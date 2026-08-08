Dàn người đẹp đến Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới

TPO - Hai người đẹp Guatemala và Morocco là những thí sinh đầu tiên đến Việt Nam để chuẩn bị tham dự Hoa hậu Thế giới 2026. Dự kiến, gần 120 thí sinh có mặt ở Việt Nam để bắt đầu những lịch trình đầu tiên của cuộc thi tại Quảng Ninh từ ngày 8/8.