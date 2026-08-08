Thấy gì từ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia?

TPO - Dù đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhất bảng A nhưng rõ ràng chiến thắng 3-1 trước Campuchia chưa thực sự mãn nhãn, đủ làm hài lòng người hâm mộ.

Đội tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhất bảng A (ảnh M.D)

Điều này không có gì bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam toàn thắng trong 11 lần gặp nhau trước đó với Campuchia. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cũng vừa đánh bại đối thủ mạnh Indonesia 3-0 ngay trên sân đối phương.

Nhưng trong cuộc đối đầu tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam lại chơi chệch choạc và có lúc để đối thủ gỡ hoà 1-1. Thầy trò ông Kim Sang-sik chỉ giành chiến thắng trong 15 phút cuối với sự toả sáng của Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc và các cầu thủ nhập tịch

Hành trình tại vòng loại gồm trận đấu với Campuchia cho thấy khá nhiều vấn đề. Đầu tiên là sự trưởng thành của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo khoác áo Công an Hà Nội đang chơi giàu năng lượng và khát khao. Bên cạnh Đình Bắc, những nhân tố khác như Văn Vĩ, Patrik Lê Giang hay Hai Long...là những nhân tố đem lại sự tươi mới cho đội tuyển Việt Nam khi những trụ cột của đội đã phần nào đầy đủ các danh hiệu.

Đến thời điểm hiện tại, Đình Bắc đã có 5 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026. Sau khi bị HLV Kim Sang-sik thay ra trong hiệp 1 trận đấu với Singapore, anh đã chơi đầy nỗ lực.

Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam còn đến từ sự bổ sung của các nhân tố nhập tịch trong đội hình như Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son hay Nguyễn Tài Lộc. Với sức mạnh tì đè, khả năng càn lướt và dứt điểm cực tốt cùng phạm vi hoạt động rộng, Nguyễn Xuân Son luôn gây sức ép lớn đối với các hậu vệ đối phương.

HLV Gyotoku của Campuchia sau trận đấu tại Mỹ Đình thừa nhận, rất khó khăn cho các hậu vệ Campuchia để theo kèm Xuân Son. Tương tự, Nguyễn Tài Lộc luôn tạo nguy cơ tiềm ẩn trước hệ thống phòng ngự các đội bóng nhờ kỹ thuật khéo léo, khả năng dứt điểm tốt bằng chân trái.

Không thể chủ quan

Campuchia đã làm được điều mà giới hâm mộ bóng đá Việt Nam khó hình dung, là ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Ba trận đấu trước đó, Patrick Lê Giang giữ sạch lưới.

Giới mộ điệu có lý do để lo ngại bởi khi gặp những đối thủ chơi phòng ngự chủ động như Singapore hay Campuchia, đội bóng của ông Kim Sang-sik thường gặp khó khăn, chưa có nhiều phương án để tiếp cận khung thành. HLV Gyotoku cho biết đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam nên hạn chế thua đậm. Điều này cho thấy các đối thủ ngày càng nghiên cứu kỹ và hiểu rõ cách đội tuyển Việt Nam vận hành.

Một vấn đề khác là hàng phòng ngự vẫn để lộ các khoảng trống cho tiền đạo đối phương khai thác. Khả năng bọc lót của các trung vệ chưa tốt, điểm may mắn là các đối thủ của Việt Nam ở vòng bảng đều chưa đủ sắc hoặc đang sa sút phong độ so với trước. Tuy nhiên khả năng kiểm soát bóng tốt của tuyến trên đã giúp giảm sức ép cho hàng phòng ngự.

Phía trước, những đối thủ tiềm năng của Việt Nam như Malaysia hay Thái Lan đều sở hữu những chân sút nguy hiểm. HLV Kim Sang-sik sẽ phải siết lại hệ thống phòng ngự, bởi mỗi sai sót từ vòng đấu này đều có thể phải trả giá đắt.