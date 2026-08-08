Nguyên Trưởng Ban quản lý chung cư bị bắt vì lừa bán căn hộ tái định cư

TPO - Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của người mua, Ngô Anh Tuấn đứng ra thỏa thuận, ký giấy tờ mua bán một căn hộ tái định cư dù không có quyền định đoạt, qua đó nhận hơn 2,1 tỷ đồng.

Tối 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Ngô Anh Tuấn (SN 1977), nguyên Trưởng Ban quản lý Chung cư 1050 (số 4 Phan Chu Trinh nối dài, phường Bình Thạnh), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ngô Anh Tuấn - nguyên Trưởng Ban quản lý Chung cư 1050.

Tuấn bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác, đứng ra bán căn hộ tái định cư dù không có quyền định đoạt, qua đó nhận của người mua hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo điều tra, ngày 26/11/2019, ông M.N.H. và bà T.M.Đ. đến Chung cư 1050 tìm mua căn hộ. Tại đây, hai người được giới thiệu gặp Ngô Anh Tuấn, khi đó đang là Trưởng Ban quản lý chung cư.

Tuấn giới thiệu một căn hộ và trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với ông H. Tin tưởng Tuấn là Trưởng Ban quản lý chung cư cùng các giấy tờ do người này cung cấp, ông H. và bà Đ. nhiều lần giao cho Tuấn tổng cộng 2,13 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Tuấn bàn giao căn hộ cho người mua sử dụng, đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục, giấy tờ ủy quyền liên quan đến ông N.P.K. và bà N.N.S.

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy căn hộ trên thuộc quỹ nhà tái định cư do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh quản lý. Ông K. và bà S. là những người được bố trí mua căn hộ theo diện tái định cư.

Trong khi đó, Ngô Anh Tuấn chỉ được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Chung cư 1050, không được giao quyền chuyển nhượng, mua bán hoặc định đoạt các căn hộ tái định cư.

Cơ quan điều tra xác định, dù biết rõ mình không có quyền bán căn hộ, Tuấn vẫn trực tiếp giới thiệu, thỏa thuận giá, ký các giấy tờ mua bán, nhận tiền và bàn giao căn hộ cho người mua. Tuấn còn sử dụng các giấy tờ liên quan nhằm tạo niềm tin rằng giao dịch là hợp pháp và người mua có thể hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ sau này.

Từ năm 2022 đến năm 2024, ông H. nhiều lần yêu cầu Tuấn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, Tuấn liên tục hứa hẹn, cam kết giải quyết nhưng không thực hiện.

Đến ngày 10/10/2024, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh xác định Tuấn không có quyền bán căn hộ và tiến hành thu hồi. Sau đó, Tuấn rời khỏi nơi cư trú.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Anh Tuấn để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt với Ngô Anh Tuấn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận thông tin một số cá nhân phản ánh việc Ngô Anh Tuấn vay tiền nhưng chưa hoàn trả. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những ai là nạn nhân của Ngô Anh Tuấn liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM để trình báo, cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.