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Vụ ba cô gái bị sóng cuốn mất tích: Tụi em bám lấy nhau nhưng sóng lôi ra xa rồi không thấy nhau nữa

Thanh Hiền

TPO - “Khi rơi xuống biển, ba đứa tụi em vẫn thấy nhau và bám lấy nhau, các bạn đều hoảng loạn, mọi người trên bờ kêu bình tĩnh, thả lỏng ra chứ nếu cứ vùng vẫy sẽ đuối sức nhanh. Nhưng sóng nhồi mạnh, lôi em ra xa nhất, lúc này em không còn thấy hai bạn kia ở đâu nữa”, P. xót xa kể.

Tối 8/8, tàu HQ 629 - Vùng 3 Hải quân vẫn tiếp tục hành trình trên biển tìm kiếm hai nạn nhân mất tích trong vụ ba cô gái bị sóng cuốn ở Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Sóng lôi xuống biển, hoảng loạn bám lấy nhau

Kết nối với phóng viên báo Tiền Phong từ tàu, Trung tá Nguyễn Văn La - Chính trị viên phó Hải đội 31, Lữ đoàn 161, cho hay, hiện tàu cách bờ gần hàng chục hải lý và tìm kiếm xuyên đêm với hy vọng tìm thấy sớm nhất hai nạn nhân. Riêng chị T.T.P. (24 tuổi, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) được tàu phát hiện và cứu sống vào chiều cùng ngày, Trung tá La cho biết sức khỏe chị đã ổn định, bình tĩnh hơn trước.

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Chị P. được chăm sóc trên tàu hải quân.

Kể lại câu chuyện với Tiền Phong, chị P. cho hay đã có lúc tuyệt vọng nghĩ mình sẽ bị chìm giữa biển.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, nhóm của chị gồm sáu người ra khu vực Mũi Nghê. Khi đi qua bãi đá, bất ngờ sóng đập mạnh kéo ba người là chị và chị M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình) xuống biển.

“Khi rơi xuống, ba đứa tụi em vẫn thấy nhau và bám lấy nhau, các bạn đều hoảng loạn, mọi người trên bờ kêu bình tĩnh, thả lỏng ra chứ nếu cứ vùng vẫy sẽ đuối sức nhanh. Nhưng sóng nhồi mạnh, lôi em ra xa nhất, lúc này em không còn thấy hai bạn kia ở đâu nữa, tiếng kêu trên bờ cũng nhỏ dần rồi không còn nghe được gì luôn”, chị P. kể lại.

Cầm cự gần 8 tiếng trên biển

Cô gái trôi dạt ngày càng xa bờ, dù không biết bơi, nhưng với những kiến thức sinh tồn biết được, chị P. cố gắng thả lỏng, nằm ngửa để mũi nhô lên khỏi mặt nước để thở. Khoảng được một tiếng đồng hồ thì chị bắt đầu đuối sức, cùng với việc uống nước khi mới bị rơi xuống biển nên người nhanh chóng lụy đi, mắt cũng mờ dần vì nằm ngửa lên trời quá lâu.

“Lúc này em nghĩ là mình sẽ bị chìm thôi, giữa mênh mông biển không có gì bám víu cả thì sống sao được. Bất ngờ có một vật va vào đầu em, em vớ lấy thì ra là cái phao tự chế được ghép từ hai chai nhựa. Thế là em kê nó dưới cổ cho đầu nổi lên. Có điểm tựa, em bớt mệt và nôn được nước từ trong người ra”, chị P. kể.

Nhờ chiếc phao này, chị đã cầm cự suốt gần 8 tiếng đồng hồ sau đó. Cho đến khoảng 14h, khi thấy tàu hải quân đi qua, chị đã ra tín hiệu và được cứu lên tàu.

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Chị P. được lực lượng chức năng đưa lên tàu chiều 8/8.

Trong đêm tối trên tàu hải quân cùng các lực lượng nỗ lực tìm kiếm trên biển, lòng chị P. như lửa đốt vì hai bạn của mình vẫn chưa tìm thấy, cả hai lại đều không biết bơi. Trong đó có một bạn lúc rơi xuống đã rất hoảng loạn, cứ ôm và ghì chị xuống. Chị P. nói đã gọi về cho gia đình từ chiều nhưng vẫn chưa nói chuyện với người thân hai bạn còn lại vì lòng còn quá ngổn ngang.

Trung tá Nguyễn Văn La cho biết thêm, dự kiến sáng 9/8 tàu sẽ vào bờ.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 6h sáng ngày 8/8, một nhóm sáu người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may ba người gồm: T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống, 14h chị P. được tàu hải quân cứu.

Thanh Hiền
#Vụ 3 cô gái bị sóng cuốn mất tích #sóng cuốn #Mũi Nghê #Sơn Trà #Đà Nẵng #hải quân #vùng 3

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