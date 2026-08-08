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Nhận định Thái Lan vs Myanmar, 20h00 ngày 8/8: 'Voi chiến' vào bán kết theo kịch bản nào?

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Thái Lan vs Myanmar, vòng bảng ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tuyển Thái Lan chỉ cần giành một điểm trước Myanmar là chắc chắn vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhất bảng B.

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Nhận định trước trận Thái Lan vs Myanmar

Thầy trò HLV Anthony Hudson đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp mà chưa để thủng lưới bàn nào. Cục diện hiện tại giúp "Voi chiến" chỉ cần thắng hoặc hòa là sẽ lập tức đi tiếp với tư cách nhất bảng B. Hoặc khi thua Myanmar nhưng ở trận còn lại Malaysia không thắng Philippines trên sân nhà, Thái Lan vẫn sẽ vào vòng trong với tư cách nhì bảng.

Từ đầu giải, dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Anthony Hudson, "Voi chiến" thể hiện lối chơi kỷ luật, chắc chắn và tấn công đột biến. Trải qua ba lượt trận đầu tiên, họ giành trọn vẹn 9 điểm với các chiến thắng thuyết phục trước Lào, Malaysia và Philippines. "Voi chiến" đã ghi 8 bàn và chưa thủng lưới lần nào.

Thái Lan đã xoay tua 8 vị trí trong trận đấu làm khách trên sân của Philippines. Các trụ cột quan trọng của họ như đội trưởng Sarach Yooyen, trung vệ Manuel Tom Bihr hay Narubadin Weerawatnodom đều đang có thể lực sung mãn để sẵn sàng xung trận, đối đầu Myanmar ở trận quyết định.

Ở bên kia chiến tuyến, Myanmar thể hiện tốt từ đầu ASEAN Cup 2026. Đoàn quân của HLV Jorn Andersen đang sở hữu hàng công bùng nổ nhất giải đấu tính đến hiện tại với 12 bàn thắng sau 3 trận. Tuy nhiên, hàng thủ Myanmar bộc lộ quá nhiều sơ hở khi để lọt lưới 5 lần. Với 6 điểm sau 3 trận, Myanmar đang bị dồn vào thế chân tường.

Myanmar buộc dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng trước đội chủ nhà, hoặc ít nhất là một kết quả hòa và trông chờ Malaysia sẩy chân trước Philippines ở trận đấu cùng giờ. Myanmar nhận tổn thất lớn trước trận khi linh hồn trong lối chơi của họ là Maung Maung Lwin không thể ra sân do án treo giò.

Thái Lan sẽ chơi trên sân Rajamangala. Trước giờ bóng lăn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Madam Pang, tặng vé miễn phí cho học sinh và sinh viên. Người đứng đầu bóng đá Thái Lan kêu gọi CĐV đến sân, lấp đầy thánh địa Rajamangala để tiếp lửa cho thầy trò HLV Hudson.

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Myanmar tiến bộ rõ ở giải đấu năm nay.

Phong độ, thành tích đối đầu Thái Lan vs Myanmar

Sự chênh lệch giữa hai đội bóng thể hiện qua thống kê lịch sử đối đầu. Trong hơn một thập kỷ qua, "Voi chiến" hoàn toàn áp đảo Myanmar. Ở 6 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường kể từ năm 2014, Thái Lan duy trì tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% trước Myanmar.

"Voi chiến" đã nã vào lưới đối thủ tổng cộng 21 bàn và chỉ để lọt lưới đúng một lần. Những thất bại nặng nề với tỷ số 0-4 hay 0-6 thường xuyên xuất hiện, biến Thái Lan thành "khắc tinh" thực sự của bóng đá Myanmar.

Với đẳng cấp vượt trội, phong độ hiện tại vô cùng chắc chắn cùng điểm tựa vững chắc từ sân nhà Rajamangala, Thái Lan nắm thế thượng phong hoàn toàn. Ngược lại, Myanmar sẽ phải đối mặt với một rào cản tâm lý khổng lồ và một thử thách cực đại nếu muốn tạo nên bất ngờ để có vé vào bán kết.

Thông tin lực lượng Thái Lan vs Myanmar

Maung Maung Lwin vắng mặt do nhận tấm thẻ đỏ ở trận đấu trước là tổn thất lớn cho Myanmar. Dù các nhân tố như Win Naing Tun hay Than Paing vẫn sẵn sàng ra sân, việc mất đi người nhạc trưởng tuyến giữa sẽ khiến sức mạnh tấn công của Myanmar bị ảnh hưởng nặng nề.

Thái Lan sẽ có đội hình mạnh nhất cho trận này. Họ đã vượt ải Malaysia và Philippines thành công. Chờ xem thầy trò HLV Hudson có giải quyết gọn Myanmar.

Đội hình dự kiến:

Thái Lan: Kampol, Narubadin, Tom Bihr, Nattapong, Oussama, Sarach, Seksan, Chaiyaphon, Kakana, Yotsakorn, Teerasak.

Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung, Soe Moe Kyaw, Zwe Khant Min, Hein Zeyar Lin, Myat Kaung Khant, Kyaw Min Oo, Lwin Moe Aung, Than Paing, Wai Lin Aung, Win Naing Tun, Khun Kyaw Zin Hein.

Dự đoán tỷ số: Thái Lan 2-0 Myanmar.

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Hương Ly
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