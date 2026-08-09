Người mẫu 26 tuổi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Philippines

TPO - Người đẹp Angelica Lopez đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Philippines 2026. Cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 tổ chức ở Ấn Độ.
Angelica từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 nhưng không giành thành tích. Năm 2023, cô đăng quang danh hiệu Binibining Pilipinas 2023 và đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản nhưng ra về tay trắng.
Angelica đang phát triển dự án giúp đỡ trẻ em nghèo khó để tiếp cận giáo dục và có cuộc sống tốt hơn. "Nhiều năm qua, tôi cùng tổ chức của mình cung cấp thức ăn, quà tặng cho trẻ em nghèo vào mỗi dịp cuối năm", cô nói.
Alexie Brooks gây chú ý với mái tóc tém ấn tượng và thân hình săn chắc. Cô từng bị miệt thị ngoại hình vì bị cho rằng nhìn giống con trai. Mặc dù nhận nhiều lời chê bai từ khán giả, Alexie vẫn giữ vững tinh thần và tin vào các giá trị bản thân.