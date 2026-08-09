Ảnh vệ tinh hé lộ Nga tăng cường 'lá chắn' bảo vệ tàu ngầm mang tên lửa Kalibr

TPO - Những hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao cho thấy Nga đang kết hợp nhiều biện pháp để bảo vệ các tàu ngầm Varshavyanka tại căn cứ Novorossiysk trước nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công.

Bộ Quốc phòng Anh mới công bố hình ảnh vệ tinh thương mại độ phân giải cao về căn cứ hải quân Nga tại Novorossiysk, trong đó có khu vực neo đậu các tàu ngầm diesel-điện thuộc Dự án 636.3 Varshavyanka.

Những hình ảnh này cho thấy ít nhất ba tàu ngầm Varshavyanka đang hiện diện tại khu vực cảng. Đây là lớp tàu ngầm Nga nhiều lần được sử dụng để phóng tên lửa hành trình 3M14 Kalibr nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Điểm đáng chú ý là hai trong số ba tàu ngầm được che phủ bởi các cấu trúc lưới chống UAV cỡ lớn, thường được gọi là lưới chắn.

Ảnh vệ tinh chụp hai tàu ngầm lớp Varshavyanka thuộc Dự án 636.3, được trang bị lưới chống máy bay không người lái đang ở vị trí lặn một phần trong Vịnh Novorossiysk.

Nga đã được biết đến với việc sử dụng các cấu trúc này để bảo vệ tàu chiến trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, hình ảnh mới cho thấy biện pháp này đang được kết hợp với một cách bảo vệ khác: duy trì tàu ngầm ở trạng thái ngập một phần khi neo đậu.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga bắt đầu áp dụng phương thức này từ năm 2024. Phần lớn thân tàu nằm dưới mặt nước, trong khi tháp chỉ huy vẫn nhô lên, cho phép thủy thủ đoàn tiếp cận tàu và duy trì kết nối với các hệ thống hỗ trợ từ bờ.

Cách bố trí này cũng tạo thêm một lớp bảo vệ tự nhiên trước UAV. Nếu một UAV tiếp cận và phát nổ trên mặt nước, phần lớn thân tàu đã nằm dưới mực nước, qua đó có thể làm giảm tác động trực tiếp của vụ nổ.

Trong khi đó, lưới chống UAV tập trung bảo vệ khu vực tháp chỉ huy - nơi chứa nhiều bộ phận quan trọng như cột buồm, cửa sập và các thiết bị cần thiết cho hoạt động của tàu ngầm.

Ảnh vệ tinh chụp một tàu ngầm lớp Varshavyanka thuộc Dự án 636.3, không có lưới chống máy bay không người lái trong Vịnh Novorossiysk.

Một chi tiết khác trong ảnh vệ tinh là chiếc Varshavyanka thứ ba không được bao phủ bởi cấu trúc lưới chống UAV và nằm xa khu vực cầu tàu hơn.

Theo giới quan sát, tàu có thể đang chuẩn bị rời cảng và đã được tháo lưới bảo vệ trước khi di chuyển. Tuy nhiên, một khả năng khác đáng chú ý hơn là đây có thể là chiếc tàu ngầm từng bị xuồng tự sát Sea Baby của Ukraine tấn công và gây hư hại.

Nếu nhận định này chính xác, chiếc tàu có thể đang trong tình trạng chờ đánh giá hoặc sửa chữa. Việc không tái lắp đặt hệ thống lưới chống UAV khi đó có thể là do tàu không còn được ưu tiên bảo vệ như những chiếc đang hoạt động.