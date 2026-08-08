150 VĐV tranh cup Vô địch bóng bàn quốc gia 2026

TPO - 150 vận động viên đỉnh cao trên toàn quốc sẽ tề tựu, tranh tài ở Giải Vô địch bóng bàn quốc gia năm 2026 được tổ chức tại Hải Phòng từ 8-16/8.

Sáng 7/8, Báo Nhân dân phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam và Sở VHTT&DL Hải Phòng tổ chức hội nghị thông tin về Giải vô địch bóng bàn quốc gia lần thứ 44.

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ 8-16/8, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức nằm trong Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra vào tháng 11/2026.

Năm nay, có 15 đoàn bóng bàn các tỉnh, thành phố tham gia, quy tụ 150 vận động viên đỉnh cao trên toàn quốc tham gia tranh tài.

Ban tổ chức thông tin về Giải vô địch bóng bàn quốc gia. Ảnh: Bảo Long/Báo Nhân dân

Theo điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần X, bộ môn bóng bàn mỗi tỉnh thành, ngành được cử một đội nam, một đội nữ, mỗi đội không quá 5 thành viên. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam/nữ, đơn nam/nữ, đôi nam/nữ và đôi nam nữ.

Ngoài 7 bộ huy chương theo quy định, ban tổ chức cũng trao tặng hai giải phụ là vận động viên nam/nữ trẻ triển vọng dành cho 2 vận động trẻ có thành tích xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng sẽ bầu chọn hoa khôi giải Vô địch bóng bàn quốc gia năm 2026 như các mùa trước với các tiêu chí: tài năng, thành tích, nét đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn.

Đại diện Sở VHTT&DL Hải Phòng thông tin, kể từ khi Hải Dương hợp nhất với Hải Phòng, địa phương có nhiều vận động viên chất lượng cao, nằm trong nhóm đầu của cả nước. Do đó, giải đấu năm nay, Hải Phòng đặt mục tiêu sẽ nằm trong nhóm dẫn đầu kết quả toàn đoàn.