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Hoa hậu

Dàn người đẹp đến Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới

Duy Nam

TPO - Hai người đẹp Guatemala và Morocco là những thí sinh đầu tiên đến Việt Nam để chuẩn bị tham dự Hoa hậu Thế giới 2026. Dự kiến, gần 120 thí sinh có mặt ở Việt Nam để bắt đầu những lịch trình đầu tiên của cuộc thi tại Quảng Ninh từ ngày 8/8.

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Đại diện Guatemala - Andrea Ortiz - đã có mặt ở TPHCM để chuẩn bị tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026. Người đẹp dành thời gian khám phá TPHCM trước khi di chuyển đến Quảng Ninh để tham dự những hoạt động khai mạc của cuộc thi. Cô 20 tuổi, là sinh viên y khoa, nghệ sĩ piano.
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Andrea Ortiz và mẹ khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng ở TPHCM trước khi di chuyển đến Quảng Ninh.
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Đại diện Morocco - Chirihan Chergui - cũng đã tới Việt Nam. Cô thăm Đại sứ quán Morocco tại Việt Nam. "Tôi đã khám phá ra những điểm tương đồng giữa hai nền văn hóa đó là di sản phong phú, lòng hiếu khách và những truyền thống đã định hình nên bản sắc của mỗi dân tộc", cô chia sẻ. Chirihan Chergui là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, đại sứ Làng trẻ em SOS Morocco.
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Sáng 8/8, nhiều thí sinh đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị nhập cuộc Hoa hậu Thế giới 2026. Các người đẹp Cayman Island, Pháp, Indonesia, Belize hội ngộ ở sân bay.
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Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2021 Karolina Bielawska.
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Đại diện Pháp - Indira Ampiot -nổi bật ở sân bay với hai trang phục thanh lịch. Cô là ứng viên sáng giá của châu Âu. Cô từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Pháp 2023, sau đó đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2024 và lọt vào top 30. Indira Ampiot sinh năm 2004, cao 1,77 m. Người đẹp theo học chuyên ngành truyền thông, quảng cáo và thiết kế.
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Đại diện Philippines xuất hiện lộng lẫy với váy dạ hội tông màu xanh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cô là ứng viên nổi bật của khu vực châu Á.
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Nhiều người đẹp khác cũng đang lên đường sang Việt Nam. Đại diện Đan Mạch - Josephine Bottger - được người thân tiễn ra sân bay. "Chỉ vài giờ nữa, tôi sẽ đặt chân đến Việt Nam để đại diện cho Đan Mạch tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 75 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Lòng tôi tràn ngập sự biết ơn và tự hào", cô chia sẻ.
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Đại diện Chile - Ignacia Fernández - chọn vest trắng thanh lịch khi ra sân bay. "Sau nhiều tháng chuẩn bị, thời khắc bắt đầu cuộc phiêu lưu này đã đến. Một hành trình mà chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi", cô chia sẻ. Người đẹp Chile là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ. Cô là người mẫu, ca sĩ hát dòng nhạc death metal nổi tiếng ở Chile. Ignacia là người sáng lập kiêm ca sĩ chính của ban nhạc metal Decessus.
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Do khoảng cách địa lý, các thí sinh khu vực châu Mỹ khởi hành sớm đến Việt Nam để tham dự Miss World. Đại diện Argentina - Alina Akselrad mặc trang phục cầu kỳ, đội vương miện ra sân bay. Cô sinh năm 1998, cao 1,78 m, đến từ Córdoba, là phát thanh viên, diễn viên, nhà văn và nhà hoạt động xã hội.
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Đại diện Panama - Madeline Miller - mặc jumpsuit đỏ cầu kỳ ra sân bay. Cô 23 tuổi, là người mẫu, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh. Người đẹp theo đuổi dự án nhân ái hỗ trợ trẻ em mắc hội chứng ADHD (tăng động giảm chú ý), động kinh, lo âu và các hội chứng rối loạn phát triển thần kinh khác.
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Đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola - được gia đình, bạn bè tiễn ra sân bay. Joheirry Mola 24 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp, tốt nghiệp Đại học Iberoamericana (UNIBE) với bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh. Cô là thí sinh gây chú ý của khu vực châu Mỹ.
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Đại diện Bolivia - Vanessa Kraljevic - cũng là ứng viên được yêu thích ở châu Mỹ. Vanessa đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Tôn giáo, Chính trị và Xã hội tại King's College London và hiện theo học ngành Luật tại Đại học Luật London. Vanessa thành thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italia, đồng thời có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại Anh.
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Đại diện Cộng hòa Czech - Linda Górecká - là ứng viên nổi bật ở châu Âu. Cô từng giành chiến thắng cuộc thi Miss Czech Republic 2025. Người đẹp có nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào, được nhận xét phù hợp tiêu chí Hoa hậu Thế giới. Linda Górecká đã sang Việt Nam nhiều lần để làm việc với các chuyên gia trang điểm, nhà thiết kế để chuẩn bị hành trang cho cuộc thi Miss World.
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Đại diện Australia - Olivija Spanovskis - mặc trang phục giản dị ra sân bay. Cô là ứng viên nổi bật của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô 25 tuổi, mang hai dòng máu Australia - Latvia, là chuyên viên marketing trong ngành du lịch trải nghiệm. Cô có sở thích thực hiện các nội dung giới thiệu những điểm đến xa xôi và ngoạn mục nhất của Australia trên trang cá nhân.
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Đại diện Venezuela - Mística Nunez - ra sân bay khởi hành sang Việt Nam. Cô sinh năm 2001, cao 1,82 m, đã tốt nghiệp ngành dược và tiếp tục theo học y khoa. Người đẹp được xem là một trong những ứng cử viên mạnh, được kỳ vọng mang về chiếc vương miện Miss World thứ 7 cho cường quốc hoa hậu Venezuela.
Duy Nam
#Hoa hậu Thế giới 2026 #Miss World #thí sinh Hoa hậu Thế giới

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