trán chính thức lẫn giao hữu.

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report Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam
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report Hiệu số bàn thắng - bại áp đảo

Đội tuyển Việt Nam đã ghi tổng cộng 48 bàn thắng vào lưới Campuchia và chỉ để thủng lưới 7 lần. Một con số rất áp đảo. Trong đó, trận thắng có cách biệt lớn nhất của Việt Nam trước Campuchia là 9-0 tại Tiger Cup 1996 và 9-2 tại Tiger Cup 2002.

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report Thành tích tại Giải vô địch Đông Nam Á

Hai đội từng gặp nhau 6 lần trong khuôn khổ giải đấu khu vực (1996, 2000, 2002, 2016, 2018, 2021). Việt Nam thắng cả 6 trận, trong đó duy trì chuỗi giữ sạch lưới ở 3 lần đối đầu gần nhất tại giải đấu này (3-0 năm 2018, 4-0 năm 2021).

Trận giao hữu gần nhất cũng là ngày Việt Nam thắng nhẹ nhàng nhất trước Campuchia. Ở cuộc chạm trán gần đây nhất diễn ra vào ngày 19/03/2025, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia trên sân Bình Dương nhờ các pha lập công của Hai Long và Văn Vĩ. Đây chính là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam tạo ra cách biệt nhẹ nhàng nhất trước hàng xóm.

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report Các cầu thủ Việt Nam ra chào khán giả
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ảnh: Như Ý
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report Dàn sao tuyển Việt Nam làm nóng trên sân
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report Tuyển Campuchia đang khởi động
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report 2 đội tiến hành nghi lễ chào cờ
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foul Trận đấu bắt đầu
report Việt Nam đang làm chủ cuộc chơi

5': Việt Nam giữ bóng tốt, duy trì tốc độ chậm. Campuchia đang áp sát tốt nên chủ nhà chưa thể tấn công dồn dập.

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ành: Như Ý
report Chưa có cơ hội nguy hiểm nào

10': Càng thi đấu, Việt Nam càng đẩy Campuchia lùi về sâu sân nhà. Tuy nhiên Việt Nam chưa áp đặt được thế trận.

report Nguy hiểm, các hậu vệ Việt Nam chơi lơi là

14': Trong một pha chuyền bóng thiếu tập trung, các hậu vệ Việt Nam đã bị đối thủ cướp bóng. Cú sút của tiền đạo Campuchia đi vọt xà. Đây là pha bóng cảnh báo đội tuyển chủ nhà.

goal VÀO, Việt Nam mở điểm

17': Việt Nam đã ghi bàn trong tình huống dứt điểm đầu tiên của chủ nhà. Đình Bắc xử lý khéo léo, loại bỏ hậu vệ Campuchia rồi dứt điểm sệt mở điểm.

viet-nam-4.jpg
viet-nam-3.jpg
report Hàng thủ Việt Nam vẫn chưa chắc chắn

24': Hàng thủ chủ nhà vẫn chưa cho thấy sự tập trung cần thiết. Các cầu thủ vừa bị Sa Ty cảnh báo với cú đá từ khoảng cách 25 mét. Trái bóng đi chệch cột.

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report Thế trận vẫn chưa có tiến triển

30': Sau bàn mở điểm, Việt Nam vẫn chưa tổ chức được những tình huống tấn công sắc nét. Lối chơi của đội nhìn chung vẫn rất trầm.

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ảnh: Trọng Tài
report Patrik Lê Giang đang làm việc vất vả

35': Trong những phút vừa qua, hàng thủ Việt Nam đang chơi lơi là. Lê Giang đã có 2 pha xử lý vất vả. Anh yêu cầu các đồng đội chơi tập trung hơn.

report Không vào, Quang Hải bỏ lỡ

38': Một pha ban bật ăn ý hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải được đặt vào thế đối mặt nhưng anh không thể thắng thủ môn Campuchia.

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ảnh: Như Ý
report Các cầu thủ áo đỏ vẫn không thể tìm được đường vào khung thành Campuchia

42': Việt Nam vẫn loay hoay ngoài vòng cấm khi các pha phối hợp thiếu đột biến. Nhìn chung, NHM có thể hài lòng về tỷ số nhưng lối chơi thì không.

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foul Hết hiệp 1

Một hiệp đấu chật vật của Việt Nam. Đội sẽ phải làm tốt hơn trong hiệp 2.

viet-nam-ok-3.jpg
ảnh: Trọng Tài
report Hiệp 2 bắt đầu

46': Đình Bắc vừa ra chân, nhưng cú sút của anh đập người hậu vệ Campuchia và đi rất nhẹ.

substitution Xuân Son đang xuất hiện trên sân

Ngay đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đã thay Xuân Son vào sân. Hoàng Đức là người nhường chỗ.

report Thế trận vẫn đang khá chậm

51': Thế trận vẫn khá trầm. Xuân Son đã xuất hiện trên sân nhưng các tiền vệ chưa cung cấp đủ bóng cho anh.

