Dàn người đẹp đến Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới

TPO - Hai người đẹp Guatemala và Morocco là những thí sinh đầu tiên đến Việt Nam để chuẩn bị tham dự Hoa hậu Thế giới 2026. Dự kiến, gần 120 thí sinh có mặt ở Việt Nam để bắt đầu những lịch trình đầu tiên của cuộc thi tại Quảng Ninh từ ngày 8/8.
Đại diện Guatemala - Andrea Ortiz - đã có mặt ở TPHCM để chuẩn bị tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026. Người đẹp dành thời gian khám phá TPHCM trước khi di chuyển đến Quảng Ninh để tham dự những hoạt động khai mạc của cuộc thi. Cô 20 tuổi, là sinh viên y khoa, nghệ sĩ piano.
Đại diện Morocco - Chirihan Chergui - cũng đã tới Việt Nam. Cô thăm Đại sứ quán Morocco tại Việt Nam. "Tôi đã khám phá ra những điểm tương đồng giữa hai nền văn hóa đó là di sản phong phú, lòng hiếu khách và những truyền thống đã định hình nên bản sắc của mỗi dân tộc", cô chia sẻ. Chirihan Chergui là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, đại sứ Làng trẻ em SOS Morocco.
Đại diện Pháp - Indira Ampiot -nổi bật ở sân bay với hai trang phục thanh lịch. Cô là ứng viên sáng giá của châu Âu. Cô từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Pháp 2023, sau đó đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2024 và lọt vào top 30. Indira Ampiot sinh năm 2004, cao 1,77 m. Người đẹp theo học chuyên ngành truyền thông, quảng cáo và thiết kế.
Đại diện Philippines xuất hiện lộng lẫy với váy dạ hội tông màu xanh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cô là ứng viên nổi bật của khu vực châu Á.
Nhiều người đẹp khác cũng đang lên đường sang Việt Nam. Đại diện Đan Mạch - Josephine Bottger - được người thân tiễn ra sân bay. "Chỉ vài giờ nữa, tôi sẽ đặt chân đến Việt Nam để đại diện cho Đan Mạch tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 75 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Lòng tôi tràn ngập sự biết ơn và tự hào", cô chia sẻ.
Đại diện Chile - Ignacia Fernández - chọn vest trắng thanh lịch khi ra sân bay. "Sau nhiều tháng chuẩn bị, thời khắc bắt đầu cuộc phiêu lưu này đã đến. Một hành trình mà chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi", cô chia sẻ. Người đẹp Chile là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ. Cô là người mẫu, ca sĩ hát dòng nhạc death metal nổi tiếng ở Chile. Ignacia là người sáng lập kiêm ca sĩ chính của ban nhạc metal Decessus.
Do khoảng cách địa lý, các thí sinh khu vực châu Mỹ khởi hành sớm đến Việt Nam để tham dự Miss World. Đại diện Argentina - Alina Akselrad mặc trang phục cầu kỳ, đội vương miện ra sân bay. Cô sinh năm 1998, cao 1,78 m, đến từ Córdoba, là phát thanh viên, diễn viên, nhà văn và nhà hoạt động xã hội.
Đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola - được gia đình, bạn bè tiễn ra sân bay. Joheirry Mola 24 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp, tốt nghiệp Đại học Iberoamericana (UNIBE) với bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh. Cô là thí sinh gây chú ý của khu vực châu Mỹ.
Đại diện Bolivia - Vanessa Kraljevic - cũng là ứng viên được yêu thích ở châu Mỹ. Vanessa đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Tôn giáo, Chính trị và Xã hội tại King's College London và hiện theo học ngành Luật tại Đại học Luật London. Vanessa thành thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italia, đồng thời có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại Anh.
Đại diện Venezuela - Mística Nunez - ra sân bay khởi hành sang Việt Nam. Cô sinh năm 2001, cao 1,82 m, đã tốt nghiệp ngành dược và tiếp tục theo học y khoa. Người đẹp được xem là một trong những ứng cử viên mạnh, được kỳ vọng mang về chiếc vương miện Miss World thứ 7 cho cường quốc hoa hậu Venezuela.