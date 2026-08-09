Công ty quản lý xóa tên Miu Lê

TPO - Kim Entertainment không còn quản lý ca sĩ, diễn viên Miu Lê. Thông tin vừa được đại diện công ty này cập nhật.

Đại diện của đơn vị từng quản lý nữ ca sĩ, diễn viên Miu Lê đăng tải danh sách 10 nghệ sĩ trực thuộc, trong đó không có tên nữ chính Đại tiệc trăng máu 8.

Theo danh sách người này công bố, Kim Entertainment hiện quản lý diễn viên Hồng Đào, ca sĩ Trúc Nhân, diễn viên Tuấn Trần, ca sĩ - MC Gil Lê, ca sĩ Cody Nam Võ, ca sĩ Jaykii, diễn viên Đỗ Khánh Vân, Panda Hoàng Anh, Xoài Non, Vinh Trần. Miu Lê không còn thuộc danh sách này.

Miu Lê không còn thuộc công ty quản lý Kim Entertainment.

Từ tháng 5, công ty quản lý của Miu Lê tiếp tục gây bàn tán khi thay đổi ảnh bìa fanpage chính thức. Trong hình ảnh mới, Miu Lê không còn xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ của công ty.

Ngày 14/5, Kim Entertainment tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc ca sĩ Miu Lê liên quan đến vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, Hải Phòng.

Trong thông cáo, đơn vị quản lý thừa nhận đây là sai lầm nghiêm trọng, nhấn mạnh việc liên quan đến chất cấm đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của người nghệ sĩ và gây tác động tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú tại TPHCM) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại TPHCM) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay sau thông tin này, Kim Entertainment giữ quan điểm thượng tôn pháp luật, không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào và hoàn toàn tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Miu Lê bị khởi tố khi phim Đại tiệc trăng máu 8 vẫn đang chiếu ngoài rạp.

Công ty cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ảnh hưởng tiêu cực mà vụ việc gây ra, cam đoan sẽ trực tiếp đại diện nữ ca sĩ để xử lý các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và các nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Miu Lê sinh năm 1991, hoạt động nổi bật ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Dù đam mê ca hát từ nhỏ, Miu Lê nổi tiếng trước ở lĩnh vực diễn xuất sau khi được đạo diễn Lê Hoàng tin tưởng giao vai chính trong phim truyền hình Những thiên thần áo trắng vào năm 2009.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong hàng loạt phim Nhà có 5 nàng tiên, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua. Bộ phim gần nhất Miu Lê tham gia là Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.