Quang Hải vượt Công Vinh, lập kỷ lục khoác áo tuyển Việt Nam

TPO - Tối 7/8, Nguyễn Quang Hải đá chính ở trận tuyển Việt Nam đối đầu Campuchia trên sân Mỹ Đình. Đây là lần ra sân thứ 84 của Quang Hải cho đội tuyển.

Quang Hải bỏ lỡ cơ hội trước Campuchia. Ảnh: ﻿Trọng Tài.

Tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ CAHN vượt Công Vinh (83 trận), lập kỷ lục ra sân mới ở đội tuyển. Trước đó, Quang Hải bắt kịp Công Vinh khi vào sân từ ghế dự bị ở trận Indonesia. Tiền vệ sinh năm 1997 có vài cơ hội ghi bàn vào lưới Campuchia nhưng không tận dụng được. Nếu không, ngày đánh dấu kỷ lục của Quang Hải sẽ thêm phần trọn vẹn.

Quang Hải ra mắt tuyển Việt Nam vào ngày 13/6/2017. Khi đó, "Hải con" vào sân thay Lương Xuân Trường, trong trận hòa 0-0 của đội tuyển trước Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019. Kể từ dấu mốc ấy, Quang Hải trải qua hành trình rực rỡ và luôn là phần quan trọng ở đội tuyển, từ triều đại của HLV Park Hang-seo cho đến Philippe Troussier và hiện tại là ông Kim Sang-sik.

Trong 9 năm liên tiếp khoác áo đội tuyển, Quang Hải cùng đồng đội chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2018 và 2024. Quang Hải là hạt nhân chính trong chiến tích góp mặt ở vòng loại ba World Cup 2022 của tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, cựu tiền vệ CLB Hà Nội cùng tuyển Việt Nam dự VCK Asian Cup 2019 và 2023.

Quang Hải đã ghi 15 bàn cho tuyển Việt Nam. Năm 2018 là thời điểm Quang Hải thi đấu thăng hoa nhất khi là đầu tàu đưa đội U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á 2018. Sau đó, Quang Hải cùng đội tuyển vô địch ASEAN Cup 2018. Tiếp đó, Quang Hải cùng đội Olympic Việt Nam vào đến bán kết ASIAD 18.

Ở tuổi 29, Quang Hải duy trì phong độ ổn định tại CLB CAHN. Anh được HLV Kim trao vai trò thủ quân đội tuyển ở ASEAN Cup 2026. Trong 4 trận vòng bảng, Hải đá chính 3 lần và ngồi dự bị trước Indonesia. Với toan tính của HLV Kim, ông đang sử dụng linh hoạt bộ ba tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức và Thành Long, tùy thuộc vào cách chơi của đối thủ.