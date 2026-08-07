Đánh rơi chiến thắng, Indonesia mất vé bán kết vào tay Singapore

TPO - Những thay đổi nhân sự đã góp phần làm nên bàn mở tỷ số cho Indonesia. Nhưng cũng chính một vị trí mới của họ mắc lỗi, dẫn tới bàn thủng lưới và khiến đội bóng xứ vạn đảo phải ngậm ngùi nhìn Singapore giật vé vào bán kết.

Dường như thất bại 0-3 trước Việt Nam đã khiến ban huấn luyện Indonesia phải mạnh tay đưa ra một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát ở trận “tử chiến” với Singapore.

Thay đổi đáng chú ý nhất là thủ thành số một Nadeo Argawinata đã phải ngồi dự bị. Bắt chính cho Indonesia ở trận này là Cahya Supriadi, “người gác đền” trẻ của CLB PSIM Yogyakarta. Đây có lẽ là hậu quả của việc Nadeo mắc nhiều sai lầm ở trận thua Việt Nam, nhất là trong hai bàn thủng lưới đầu.

Indonesia (áo trắng) đã có một số thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận thua Việt Nam với hy vọng sẽ chơi tốt hơn trước Singapore.

Tương tự, trung vệ Jordi Amat cũng phải ngồi dự bị. Ở trận thua Việt Nam, Amat bị xem là điểm yếu của Indonesia khi trung vệ 34 tuổi này quá chậm chạp, không theo nổi những chân sút tốc độ bên phía Việt Nam như Tài Lộc, Hai Long.

Với hàng thủ được gia cố, Indonesia tự tin tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và ngay phút thứ 3, đội khách đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi.

Tiền đạo Mitchell Lee Baker nhận đường phất bóng của trung vệ Rizky Ridho, vượt qua thủ môn đối phương và tung cú sút từ cự ly 5m, nhưng một hậu vệ của Singapore đã kịp thời cản phá ngay trước khung thành.

Thế nhưng, Singapore cũng cho thấy họ đã chuẩn bị rất tốt cho trận này. Hiệp 1, Indonesia cầm bóng nhỉnh hơn (54%) nhưng họ lại là những người dứt điểm ít hơn Singapore (5 so với 7) và cũng chỉ có duy nhất cơ hội rõ ràng ở tình huống sút bóng cận thành đầu trận của Mitchell Baker.

Nhìn chung, dù Indonesia chơi có nét, thể hiện được kỹ thuật cá nhân và phối hợp khá ổn ở giữa sân, nhưng những đường chuyền cuối cùng đều bị hàng phòng ngự chơi rất kỷ luật và tập trung của Singapore đánh bật ra.

Singapore đã cho thấy tại sao họ lại cầm hòa được nhà đương kim vô địch Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Trước một Indonesia đầy quyết tâm và sở hữu dàn sao nhập tịch đông đảo, đoàn quân của HLV Gavin Lee đã đứng vững trong hiệp 1 nhờ một lối chơi bình tĩnh, kỷ luật và cũng rất chủ động.

Tình huống Baker (số 9) bỏ lỡ cơ hội quý giá của Indonesia ngay đầu trận.

Vậy nhưng hiệp 2 đã diễn ra theo một kịch bản rất khác. Ngay từ phút 47, lưới của Singapore đã phải rung lên. Từ một đường bấm bóng đầy nhạy cảm của Tom Haye xuống góc dưới khu cấm địa đội chủ nhà, cầu thủ chạy cánh Oratmangoen tung cú dứt điểm cận thành chính xác, đưa Indonesia vượt lên dẫn 1-0. Nếu kết quả này được giữ nguyên, đội khách sẽ giành quyền vào bán kết.

Gáo nước lạnh ngay đầu hiệp 2 khiến những toan tính của Singapore phá sản. Đội chủ nhà buộc phải dâng cao tấn công thay vì tổ chức lùi sâu phòng ngự như trước. Khoảng trống cũng vì thế mở ra cho Indonesia, và có cảm tưởng, đội khách sớm muộn cũng có thêm bàn thắng.

Phút 58, bất lợi tưởng như càng lớn hơn cho Singapore sau khi tiền vệ Song Ui-young nhận thẻ vàng thứ hai do đánh cùi chỏ đối với Ivan Jenner bên phía Indonesia. Nhưng may mắn là sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Oman đã rút lại tấm thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa Song Ui-young tiếp tục được thi đấu.

Dường như tình huống may mắn này đã tiếp thêm niềm tin cho Singapore. Chỉ 8 phút sau, đội chủ nhà có được bàn gỡ hòa. Và cũng có dấu ấn của may mắn trong bàn thắng này: thủ môn Supriadi bên phía Indonesia lao ra đấm bóng lỗi, bóng bật ra đúng tầm chân của Ilhan Fandi để tiền đạo người Singapore tung cú sút chính xác gỡ hòa 1-1.

Ilhan Fandi (số 19) của Singapore ghi bàn gỡ hòa 1-1, tỷ số vừa đủ để tiễn Indonesia khỏi giải.

Bàn thua này cho thấy, phương án sửa sai của ban huấn luyện Indonesia cho vị trí “gác đền” hóa ra lại là một sai lầm nữa. Để Singapore gỡ hòa, đội khách đang từ vị thế cầm tấm vé đi tiếp, họ trở thành đội bị loại vì Singapore chỉ cần hòa là có vé bán kết.

Tinh thần của Indonesia, vì thế, cũng ảnh hưởng tiêu cực. Những phút còn lại của trận đấu, họ lại rơi vào bế tắc như hiệp 1. Tâm lý nôn nóng khiến những đường chuyền cuối cùng và những pha dứt điểm của họ trở nên vội vàng, thiếu chính xác.

Việc trọng tài cho bù giờ tới 7 phút cũng không giúp Indonesia lấy lại được sự bình tĩnh, tỉnh táo. Đoàn quân của HLV John Herdman không thể ghi thêm bàn thắng và cuối cùng, đành rời sân với kết quả hòa 1-1, đồng nghĩa bị loại khỏi ASEAN Cup 2026.

Một lần nữa, vinh quang của giải đấu khu vực vẫn chỉ là ảo mộng với Indonesia, và không loại trừ khả năng, tương lai của HLV Herdman sẽ bị đặt dấu hỏi sau kỳ giải thất bại này.