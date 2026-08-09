Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội xem xét gia hạn 6 dự án, tổng vốn gần 2 triệu tỷ đồng

Trần Hoàng

TPO - HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội. 6 dự án này có tổng vốn dự kiến gần 2 triệu tỷ đồng.

Sáng mai (10/8/2026), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội; Quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ sau sắp xếp... Cùng với đó, HĐND Thành phố cũng xem xét các nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

song-hong-1.jpg
Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong 6 dự án được xem xét gia hạn lần này. Ảnh: CĐT

Đáng chú ý, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

6 dự án này có tổng vốn dự kiến gần 2 triệu tỷ đồng gồm: dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án đầu tư khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội; dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh; dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh; dự án đầu tư khu đô thị công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu; dự án đầu tư khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.

Các dự án trên được triển khai theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 258/2025 của Quốc hội, cho phép công trình khởi công khi một số thủ tục chưa hoàn tất, nhưng chủ đầu tư phải bổ sung đầy đủ trong 6 tháng (có mặt bằng để thi công một phần hoặc toàn bộ, có Giấy phép xây dựng, có thiết kế bản vẽ thi công, có hợp đồng ký với nhà thầu thi công, có Thông báo khởi công). Đến nay, đã qua thời hạn nhưng các điều kiện khởi công vẫn chưa được hoàn tất.

Trần Hoàng
#gia hạn dự án đầu tư tại Hà Nội #quy trình phê duyệt dự án xây dựng #phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội #chính sách hỗ trợ cán bộ thôn #tổ dân phố #Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe