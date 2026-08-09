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Hoa hậu

Người mẫu 26 tuổi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Philippines

Duy Nam

TPO - Người đẹp Angelica Lopez đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Philippines 2026. Cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 tổ chức ở Ấn Độ.

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Chung kết cuộc thi Reina Filipinas đã diễn ra tối 7/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Angelica Lopez. Cô trở thành đại diện Philippines ở Miss Grand International 2026 vào tháng 10. Chiến thắng của Angelica Lopez gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp, được đánh giá là xứng đáng.
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Angelica Lopez trình diễn váy dạ hội trong chung kết Reina Filipinas 2026. Reina Filipinas là cuộc thi lần đầu được tổ chức, nhằm tìm kiếm đại diện Philippines tham dự đấu trường Miss Grand International. Cuộc thi được đánh giá đầu tư quy mô, chuyên nghiệp trong khâu tổ chức.
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Angelica Lopez là gương mặt quen thuộc trong giới sắc đẹp Philippines. Cô 26 tuổi, là người mẫu đến từ Palawan. Angelica từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô sinh ra trong một gia đình 4 anh chị em có gia cảnh nghèo khó. Người đẹp phải đi làm người mẫu từ năm 14 tuổi và trở thành trụ cột về kinh tế cho gia đình.
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Angelica từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 nhưng không giành thành tích. Năm 2023, cô đăng quang danh hiệu Binibining Pilipinas 2023 và đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản nhưng ra về tay trắng.
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Angelica đang phát triển dự án giúp đỡ trẻ em nghèo khó để tiếp cận giáo dục và có cuộc sống tốt hơn. "Nhiều năm qua, tôi cùng tổ chức của mình cung cấp thức ăn, quà tặng cho trẻ em nghèo vào mỗi dịp cuối năm", cô nói.
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Angelica Lopez được nhận xét là thí sinh mạnh ở Miss Grand International 2026. Philippines đang có chuỗi thành tích ấn tượng tại sân chơi Hoa hậu Hòa bình với đương kim Hoa hậu là người đẹp Emma Mary Tiglao. Năm 2024, người đẹp Christine Juliane Opiaza mang về chiếc vương miện Miss Grand đầu tiên cho Philippines.
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Trong chung kết Reina Filipinas, ban tổ chức cũng tìm ra hai người đẹp đại diện cho Philippines ở cuộc thi MGI All Stars mùa thứ hai là Alexie Brooks và Anne Patricia Diaz.
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Alexie Brooks năm nay 24 tuổi, là vận động viên điền kinh quốc gia từng tham gia SEA Games. Alexie Mae Brooks có vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính. Tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024, Alexie Brooks lọt vào top 10 và được ban tổ chức trao danh hiệu Miss Eco Philippines 2024.
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Alexie Brooks gây chú ý với mái tóc tém ấn tượng và thân hình săn chắc. Cô từng bị miệt thị ngoại hình vì bị cho rằng nhìn giống con trai. Mặc dù nhận nhiều lời chê bai từ khán giả, Alexie vẫn giữ vững tinh thần và tin vào các giá trị bản thân.
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Anne Patricia Diaz là người đẹp thứ hai đại diện Philippines ở MGI All Stars mùa hai. Cô có vẻ đẹp hiện đại, cá tính và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.
Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình Philippines #Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand

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