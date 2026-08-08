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Pháp luật

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Khởi tố người đổ, chôn lấp hơn 400 tấn bê tông thải ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Nguyễn Hoàng Trọng Nhân bị khởi tố sau khi cơ quan công an phát hiện hơn 400 tấn bê tông thải bị đổ, chôn lấp trái phép ở Tây Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Trọng Nhân để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

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Hơn 400 tấn bê tông thải bị đổ, chôn lấp trái phép tại nhiều khu vực ở Tây Ninh.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 19/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Lương Hòa phát hiện, bắt quả tang một số người sử dụng xe tải đổ trái phép hơn 11 tấn bê tông thải tại một thửa đất trống ở ấp 10, xã Lương Hòa.

Qua điều tra, công an xác định số bê tông thải trên được thu gom từ một nhà máy sản xuất bê tông tại xã Bình Đức. Sau đó, các đối tượng vận chuyển đến bán cho những hộ dân có nhu cầu san lấp mặt bằng để hưởng tiền chênh lệch.

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Cơ quan chức năng kiểm tra, đo đạc khu vực phát hiện bê tông thải bị đổ, chôn lấp trái phép.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm hai khu vực khác cũng bị đổ, chôn lấp bê tông thải trái phép với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Kết quả đo đạc xác định tổng khối lượng bê tông thải bị đổ, chôn lấp trái phép tại các khu vực này lên đến hơn 400 tấn.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động của doanh nghiệp để thu gom, vận chuyển, đổ và chôn lấp chất thải không đúng quy định nhằm thu lợi bất chính. Việc xử lý, chôn lấp lượng lớn bê tông thải trái phép tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nước và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Tiến
#Khởi tố #đổ đất trái phép #Đổ chất thải trái phép #tây ninh #Công an tỉnh tây ninh

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