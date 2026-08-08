Báo Anh tố UEFA chi tiền ‘khủng’ cho người tình của Chủ tịch FIFA

TPO - Theo tờ Telegraph (Anh), UEFA từng chi khoản tiền lên tới 6 con số cho một nữ nhân viên được cho là có quan hệ tình cảm với Gianni Infantino khi ông còn là Tổng thư ký tổ chức này. UEFA xác nhận khoản thanh toán nhưng khẳng định nó phù hợp với quy định dành cho nhân viên nghỉ việc khi đó.

Theo Telegraph, nữ nhân viên nói trên, người hiện vẫn chưa được tờ báo Anh tiết lộ danh tính, bắt đầu làm việc tại UEFA ở vị trí nhân viên hành chính trước khi được thăng chức lên cấp quản lý có mức lương cao hơn. Các nguồn tin được tờ báo Anh phỏng vấn cho rằng sự thăng tiến này diễn ra trong thời gian bà bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với ông Infantino.

Sóng gió tiếp tục bủa vây ông Infantino với những thông tin gây sốc của tờ Telegraph.

Ông Infantino gia nhập UEFA năm 2000 và trải qua 16 năm làm việc tại cơ quan quản lý bóng đá châu Âu trước khi trở thành Chủ tịch FIFA vào tháng 2/2016. Trong thời gian giữ chức Tổng Thư ký UEFA, ông được cho là đã có mối quan hệ với nữ nhân viên nói trên.

Điểm đáng chú ý trong điều tra của Telegraph là sau khi nữ nhân viên đó rời UEFA, tổ chức này được cho là đã chi một khoản tiền lên tới 6 con số cho bà, đồng thời thanh toán học phí một khóa MBA tại một trường kinh doanh địa phương. Theo nguồn tin, học phí của khóa học vào thời điểm đó khoảng 45.000 bảng Anh mỗi năm.

UEFA xác nhận việc chi trả, nhưng không xác nhận các chi tiết về mối quan hệ mà Telegraph nêu. Trong tuyên bố được đưa ra tối 7/8, UEFA cho biết khoản thanh toán thôi việc và học phí MBA đã được thực hiện, đồng thời nhấn mạnh các khoản này phù hợp với những quy định dành cho nhân viên nghỉ việc tại thời điểm đó.

“Chúng tôi biết những cáo buộc này và có thể xác nhận một khoản thanh toán khi nhân viên nói trên rời đi, đi kèm với việc thanh toán học phí cho một khóa MBA tại một trường kinh doanh địa phương”, UEFA cho biết.

Tổ chức này cũng khẳng định các quy định liên quan đã được siết chặt kể từ năm 2016 và quy chế nhân sự hiện hành áp dụng cho tất cả nhân viên UEFA, bất kể cấp bậc, đã được điều chỉnh để phù hợp với một tổ chức hiện đại và có vị thế cao.

Theo Telegraph, khoản tiền nói trên được chi trả trong thời gian ông Infantino còn giữ chức Tổng Thư ký UEFA. Một số nguồn tin cho rằng ông Infantino đã sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp nữ nhân viên này có được vị trí mới sau khi rời UEFA.

Các nguồn tin của tờ Telegraph cũng cáo buộc rằng ông Infantino từng bị Michel Platini, khi đó là Chủ tịch UEFA, chất vấn về mối quan hệ với nữ nhân viên kể trên. Một người trong cuộc được Telegraph dẫn lời cho biết ông Platini đã khá quyết liệt và đưa ra tối hậu thư cho Infantino theo hướng một trong hai người phải rời UEFA. Sau đó, nữ nhân viên này ra đi.

Tờ báo Anh cho rằng sự việc từng gây lo ngại trong nội bộ UEFA và một số nhân vật tại cơ quan điều hành bóng đá châu Âu khi đó đã đề nghị Chủ tịch Platini sa thải ông Infantino vì vụ việc.

Tuy nhiên, những cáo buộc này chưa được UEFA xác nhận. Cựu Chủ tịch Platini cũng từ chối bình luận khi được Telegraph liên hệ. Trong khi đó, FIFA bác bỏ mạnh mẽ toàn bộ cáo buộc nhằm vào Chủ tịch Infantino. Người phát ngôn cơ quan này cho biết ông Infantino “mạnh mẽ phủ nhận” những thông tin trên và khẳng định chúng “hoàn toàn không đúng sự thật”.

Cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini (bên phải) được cho rằng từng chất vấn ông Infantino về mối quan hệ với nữ nhân viên nọ.

FIFA cũng cho biết chưa từng có nhân viên nào tại UEFA hoặc FIFA khiếu nại về hành vi của ông Infantino. Theo tổ chức này, mọi hoạt động liên quan đến nhân sự, bao gồm cả việc nghỉ việc và các khoản thanh toán thôi việc, đều được những người có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Vụ việc xuất hiện trong bối cảnh ông Infantino đang chịu thêm sức ép liên quan đến vai trò Chủ tịch FIFA sau khi ông phải rút lại kế hoạch bán cổ phần các giải World Cup trước phản ứng mạnh từ UEFA và hầu hết các liên đoàn bóng đá khác.

Theo Telegraph, Chủ tịch FIFA được cho là chưa có ý định từ chức, ông đã gặp các nhân sự cấp cao của FIFA tại Morocco trong tuần này và được cho là tìm kiếm sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hiện, ông Infantino chưa trực tiếp đưa ra bình luận về những cáo buộc mới nhất của tờ báo Anh, ngoài tuyên bố phủ nhận thông qua FIFA.