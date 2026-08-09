Người mẫu 26 tuổi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Philippines

TPO - Người đẹp Angelica Lopez đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Philippines 2026. Cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 tổ chức ở Ấn Độ.