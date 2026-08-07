HLV Campuchia: ‘Tôi không tìm thấy điểm yếu của đội tuyển Việt Nam’

TPO - HLV Gyotoku Koji thừa nhận đội tuyển Việt Nam vượt trội sau thất bại 1-3 của Campuchia tại Mỹ Đình, đồng thời đánh giá thầy trò HLV Kim Sang-sik đủ khả năng tiến tới trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia trên sân Mỹ Đình. Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với cú đúp, trong khi bàn thắng còn lại của đội chủ nhà đến từ pha phản lưới của Vakim.

Kết quả này giúp tuyển Việt Nam kết thúc bảng A ở vị trí dẫn đầu với 10 điểm, qua đó giành vé vào bán kết gặp đội nhì bảng B. Trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân khách ngày 16/8, trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik trở lại Mỹ Đình đá lượt về sau đó ba ngày.

Phát biểu sau trận, HLV Gyotoku Koji cho rằng Campuchia đã có những thời điểm chơi không tệ trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

“Các cầu thủ của chúng tôi còn rất trẻ, nhưng màn thể hiện hôm nay không tệ. Kế hoạch chiến thuật của đội cũng được triển khai tương đối tốt. Trong hiệp một, chúng tôi tạo ra một số cơ hội và sang hiệp hai đã ghi được bàn thắng”, chiến lược gia người Nhật Bản nói.

Theo HLV Gyotoku Koji, bước ngoặt của trận đấu đến khi Campuchia nhận thêm bàn thua và gặp tổn thất về lực lượng.

“Bàn thua tiếp theo tạo ra hiệu ứng khá tiêu cực. Sau đó, chúng tôi có cầu thủ chấn thương và phải rời sân. Trong quãng thời gian còn lại, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng rất tốt. Dù vậy, tôi cho rằng các cầu thủ Campuchia hôm nay đã chơi tốt”, ông đánh giá.

Nhà cầm quân của Campuchia cũng cho biết lực lượng hiện tại chưa phải đội hình tốt nhất mà ông mong muốn sở hữu.

“Ở thời điểm này, có một số cầu thủ thi đấu tốt nhưng tôi chưa thể triệu tập lên đội tuyển. Tôi không muốn nói về chữ ‘nếu’, nhưng trong lần gặp tiếp theo, chúng tôi hy vọng sẽ có đội hình tốt hơn để đối đầu Việt Nam”, HLV Gyotoku Koji chia sẻ.

So sánh với trận thua đậm Indonesia, ông Koji thừa nhận việc đã từng đối đầu tuyển Việt Nam trước đây giúp Campuchia có sự chuẩn bị kỹ hơn.

“Đây là lần đầu tiên tôi dẫn đội gặp Indonesia, còn với Việt Nam thì đã là lần thứ hai. Vì thế, tôi hiểu hơn về cách thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi thu thập thông tin và tìm phương án để đối phó. Với Indonesia, chúng tôi không có được sự chuẩn bị tương tự và điều đó ảnh hưởng tới kết quả”, ông nói.

Dù vậy, HLV Gyotoku Koji thừa nhận việc hóa giải cách vận hành của tuyển Việt Nam vẫn là bài toán rất khó.

“Trước trận, mọi người đều thấy đây sẽ là thử thách lớn với chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam có rất nhiều tình huống hoán đổi vị trí, khiến đối thủ khó nắm bắt. Đặc biệt trong hiệp hai, khi Xuân Son vào sân, Việt Nam có thêm một cầu thủ sở hữu kỹ thuật rất tốt và rất khó kiểm soát”, HLV Campuchia nhận xét.

Khép lại cuộc họp báo, chiến lược gia người Nhật Bản dành đánh giá cao cho sức mạnh của tuyển Việt Nam trong cuộc đua vô địch: “Tôi không tìm thấy điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Họ chơi tốt hơn chúng tôi. Tôi nghĩ Việt Nam hoàn toàn có thể tiến tới trận chung kết”, HLV Gyotoku Koji nói.