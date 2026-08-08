‘Mặt sân cỏ đẹp quá’ và màn ăn mừng đặc biệt của Đình Bắc

TPO - Tiền đạo tuyển Việt Nam Nguyễn Đình Bắc có lời lý giải dí dỏm về màn ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước Campuchia.

Đình Bắc để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo đội tuyển Việt Nam khi tỏa sáng ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình.

Phút 18, tiền đạo của tuyển Việt Nam mở tỷ số bằng một pha xử lý đầy tự tin. Nhận bóng trước vòng cấm, Đình Bắc đi bóng giữa ba cầu thủ Campuchia trước khi tung cú sút chân phải chéo góc, đánh bại thủ môn Salim Koy.

Đến phút 89, Đình Bắc hoàn tất cú đúp bằng một pha lập công đẹp mắt. Từ đường kiến tạo của Thành Long, tiền đạo trẻ thoát xuống đối mặt với Koy trước khi thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Campuchia, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Hai bàn thắng giúp Đình Bắc nâng thành tích tại giải lên 5 pha lập công, qua đó vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Quan trọng hơn, màn trình diễn của anh góp phần giúp tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng A và giành quyền vào bán kết.

Sau trận đấu, Đình Bắc được Ban tổ chức bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chia sẻ về sự cạnh tranh trên hàng công tuyển Việt Nam, tiền đạo trẻ cho rằng đây chính là động lực để anh không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Em nghĩ đội tuyển Việt Nam bây giờ có rất nhiều tiền đạo tốt. Không chỉ tiền đạo, các vị trí khác cũng có rất nhiều cầu thủ tốt. Em nghĩ áp lực cạnh tranh giúp bản thân em hoàn thiện nhiều hơn, tập luyện chăm chỉ hơn. Sự cạnh tranh sòng phẳng giúp em có cơ hội thi đấu hết mình và đóng góp cho toàn đội”, Đình Bắc nói.

Dù đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, Đình Bắc khẳng định anh không đặt nặng thành tích cá nhân mỗi khi bước vào sân.

“Bản thân em trước trận đấu luôn đòi hỏi toàn đội nâng cao tinh thần đoàn kết, hướng đến chiến thắng để giành kết quả tốt nhất. Khi thi đấu trên sân, em không nghĩ tới con số đó”, anh chia sẻ.

Tiền đạo tuyển Việt Nam cũng dành lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành và dành cho anh sự cổ vũ lớn trong thời gian qua.

“Bản thân em nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người hâm mộ. Đó là động lực rất lớn mỗi khi em thi đấu trên sân. Khi nhận được sự ủng hộ của mọi người, em muốn mình phải cố gắng thi đấu tốt hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng”, Đình Bắc nói.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất của Đình Bắc ở trận đấu là màn ăn mừng sau bàn thắng thứ hai. Sau khi lốp bóng qua đầu thủ môn Campuchia, tiền đạo tuyển Việt Nam nằm xuống mặt sân Mỹ Đình trong niềm vui.

Giải thích về cách ăn mừng đặc biệt này, Đình Bắc cười và nói: “Em nghĩ là mặt cỏ đẹp quá. Rất lâu rồi đội tuyển Việt Nam mới trở lại thi đấu ở đây. Đó là khoảnh khắc em ăn mừng tự nhiên sau khi ghi bàn”.