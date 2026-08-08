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Người Thái nói gì khi tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026?

Hương Ly

TPO - Siam Sport nhận định thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải nỗ lực tới cùng mới có chiến thắng trước Campuchia.

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Đình Bắc tỏa sáng trước Campuchia. Ảnh: ﻿Trọng Tài.

"Đương kim vô địch Việt Nam phải nỗ lực hết sức đến những phút cuối mới giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia trên sân Mỹ Đình. Trận thắng này giúp họ đạt được mục tiêu tiến vào vòng bán kết với tư cách nhất bảng A", Siam Sport viết.

Báo Thái Lan viết tiếp: "Tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua đầu tiên từ đầu ASEAN Cup 2026. Họ bị Iago Bento, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil của Campuchia chọc thủng lưới. Trước đó, tuyển Việt Nam dẫn 1-0 từ bàn thắng của Đình Bắc. Sau đó, Việt Nam trở lại thế dẫn tỷ số từ pha phản lưới của cầu thủ Campuchia và bàn ấn định tỷ số do công Đình Bắc".

Trang fanpage Siam Sport trên nền tảng Facebook đưa tin: "Nhà đương kim vô địch vẫn giữ phong độ. Campuchia đã nỗ lực tới cùng nhưng Việt Nam vẫn giành trọn 3 điểm. Cá nhân tiền đạo Đình Bắc ghi được bàn thứ 5 và vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Việt Nam tiến vào bán kết, chờ đợi để gặp đội nhì bảng B".

Bên dưới bài đăng của Siam Sport, một số CĐV Thái Lan khen thầy trò HLV Kim Sang-sik xứng danh đội tuyển số 1 Đông Nam Á ở ASEAN Cup 2026.

Trước đó, các trang báo Indonesia khen ngợi chiến tích của nhà đương kim vô địch. Bola.com đánh giá đoàn quân của HLV Kim xuất sắc giành vị trí nhất bảng A, dù cạnh tranh với Indonesia và Singapore. Trang báo Indonesia khen bản lĩnh của Việt Nam khi vượt ải Indonesia thành công trên sân khách và chốt hạ bảng đấu bằng trận thắng đậm.

Đêm nay, 2 trận còn lại ở bảng B diễn ra. Thái Lan đại chiến Myanmar và Malaysia đối đầu Philippines. Theo cục diện bảng B, cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp. Thái Lan đã có 9 điểm sau 3 trận và sáng cửa nhất để tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng. Từ đó, "Voi chiến" sẽ tránh đụng độ Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026.

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Kết quả chung cuộc bảng A.

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Hương Ly
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