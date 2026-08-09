Hà Nội xem xét gia hạn 6 dự án, tổng vốn gần 2 triệu tỷ đồng

TPO - HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội. 6 dự án này có tổng vốn dự kiến gần 2 triệu tỷ đồng.

Sáng mai (10/8/2026), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội; Quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ sau sắp xếp... Cùng với đó, HĐND Thành phố cũng xem xét các nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong 6 dự án được xem xét gia hạn lần này. Ảnh: CĐT

Đáng chú ý, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

6 dự án này có tổng vốn dự kiến gần 2 triệu tỷ đồng gồm: dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án đầu tư khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội; dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh; dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh; dự án đầu tư khu đô thị công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu; dự án đầu tư khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.

Các dự án trên được triển khai theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 258/2025 của Quốc hội, cho phép công trình khởi công khi một số thủ tục chưa hoàn tất, nhưng chủ đầu tư phải bổ sung đầy đủ trong 6 tháng (có mặt bằng để thi công một phần hoặc toàn bộ, có Giấy phép xây dựng, có thiết kế bản vẽ thi công, có hợp đồng ký với nhà thầu thi công, có Thông báo khởi công). Đến nay, đã qua thời hạn nhưng các điều kiện khởi công vẫn chưa được hoàn tất.