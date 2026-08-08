Tường bất ngờ đổ sập, một người tử vong

TPO - Một đoạn tường bất ngờ đổ sập xuống khu vực đang thi công hệ thống thoát nước, khiến 2 người ở Lâm Đồng thương vong.

Tối 8/8, lãnh đạo UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, nhóm công nhân đang thi công, lắp đặt hệ thống thoát nước thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng.

Trong quá trình thi công, một đoạn tường của cơ sở nằm cạnh khu vực công trình bất ngờ đổ sập, đè trúng 2 công nhân đang làm việc phía dưới.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Phát hiện sự việc, những người làm việc gần đó cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa 2 nạn nhân ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tuy nhiên, anh D.M.N. (SN 1976) đã tử vong khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Người công nhân còn lại bị gãy chân và đang được điều trị.

Sau vụ việc, Công an phường Mũi Né có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận thông tin ban đầu. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.