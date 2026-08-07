Thí sinh gấp rút tập gym, rèn ứng xử cho chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau hai vòng sơ khảo khu vực phía Bắc và phía Nam, 56 thí sinh giành quyền góp mặt tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ đang tích cực rèn luyện catwalk, ứng xử, bổ sung kiến thức để chuẩn bị cho hành trình mới.

Ngay sau khi được xướng tên vào chung khảo, các thí sinh nhanh chóng bước vào giai đoạn tăng tốc, từ rèn luyện kỹ năng, chăm sóc sức khỏe đến trau dồi kiến thức để sẵn sàng cho hành trình mới.

Món quà thanh xuân

Thí sinh Vân Hà xem tấm vé vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2206 là món quà thanh xuân. Ảnh: BTC.

Bảo My cho biết cô thấy khó thở khi được xướng tên vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Khoảnh khắc được xướng lên trong danh sách 56 thí sinh vào vòng chung khảo là ký ức khó quên với nhiều cô gái. Ở tuổi 18, Phạm Vân Hà gọi tấm vé vào chung khảo là món quà thanh xuân dành cho mình.

Cô chia sẻ: “Tôi đã vỡ oà hạnh phúc. Ở tuổi 18, đây là món quà thanh xuân tuyệt vời nhất. Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là gia đình, những người luôn tiếp lửa để tôi tự tin thử thách bản thân”.

Vân Hà nói những ngày này điện thoại của cô gần như “cháy máy" bởi những cuộc gọi và tin nhắn chúc mừng từ gia đình, bạn bè. Theo Vân Hà, chính sự động viên ấy là nguồn sức mạnh để cô thêm tự tin bước vào chặng đường tiếp theo.

Vũ Hồng Hạnh cho biết dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cô vẫn không giấu được sự hồi hộp khi nghe công bố kết quả. Với cô, việc góp mặt ở chung khảo là cột mốc quan trọng trên hành trình tuổi trẻ.

Trong khi đó, Bảo My cho biết cô thấy khó thở khi được xướng tên: "Tôi vui vì những nỗ lực, sự kiên trì và cố gắng của bản thân suốt thời gian qua đã được ghi nhận”.

Đoàn Hải Lan trải qua những giây phút nghẹt thở khi tên cô xuất hiện ở gần cuối danh sách. "Lúc đó tôi cũng lo không được góp mặt trong vòng chung khảo, nhưng rồi tên mình vang lên, tôi đã vỡ oà”, Hải Lan chia sẻ.

Lưu Phương Anh thậm chí hồi hộp đến mức không nhận ra tên mình được MC xướng tên lọt vào top 21. "Lúc được gọi tên, tôi hồi hộp đến mức không nghe ra tên mình, phải tới khi mấy anh chị đứng gần nhắc tôi mới giật mình và bước lên sân khấu”, cô nói.

Đằng sau niềm vui được đi tiếp, các cô gái cũng dành sự chia sẻ với những thí sinh chưa may mắn. Phạm Vân Hà nhắn gửi: "Cuộc thi là hành trình vượt qua giới hạn bản thân, việc dừng chân chỉ là khởi đầu cho những chặng đường rực rỡ khác”.

Trong khi đó, Bảo My chia sẻ: "Việc dừng chân tại đây không phản ánh năng lực hay giá trị của các bạn, mà chỉ đơn giản là chưa đúng thời điểm. Các bạn hãy tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong hành trình phía trước”.

Tăng tốc cho chung khảo

Vũ Hồng Hạnh, Đoàn Hải Lan đang tích cực chuẩn bị cho vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Vũ Thị Khánh Vi và Lưu Phương Anh sẵn sàng cho vòng chung khảo. Ảnh: BTC.



Phạm Vân Hà cho biết cô đang tăng tốc rèn luyện catwalk, ứng xử và chuẩn bị trang phục cho hành trình phía trước. "Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ vào nhà chung, tôi đang gấp rút hoàn thiện kỹ năng catwalk, ứng xử và chuẩn bị những bộ trang phục thật chỉn chu, thanh lịch cho hành trình sắp tới trong nhà chung”, cô nói.

Vũ Hồng Hạnh cho biết: "Ngoài việc giữ vóc dáng, tôi dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ứng xử. Tôi cũng đọc thêm sách và cập nhật kiến thức xã hội, vì tôi nghĩ một thí sinh của Hoa hậu Việt Nam không chỉ cần ngoại hình mà còn cần hiểu biết và có góc nhìn riêng”.

Bảo My cũng hướng tới sự hoàn thiện toàn diện thay vì chỉ chăm chút hình thể. "Tôi muốn mỗi lần xuất hiện tại vòng chung khảo không chỉ là sự hoàn thiện về hình thể, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành về bản lĩnh và tri thức”.

Trong khi đó, Vũ Thị Khánh Vi cho biết đang tập trung chuẩn bị cho tiết mục tài năng. Bên cạnh việc tập thể lực, kỹ năng giao tiếp, cô tích cực cập nhật thêm kiến thức để có thể tự tin thể hiện bản thân một cách tốt nhất trong vòng chung khảo. Khánh Vi tin rằng việc duy trì lối sống lành mạnh từ trước đến nay giúp cô có đủ năng lượng để hoàn thành tốt các hoạt động trong cuộc thi.

Trong khi đó, Lưu Phương Anh chủ động sắp xếp công việc tại TPHCM để toàn tâm toàn ý cho cuộc thi, đồng thời duy trì việc tập gym, cardio, chế độ ăn đủ chất và nghỉ ngơi điều độ.

56 thí sinh đang bước vào giai đoạn rèn luyện catwalk, ứng xử, bổ sung kiến thức đến duy trì lối sống lành mạnh, mỗi người đều mong muốn xuất hiện ở vòng chung khảo với phiên bản hoàn thiện.

Với mỗi thí sinh, những thử thách, các vòng thi ở Hoa hậu Việt Nam 2026 là hành trình trưởng thành, giúp họ vượt qua giới hạn của bản thân.