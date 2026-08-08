Trao quà cho thanh niên công nhân cao su tại Lào

Phát biểu tại chương trình trao quà cho thanh niên công nhân cao su tại Lào, anh Nguyễn Minh Thông nhấn mạnh, công tác chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên công nhân luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Anh Thông khẳng định, những phần quà được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ Tập đoàn đối với lực lượng lao động trẻ đang ngày đêm gắn bó với các nông trường cao su trên đất nước Lào.

Chiều ngày 7/8, tại Đội Sản xuất 1, Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào (huyện Bachiang, tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào tổ chức “Chương trình trao tặng quà thanh niên công nhân”, nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, thanh niên công nhân đang làm việc tại nước bạn Lào.

Tham dự chương trình có anh Thong say Keomalaysing– Bí thư Huyện đoàn Bachiang; ông Phongsamout Maisengkham – Trưởng Phòng Giáo dục và Thể thao huyện Bachiang. Về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có anh Nguyễn Minh Thông – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; chị Trần Huỳnh Ngọc Cẩm– Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; cùng đại diện Đoàn Thanh niên Saigon Co.op, Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Đoàn thanh niên Công ty Sasco và các cơ sở Đoàn trực thuộc Tập đoàn.

Về phía các đơn vị đăng cai phối hợp tổ chức có ông Phan Văn Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào; ông Phan Văn Tình– Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào cùng lãnh đạo các đơn vị và đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Thông nhấn mạnh, công tác chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên công nhân luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Anh Thông khẳng định, những phần quà được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ Tập đoàn đối với lực lượng lao động trẻ đang ngày đêm gắn bó với các nông trường cao su trên đất nước Lào.

Theo anh Nguyễn Minh Thông, các dự án đầu tư của Tập đoàn tại Lào trong hơn hai thập kỷ qua đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Trong những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và thanh niên công nhân tại Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào và Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào, ông Phan Văn Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty, bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của Đoàn Thanh niên Tập đoàn và các đơn vị đồng hành. Ông Hiếu đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình trong việc động viên tinh thần người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó và tạo thêm động lực để đoàn viên, thanh niên công nhân yên tâm lao động, sản xuất.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tổ chức các nghi thức trao tặng nhiều công trình và phần quà an sinh ý nghĩa, gồm: Trao tặng 1 công trình Nhà Nhân ái nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; Trao tặng 1 công trình Sân chơi thanh thiếu nhi, góp phần tạo môi trường vui chơi, rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần tại đơn vị; Trao bảng tượng trưng 200 phần quà dành cho đoàn viên, thanh niên công nhân Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào và Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào; Trao tặng 100 quả bóng thể thao nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, thanh niên.

Cũng trong chương trình, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) trao tặng những phần quà ý nghĩa đến Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào, thể hiện sự đồng hành và gắn kết của tuổi trẻ các đơn vị.

Tại chương trình Ban Tổ chức đã trao quà trực tiếp đến 50 đoàn viên, thanh niên công nhân tiêu biểu. Những phần quà được trao tận tay người lao động đã mang đến không khí ấm áp, phấn khởi, góp phần động viên đoàn viên, thanh niên công nhân tiếp tục nỗ lực vượt khó, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, đoàn kết, thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đối với đoàn viên, thanh niên công nhân đang công tác tại nước bạn Lào. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong Tập đoàn và tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.