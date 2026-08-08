Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện tại Lào

Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Thông - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khẳng định tuổi trẻ Tập đoàn luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào thông qua các hoạt động giao lưu, tình nguyện, an sinh xã hội và hợp tác thanh niên.

Chuỗi hoạt động tình nguyện tại Lào

Sáng ngày 7/8/2026, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Champasak (CHDCND Lào), Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức chương trình thăm, chào xã giao Tỉnh Đoàn Champasak và trao tặng quà thiếu nhi. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Đoàn công tác Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm việc tại trụ sở Tỉnh Đoàn Champasak

Đón đoàn công tác có anh Anh Khăm Den Đi Vi Xay - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Champasak cùng các anh chị lãnh đạo, cán bộ Tỉnh Đoàn. Về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có anh Nguyễn Minh Thông – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn là Trưởng đoàn; cùng đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị đồng hành: Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), Đoàn Thanh niên Bộ Tài Nguyên & Môi trường, Đoàn Thanh niên Công ty Sasco, Đoàn Thanh niên các công ty cao su thành viên Tập đoàn đang hoạt động tại Lào.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Thông bày tỏ niềm vui khi được đến thăm và làm việc với Tỉnh Đoàn Champasak trong không khí thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào. Anh Thông nhấn mạnh, đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, CHDCND Lào không chỉ là địa bàn đầu tư chiến lược mà còn là người bạn, người anh em thân thiết. “Sau hơn 20 năm triển khai các dự án phát triển cao su tại Lào, Tập đoàn hiện có 06 công ty hoạt động tại 05 tỉnh, đầu tư 03 nhà máy chế biến mủ cao su, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương và tích cực thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nơi dự án đứng chân” – anh Thông cho biết.

Anh Nguyễn Minh Thông - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đại diện đoàn trao quà cho Tỉnh Đoàn Champasak

Anh Nguyễn Minh Thông khẳng định tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào thông qua các hoạt động giao lưu, tình nguyện, an sinh xã hội và hợp tác thanh niên. Những phần quà được trao tặng trong chương trình là tình cảm của tuổi trẻ ngành Cao su Việt Nam và đoàn thanh niên các đơn vị cùng đồng hành dành cho Tỉnh Đoàn Champasak và các em thiếu nhi địa phương, góp phần động viên, khích lệ các em học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã trao tặng 01 bộ máy vi tính cho Tỉnh Đoàn Champasak nhằm hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Dịp này, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cũng trao tặng phần quà ý nghĩa đến Tỉnh Đoàn Champasak, thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia và góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước.

Thay mặt Tỉnh Đoàn Champasak, Anh Khăm Den Đi Vi Xay cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và những món quà ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành. Anh Khăm Den Đi Vi Xay đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như các hoạt động an sinh xã hội dành cho thanh thiếu nhi. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tuổi trẻ hai đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Lan tỏa những yêu thương

Chiều cùng ngày đoàn tình nguyện đến Trường Tiểu học Huyện Bachieng trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà gồm: cặp, 10 quyển tập, 2 hộp bút bi, 1 hộp bút chì, 2 lốc sữa) và 50 kg bao nếp cho Trường.

Anh Hồ Trần Sơn - Ủy viên BCH Thành Đoàn TPHCM, Bí thư Đoàn Saigon Co.op (bên trái) trao quà cho Tỉnh Đoàn Champasak

Chương trình diễn ra trong không khí thân tình, đoàn kết và hữu nghị, khẳng định vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời góp phần tiếp tục vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt, phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì sự phát triển của thế hệ trẻ.

Là một trong những đơn vị đồng hành cùng chiến dịch, anh Hồ Trần Sơn - Ủy viên BCH Thành Đoàn TPHCM, Bí thư Đoàn Saigon Co.op chia sẻ: "Chuyến đi lần này không đơn thuần là một hoạt động tình nguyện quốc tế, mà còn là hành trình về nguồn đầy cảm xúc đối với Tuổi trẻ Saigon Co.op. Khi chứng kiến ánh mắt hân hoan của các em nhỏ Champasak, cái bắt tay siết chặt của công nhân Nông trường Cao su Việt - Lào, tôi cảm nhận rất rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc giữ gìn, bồi đắp cho tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc. Sự đón tiếp nồng hậu của Công ty Cao Su Việt Lào và nước bạn, chính là động lực để Đoàn Saigon Co.op tiếp tục cống hiến, mang sức trẻ và tinh thần sẻ chia vươn xa hơn nữa”.

Lần đầu tiên được đặt chân đến đất nước Lào, Trần Tấn Tài – Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Sasco có nhiều cảm xúc đặc biệt. Điều đọng lại trong Tài trong chuyến đi tình nguyện không phải là quãng đường xa, mà là những ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ tại ngôi Trường Tiểu học Bachiang còn quá nhiều thiếu thốn. “Lớp học ở ngôi trường các em học còn đơn sơ, bàn ghế cũ, sân trường mộc mạc ... khiến mình càng hiểu rằng những món quà nhỏ nhưng lại rất có ý nghĩa đối với các em nơi đây”, Tấn Tài bày tỏ.

Đoàn tình nguyện chụp hình lưu niệm cùng Tỉnh Đoàn Champasak

Cũng lần đầu tham gia chuyến tình nguyện tại nước CHDCND Lào, anh Lê Văn Tuấn - Ủy viên BCH Đoàn Bộ Nông nghiệp & Môi trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, cảm thấy rất vui mừng và vinh dự khi được đại diện cho Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường tham gia trong hành trình tình nguyện này. “Hành trình này đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về sự hiền hậu, mến khách của người dân đất nước Triệu Voi. Chương trình không chỉ đơn thuần là hoạt động trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các em thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, mà hơn hết đây là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa thế hệ trẻ hai nước”, anh Tuấn bày tỏ.