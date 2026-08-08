Barcelona ra giá bèo cho Rodri, Man City lắc đầu

TPO - Manchester City đã từ chối lời đề nghị mở màn trị giá 38,5 triệu bảng của Barcelona dành cho Rodri. Đội chủ sân Etihad không đóng cửa khả năng chia tay tiền vệ người Tây Ban Nha, nhưng muốn thu về hơn 60 triệu bảng.

Tương lai của Rodri đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Tiền vệ 30 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với Man City và đến nay vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn.

Theo BBC Sport, Barcelona đã gửi đề nghị chính thức trị giá 38,5 triệu bảng tới Man City, sau khi nhận được sự đồng ý từ Rodri để bắt đầu quá trình đàm phán.

Tuy nhiên, mức giá này nhanh chóng bị đội bóng Anh từ chối. Man City được cho là sẵn sàng bán chủ nhân Quả bóng Vàng 2024, song chỉ cân nhắc những đề nghị vượt mốc 60 triệu bảng.

Ban đầu, Real Madrid được xem là điểm đến tiềm năng nhất của Rodri. Tuy nhiên, Barcelona đã bất ngờ vượt lên trong những ngày gần đây và hiện chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ đội tuyển Tây Ban Nha.

Nguồn tin của BBC cho biết quá trình thương lượng giữa Rodri và Real Madrid đã chấm dứt. Trong khi đó, Barcelona vẫn duy trì liên lạc với người đại diện của cầu thủ trước khi chính thức gửi đề nghị đầu tiên tới sân Etihad.

Rodri lựa chọn Barcelona thay vì Real Madrid?

Theo đài Cadena Ser của Tây Ban Nha, Real Madrid từng đưa ra cho Rodri một lời đề nghị được mô tả là "không thể cưỡng lại" ngay sau khi anh cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang World Cup.

Các cuộc đàm phán bắt đầu chỉ vài ngày sau giải đấu. Phía Rodri được cho là đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tôn trọng mà Real Madrid thể hiện trong suốt quá trình thương lượng.

Những nhân vật quyền lực nhất tại sân Bernabeu, từ Chủ tịch Florentino Perez đến Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez, đều trực tiếp tham gia nhằm thúc đẩy thương vụ.

Real Madrid đã nỗ lực đưa ra những điều kiện tốt nhất có thể. Tuy nhiên, sau khoảng hai tuần đàm phán tích cực, Rodri quyết định lựa chọn một lời đề nghị khác.

Cadena Ser cho biết đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa nhận được thông báo về quyết định của Rodri. Real Madrid sau đó chủ động rút khỏi cuộc đua để tránh kéo dài tình trạng bất định, đồng thời cảm ơn tiền vệ 30 tuổi vì thái độ chuyên nghiệp trong suốt quá trình thương lượng.

Man City muốn sớm giải quyết tương lai Rodri

Rodri trải qua hai mùa giải gần đây với không ít khó khăn về thể trạng. Anh bỏ lỡ phần lớn mùa 2024/2025 vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, trước khi tiếp tục gặp vấn đề ở gân kheo trong mùa giải kế tiếp.

Dù vậy, tiền vệ sinh năm 1996 đã trở lại với phong độ ấn tượng tại World Cup mùa hè vừa qua, đóng vai trò quan trọng trong hành trình giúp Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch thế giới. Rodri đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Hiện tại, Rodri vẫn chưa thể thi đấu sau ca phẫu thuật lưng vào tháng trước. Anh dự kiến trở lại Manchester và hội quân cùng các đồng đội vào đầu tuần tới.

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè đã bước sang tháng 8, Man City muốn sớm làm rõ tương lai của Rodri để có đủ thời gian tìm kiếm phương án thay thế nếu anh ra đi.

Đội chủ sân Etihad đang đàm phán với Lille thương vụ tiền vệ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi. Tuy nhiên, mức giá 86 triệu bảng mà đội bóng Pháp đưa ra đang trở thành trở ngại lớn.

Với việc Barcelona đã chính thức nhập cuộc còn Real Madrid rút lui, tương lai của Rodri có thể được định đoạt trong những tuần cuối của thị trường chuyển nhượng hè.