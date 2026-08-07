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Thể thao

Truyền thông Indonesia thất vọng khi đội nhà lần thứ 2 bị loại sớm ở ASEAN Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Sau trận hòa Singapore 1-1 ở lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026, hàng loạt tờ báo của Indonesia đã bày tỏ cảm giác thất vọng với đội tuyển nước nhà.

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Indonesia đã phải từ bỏ giấc mơ vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi bị Singapore cầm hòa 1-1 tại sân vận động Jalan Besar. Họ chỉ giành được 7 điểm sau 4 trận đấu, kém đội đầu bảng Việt Nam (10 điểm) và Singapore (8 điểm). Thậm chí, họ gây thất vọng lớn đến nỗi mang theo đội hình đắt giá nhất giải nhưng đội tuyển này vẫn bị loại ngay từ vòng bảng, lần thứ 2 liên tiếp không thể vào bán kết giải đấu khu vực.

Sau kết quả tệ hại, truyền thông xứ vạn đảo đã đồng loạt công kích đội tuyển nước nhà. Tờ Viva viết: “Trận hòa Singapore đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3. Indonesia đã vào trận với tâm thể kiểm soát bóng và tạo ra vài cơ hội, nhưng họ không thể tận dụng, đặc biệt là 2 pha dứt điểm cận thành rất tiếc nuối từ Mitchell Baker.

Sang hiệp 2, Indonesia đã chơi tấn công sáng nước và mở điểm nhờ công Ragnar Oratmangoen. Nhưng tai họa ập đến với Indonesia ở phút 66. Một sai sót trong khâu phối hợp phòng ngự đã tạo điều kiện cho Singapore gỡ hòa. Rizky Ridho, trong nỗ lực bọc lót, đã va chạm với thủ môn Cahya Supriyadi. Bóng bật ra đến chân Ilhan Fandi và tiền đạo này dễ dàng đệm bóng vào lưới.

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Kể từ đó, các cầu thủ Indonesia không còn duy trì được tinh thần. Họ liên tiếp xử lý hỏng. Các pha tấn công của Garuda thiếu sức sống trong khi ở hàng thủ, hàng loạt khoảng trống được tạo ra. Vì thế mà đội tuyển đã không thể hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng và ngậm ngùi dừng bước”.

Tờ Antara thì cho hàng hàng công tậm tịt là lý do lớn nhất khiến Indonesia gục ngã. “Indonesia đã cố gắng thoát khỏi áp lực và tạo ra mối đe dọa nhưng họ bất lực suốt hiệp 1. Baker tỏ ra run sợ trước khung thành với 2 tình huống dứt điểm không hiểm dù tư thế ghi bàn của anh là rõ ràng. Sang hiệp 2, dù có bàn nhưng nhìn chung, Indonesia vẫn rất bế tắc và cái giá phải trả là bàn gỡ của Singapore”, ấn phẩm này bình luận.

Chung nhận định là trang Bola.net. Ấn phẩm này viết: “Garuda đã gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội rõ rệt trước Singapore. Họ cố gắng tấn công nhưng dường như như vậy là chưa đủ. Indonesia phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 và bị loại”.

CNN Indonesia thì chỉ rõ sự bất lực của HLV Herdman. “Sau khi bị gỡ hòa, HLV Herdman đã đưa vào hàng loạt nhân tố có thể gây đột biến, nhưng không xuất hiện bất cứ cơ hội rõ rệt nào. Indonesia lần thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng bảng và rõ ràng đây là kết quả đáng quên với Garuda”, ấn phẩm này viết.

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Đặng Lai
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