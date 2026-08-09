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Sức khỏe

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Sở Y tế Phú Thọ lập đoàn kiểm tra vụ bé trai 8 tuổi tử vong sau mổ ruột thừa

Đức Anh

TPO - Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Phú Thọ có nhiệm vụ rà soát toàn bộ quy trình chuyên môn, làm rõ nguyên nhân bé trai 8 tuổi tử vong sau phẫu thuật ruột thừa tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong tối 8/8, ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, cho biết Sở đã thành lập Đoàn Giám sát để rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, phẫu thuật, hồi sức và chuyển viện đối với bệnh nhi L.G.H. (SN 2018, trú xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ). Theo ông Trung, quan điểm của Sở Y tế là sai đến đâu xử lý đến đó, không né tránh trách nhiệm và không có trường hợp ngoại lệ. Sở sẽ phối hợp cơ quan điều tra đánh giá khách quan toàn bộ quy trình chuyên môn; nếu phát hiện sai sót sẽ xử lý theo quy định.

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Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng

Theo báo cáo của Sở Y tế, bệnh nhi vào Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng lúc 17h45 ngày 1/8 với các triệu chứng sốt, đau bụng quanh rốn và hố chậu phải, buồn nôn, ăn kém. Trước đó, bệnh nhi được ghi nhận khỏe mạnh, chưa có tiền sử dị ứng.

Qua thăm khám, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ ghi nhận hình ảnh theo dõi viêm ruột thừa. Sau hội chẩn, kíp trực chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và chỉ định phẫu thuật. Gia đình được giải thích về nguy cơ có thể xảy ra và đồng ý thực hiện.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng cho biết bệnh nhi được phẫu thuật nội soi. Ca mổ diễn biến bình thường, vết mổ được đóng trước khi chuyển sang giai đoạn hồi tỉnh.

Khoảng 23h50, khi đang thoát mê, bệnh nhi bất ngờ tụt huyết áp nhanh, xuất tiết nhiều bọt hồng qua ống nội khí quản, phổi có ran ẩm hai bên, tím môi và đầu chi.

Ngay khi phát hiện tình trạng bất thường, bác sĩ gây mê phát báo động đỏ. Kíp trực cùng lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng tập trung cấp cứu tại phòng mổ.

Đến 0h20 ngày 2/8, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn biến nặng, huyết áp và độ bão hòa oxy trong máu giảm. Hội chẩn toàn viện thống nhất theo dõi sốc phản vệ, phù phổi cấp sau phẫu thuật cắt ruột thừa và tiếp tục hồi sức tích cực.

Trung tâm đồng thời liên hệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ hỗ trợ chuyên môn. Bệnh nhi được thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và hồi sức tích cực.

Theo lãnh đạo Trung tâm, có thời điểm chỉ số SpO2 của bệnh nhi xuống khoảng 80%. Do nguy cơ diễn biến xấu trên đường chuyển viện, các bác sĩ tiếp tục hồi sức, duy trì các chỉ số sinh tồn trước khi chuyển bệnh nhi lên tuyến tỉnh.

Đến 5h44 ngày 2/8, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Dù được tiếp tục điều trị tích cực, bệnh nhi diễn biến nặng và đến 8h15 cùng ngày ngừng tuần hoàn. Sau khoảng 50 phút cấp cứu không có kết quả, bệnh nhi được xác định tử vong.

Theo Sở Y tế Phú Thọ, tại thời điểm diễn biến nặng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi suy hô hấp độ III, sốc chưa rõ nguyên nhân, theo dõi sốc phản vệ với thuốc gây mê chưa rõ loại; chưa loại trừ sốc tim và phù phổi cấp sau phẫu thuật.

Sau sự cố, Sở Y tế thành lập Đoàn Giám sát do ông Nguyễn Giang Long, Phó Giám đốc Sở, làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của các phòng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Đoàn có nhiệm vụ rà soát toàn bộ quy trình chuyên môn, phân tích các yếu tố liên quan và báo cáo Giám đốc Sở Y tế.

Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an phối hợp Trung tâm Pháp y Trung ương đã thực hiện khám nghiệm tử thi. Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ xác minh.

Lãnh đạo Trung tâm cho biết đơn vị đã gặp gỡ, trao đổi với gia đình, chia sẻ mất mát và hỗ trợ gia đình. Gia đình đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hiện đồng thuận chờ kết quả giám định, kết luận của cơ quan chức năng.

Sở Y tế Phú Thọ cho biết nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng nặng và tử vong của bệnh nhi hiện vẫn đang được làm rõ.

Đức Anh
#nguyên nhân tử vong sau mổ ruột thừa #quy trình chăm sóc và xử lý sự cố y tế #vai trò của đoàn giám sát y tế #phản ứng của bệnh viện khi xảy ra biến cố #vai trò của cơ quan pháp y trong khám nghiệm tử thi

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