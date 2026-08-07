Học vấn, ngoại hình và chiều cao của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhiều cô gái vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có chiều cao nổi bật từ 1,7 m trở lên, có thí sinh cao 1,8 m.