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report Không vào, quá tiếc cho Việt Nam

55': Đình Bắc băng xuống rất tốt bên cánh trái. Anh căng ngang vào đưa bóng vượt qua Xuân Son rồi đến Tiến Anh. Cơ hội là rất rõ ràng nhưng số 15 lại đưa bóng lên trời.

report Patrik Lê Giang giật mình

59': Trong một cú sút không quá nguy hiểm, Lê Giang đã bị trượt tay. Tuy nhiên, rất may là bóng từ tay anh đi ra ngoài. Việt Nam vẫn chưa nhận bàn thua nào ở giải đấu năm nay.

report Xuân Son liên tục có cơ hội

63': Xuân Son đang có bóng nhiều hơn và anh nỗ lực dứt điểm với những pha tả xung hữu đột. Nhưng bóng vẫn chưa đi vào lưới.

report VÀO, Singapore gỡ hòa 1-1

68': Tại trận đấu cùng giờ, Singapore đã gỡ hòa với pha ghi bàn của Ilhan Fandi. Thủ môn Indonesia mắc sai lầm lớn khi đẩy bóng cho đối thủ sút vào lưới trống.

goal VÀO, Campuchia gỡ hòa

73': Tại Mỹ Đình, Campuchia cũng vừa gỡ hòa 1-1. Bento bứt phá mãnh mẽ, vượt mặt Xuân Mạnh rồi dứt điểm gọn gàng đánh bại Lê Giang.

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time HLV Kim Sang-sik tăng cường hàng công

78': Việt Cường vào sân thay Quang Hải, đội tuyển Việt Nam đang dồn nhân sự cho hàng công. Đội không thể chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

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goal Việt Nam dẫn 2-1

85': Trong một tình huống chọc khe, Việt Nam đã nâng tỷ số lên 2-1. Xuân Son băng xuống rồi chích bóng qua người thủ môn Campuchia. Bóng không lăn vào lưới nhưng trong nỗ lực phá bóng, Vakim lại sút tung lưới nhà.

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goal 3-1 cho Việt Nam

88': Trong một pha băng xuống, Đình Bắc đã xử lý điệu nghệ, tâng bóng qua đầu thủ môn Campuchia ghi bàn. Tỷ số là 3-1 và Việt Nam coi như nắm chắc chiến thắng.

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foul Trận đấu có 5 phút bù giờ
foul Hết giờ, chiến thắng toát mồ hôi của Việt Nam

Việt Nam đã dẫn bàn nhưng đội cũng trải qua những phút thi đấu chật vật trước Campuchia. Nếu không có khoảnh khắc tỏa sáng của Đình Bắc và pha phản lưới từ Vakim, có lẽ Việt Nam không thể vượt qua đối thủ hàng xóm.

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Sau chiến thắng vang dội 3-0 trước Indonesia ngay trên sân khách, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đang sở hữu 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại áp đảo +10, qua đó tràn trề cơ hội bước vào bán kết với tư cách đội dẫn đầu.

Mặc dù chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp, nhưng tham vọng của những "Chiến binh sao vàng" hiển nhiên không dừng lại ở đó. Lợi thế sân nhà cùng sự chênh lệch đáng kể về đẳng cấp sẽ là cơ sở vững chắc để tuyển Việt Nam hướng tới một chiến thắng thuyết phục, vừa để tri ân người hâm mộ, vừa nhằm tạo đà tâm lý hoàn hảo cho vòng knock-out và bảo đảm lợi thế được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà nếu đi đến trận đấu cuối cùng.

Về mặt lực lượng, trong khi tuyển Việt Nam có được chiều sâu đội hình vô cùng ấn tượng, cho phép HLV Kim Sang Sik linh hoạt xoay tua và trao cơ hội cho các nhân tố dự bị hoặc những cầu thủ cần tìm lại nhịp độ thi đấu như Quang Hải, Đình Bắc thì Campuchia lại rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.

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Đội bóng xứ chùa tháp đã sớm chính thức bị loại và hiện phải đối mặt với tổn thất nặng nề khi hàng loạt chân sút bao gồm Mat Noron, Abdel Kader Coulibaly và Sieng Chanthea đồng loạt vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Trong lịch sử đối đầu, sức mạnh áp đảo của bóng đá Việt Nam trước đối thủ láng giềng là điều không thể bàn cãi khi chúng ta đã toàn thắng cả 11 lần chạm trán, ghi tới 48 bàn và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 7 lần, thậm chí từng thiết lập nên những chiến thắng hủy diệt với tỷ số 9-1 hay 9-2.

Dù Campuchia dưới thời vị thuyền trưởng người Nhật Koji Gyotoku đã cho thấy sự tiến bộ nhất định ở giải đấu năm nay với lối chơi nỗ lực hơn, nhưng sự mong manh của hàng phòng ngự vẫn bộc lộ rất rõ ràng qua những thất bại đậm trước Singapore và Indonesia.

Do đó, nếu nhập cuộc với thái độ thi đấu nghiêm túc, tập trung cao độ và triển khai đúng ý đồ chiến thuật đề ra, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát toàn diện thế trận, dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên và tiếp tục tạo ra một "cơn mưa bàn thắng" tưng bừng tại chảo lửa Mỹ Đình vào tối nay.

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Trọng Đạt
Tiểu Phùng
Trọng Tài
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