Đội tuyển Việt Nam thắng Campuchia hú vía

report Thành tích tại Giải vô địch Đông Nam Á

Hai đội từng gặp nhau 6 lần trong khuôn khổ giải đấu khu vực (1996, 2000, 2002, 2016, 2018, 2021). Việt Nam thắng cả 6 trận, trong đó duy trì chuỗi giữ sạch lưới ở 3 lần đối đầu gần nhất tại giải đấu này (3-0 năm 2018, 4-0 năm 2021).

Trận giao hữu gần nhất cũng là ngày Việt Nam thắng nhẹ nhàng nhất trước Campuchia. Ở cuộc chạm trán gần đây nhất diễn ra vào ngày 19/03/2025, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia trên sân Bình Dương nhờ các pha lập công của Hai Long và Văn Vĩ. Đây chính là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam tạo ra cách biệt nhẹ nhàng nhất trước hàng xóm.