Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kéo dài

TPO - Nhiệt độ cao nhất trong lều khí tượng hôm nay ở miền Bắc từ 34 - 36 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn 2 - 4 độ. Dự báo đợt nắng nóng này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Miền Trung hôm nay cũng có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu Điện Biên - Lai Châu từ 28-31 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo những ngày tới, nắng nóng ở miền Bắc gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi. Đợt nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng ngày 13/8.

Miền Bắc hôm nay đón nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo những ngày tới, miền Trung duy trì thời tiết nắng nóng, ít mưa, tuy nhiên cường độ nắng nóng không gay gắt.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, sáng ít mưa, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng miền Đông chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.