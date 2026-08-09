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535 cơ sở nhà, đất ở Bắc Ninh bỏ trống sau sắp xếp đơn vị hành chính

Minh Đức

TPO - Thanh tra Chính phủ xác định, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Bắc Ninh còn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được đưa vào khai thác, xử lý dứt điểm. Đáng chú ý, 535 cơ sở đang bỏ trống, trong đó 322 cơ sở bỏ trống trên 12 tháng, tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp, lấn chiếm và lãng phí tài sản công.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2756 kết luận thanh tra chuyên đề việc quản lý, sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông báo, sau khi hợp nhất Bắc Ninh và Bắc Giang, toàn tỉnh quản lý 6.729 cơ sở nhà, đất. Trong số này, 570 cơ sở dôi dư đã được được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh quản lý, khai thác, xử lý.

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Khu đất trụ sở xã Quế Nham cũ (phường Đa Mai - Bắc Ninh) được đề xuất phát triển thành khu nhà ở cho thuê. Ảnh: VOV

Tuy nhiên, việc sắp xếp xử lý còn nhiều hạn chế. Đến ngày 30/4/2026, còn 430 cơ sở chưa có phương án xử lý, 140 cơ sở đã có phương án nhưng chưa hoàn tất. Tổng diện tích của 570 cơ sở khoảng 86,8ha đất và 345.617m² sàn xây dựng.

Đáng lưu ý, trong tổng số 570 cơ sở nhà, đất dôi dư, có 535 cơ sở đang bỏ trống, trong đó 322 cơ sở đã bỏ trống trên một năm, chủ yếu là điểm trường, trụ sở, cơ sở sự nghiệp và nhà văn hóa. Việc này không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp, lấn chiếm, tranh chấp.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để tài sản công bỏ trống, chậm xử lý; đồng thời đẩy nhanh lập, phê duyệt và thực hiện phương án xử lý.

Đặc biệt, các cơ sở bỏ trống trên 12 tháng phải được kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm và có phương án đưa vào khai thác, sử dụng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Thanh tra Chính phủ đồng thời yêu cầu Bắc Ninh hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, cập nhật đầy đủ dữ liệu tài sản công, xử lý các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm và phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, địa phương phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Minh Đức
#quản lý tài sản công tỉnh Bắc Ninh #dự án xử lý nhà đất dôi dư #tình trạng bỏ trống tài sản công #quy trình pháp lý về đất đai #đề xuất xử lý tài sản công chậm trễ

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