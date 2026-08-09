Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường thăm cấp Nhà nước tới Úc và New Zealand

TPO - Sáng nay (9/8), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc và New Zealand từ ngày 9-14/8, theo lời mời của Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Úc và New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia đoàn chính thức có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh...

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Úc trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm, hai bên dự kiến sẽ ký kết các văn kiện hợp tác trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, với một số lĩnh vực có tiềm năng đạt được đột phá trong thời gian tới.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế số sẽ trở thành những động lực tăng trưởng mới của quan hệ song phương.

Hai bên cũng sẽ hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Bên cạnh đó, chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực cho các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo và y tế.

Đây còn là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Với New Zealand, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của New Zealand trong ASEAN.

Hai bên đang tích cực thúc đẩy 5 trụ cột của chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 3 tỷ USD.