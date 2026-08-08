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Sôi động Giải bóng chuyền sinh viên khu vực miền Trung

Duy Quốc

TPO - Giải bóng chuyền khu vực miền Trung - Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026, chính thức khởi tranh tại Đà Nẵng, quy tụ nhiều đội tuyển đến từ các trường trong khu vực tham gia.

Chiều 7/8, tại Nhà Thi đấu Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng đã khai mạc Giải bóng chuyền khu vực miền Trung trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Giải thu hút nhiều đội tuyển đến từ các trường trên địa bàn tham gia.

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Khai mạc Giải bóng chuyền khu vực miền Trung. Ảnh: Duy Quốc.

Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên toàn quốc là ngày hội thể thao được tổ chức định kỳ nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong các cơ sở giáo dục đại học, xây dựng môi trường học tập năng động, lành mạnh; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa sinh viên các vùng, miền, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao cho quốc gia.

Các trận đấu khu vực miền Trung diễn ra từ ngày 7 đến 11/8, là cơ hội để các đội tuyển sinh viên thi đấu, cọ xát, nâng cao chuyên môn và cạnh tranh suất tham dự Vòng chung kết.

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Giải đấu quy tụ 5 đội nam và 5 đội nữ đến từ các trường đại học trong khu vực miền Trung.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội là dịp để các cơ sở giáo dục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục thể chất; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có năng khiếu, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao và góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, bản lĩnh.

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Ngay sau lễ khai mạc, đội bóng Đại học Huế và Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã cống hiến màn so tài hấp dẫn, mở màn cho giải đấu.

Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2026 với vòng loại tổ chức tại cả ba miền. Sau khu vực miền Trung, các lượt đấu khu vực miền Nam và miền Bắc sẽ lần lượt diễn ra từ 23/8-1/9 và 5-15/9. Vòng chung kết toàn quốc, quy tụ 16 đội xuất sắc (8 đội nam, 8 đội nữ), dự kiến diễn ra từ 25/9 đến 4/10.

Duy Quốc
#bóng chuyền #sinh viên #miền Trung #Đà Nẵng #Thể thao #khai mạc Giải bóng chuyền khu vực miền Trung

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