Học vấn, ngoại hình và chiều cao của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhiều cô gái vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có chiều cao nổi bật từ 1,7 m trở lên, có thí sinh cao 1,8 m.
Nguyễn Thị Thúy Linh (SN 2007, Hà Nội), cao 1,75 m, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chia sẻ với Tiền Phong, Thúy Linh cho biết cô hạnh phúc khi được gọi tên vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cuộc thi không chỉ là giấc mơ từ nhỏ, còn là hành trình để cô thay đổi và trưởng thành.
Nguyễn Thục Uyên Nhi (SN 2004, Hà Nội) cao 1,75 m, vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cũng theo học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương. Uyên Nhi đạt danh hiệu Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2023, có chứng chỉ IELTS 7.0 và là nhà sáng lập dự án thiện nguyện "Kết nối yêu thương", sinh viên tiêu biểu nhận học bổng tại Lễ trao giải Báo chí - Truyền thông “Thắp sáng 2023”, đại biểu sinh viên tham dự Hội thảo Khoa học của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... Cô còn được trao tặng giấy khen nhờ thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004, Hà Tĩnh), cao 1,74 m, là sinh viên Đại học Mở Hà Nội. Nữ sinh cho biết cô hạnh phúc khi góp mặt tại vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, xem đây là dịp để tiếp tục khẳng định bản thân. Chia sẻ về niềm vui khi vượt qua vòng sơ khảo, Mai Linh cho biết bố mẹ cô hạnh phúc, luôn động viên cô giữ bình tĩnh, tự tin và không ngừng học hỏi trong hành trình phía trước. Mai Linh mong muốn thông qua cuộc thi có thể lan tỏa tình yêu với văn hóa, con người và quê hương Hà Tĩnh.
Trần Xuân Khánh Linh (SN 2006, Gia Lai), sinh viên Đại Học Anh Quốc Việt Nam gây chú ý với khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha. Khánh Linh cho biết cô chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam từ đầu năm 2026. Khánh Linh nói chiều cao không phải lợi thế, cô xác định phải bù đắp bằng tri thức, ngoại ngữ và các kỹ năng khác.
Vũ Thị Khánh Vi (SN 2004, Ninh Bình), sinh viên Đại học Ngoại thương cho biết đang tích cực chuẩn bị cho các vòng thi ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh việc tập thể lực, kỹ năng giao tiếp, cô trau dồi thêm kiến thức. Khánh Vi tin rằng việc duy trì lối sống lành mạnh từ trước đến nay giúp cô có đủ năng lượng để hoàn thành tốt các hoạt động trong cuộc thi.
Phạm Vân Hà (SN 2008, Hải Phòng), cao 1,75 m, cho biết cô đang tăng tốc rèn luyện catwalk, ứng xử và chuẩn bị trang phục trước khi bước vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. “Tôi duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất và ngủ nghỉ điều độ. Tôi chuẩn bị trang phục vừa đủ, ưu tiên sự thanh lịch, chỉn chu với mức chi tiêu hợp lý và tiết kiệm”, cô nói.
Thẩm Khánh Ly (SN 2007, Thái Nguyên), sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Cô gái người dân tộc Ngái cho biết việc xuất hiện tại cuộc thi là niềm tự hào và cũng là động lực để cô quảng bá những giá trị văn hóa của cộng đồng.
Lê Trần Bảo My (SN 2005, Hà Nội) cao 1,76 m, đang theo học song song tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn. Đam mê trình diễn từ nhỏ, cô có kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều chương trình thời trang, có năng khiếu múa dân gian đương đại, nhảy hiện đại, ca hát và trình diễn catwalk. Bảo My cho biết cô đến với Hoa hậu Việt Nam để rèn luyện bản thân, tiếp tục hoàn thiện tri thức và lan tỏa những giá trị tích cực.
Vũ Hồng Hạnh (SN 2003, Phú Thọ), cao 1,71 m, tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Đại học Tài nguyên, từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. “Với tôi, Hoa hậu Việt Nam là hành trình hoàn toàn mới. Tôi muốn thử thách bản thân ở môi trường chuyên nghiệp, được học hỏi và xem mình trưởng thành đến đâu. Nếu có cơ hội đi xa, tôi sẽ biết ơn. Còn nếu chưa, tôi tin đây là hành trình ý nghĩa”, cô nói.
Trần Thị Xuân (SN 2004, Nghệ An), sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cô xem Hoa hậu Việt Nam 2026 là bước ngoặt để bứt phá bản thân. “Tôi muốn xem bản thân đi được bao xa nếu dũng cảm bước ra vùng an toàn. Dù kết quả thế nào, đây chắc chắn là hành trình trưởng thành đáng giá", cô chia sẻ.
Bùi Đặng Thảo Trang (SN 2006, Phú Thọ), cao 1,7 m, sinh viên Học viện Tài chính, cho biết cô bất ngờ khi được gọi tên vào chung khảo. Theo Thảo Trang, thử thách khó khăn nhất đối với cô là phần phỏng vấn trực tiếp cùng ban giám khảo.
Tạ Thị Hoa (SN 2005, Thái Nguyên), cao 1,7 m, sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên muốn lan tỏa vẻ đẹp của con người Việt Nam, của đất nước và các vùng miền đến với bạn bè quốc tế. Việc theo học ngành du lịch giúp cô có thêm động lực theo đuổi mục tiêu quảng bá những giá trị văn hóa và điểm đến của Việt Nam tại cuộc thi.
Phạm Thị Phương (SN 2006, Ninh Bình), cao 1,72 m, là sinh viên Đại học Phenikaa. Nữ sinh cho biết cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chờ Ban giám khảo công bố kết quả. "Khi nghe xướng tên vào vòng chung khảo, tôi vỡ òa. Tôi cũng hạnh phúc và tự hào khi được trao cơ hội bước tiếp", Phương chia sẻ.
Nguyễn Hải Yến (SN 2008, Hà Tĩnh), cao 1,71 m, là sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung khảo, Hải Yến đắn đo trước khi quyết định đăng ký dự thi. “Tôi nhận ra không có độ tuổi nào là hoàn hảo để bắt đầu. Điều quan trọng là mình có đủ sự nghiêm túc, tinh thần cầu thị và khát khao phát triển bản thân hay không", Hải Yến chia sẻ. Theo Hải Yến, cuộc thi không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn là cơ hội để người trẻ rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Nguyễn Thị Hạnh (SN 2006, Thái Nguyên), cao 1,7 m, sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Cô từng là vận động viên đua thuyền của đội tuyển quốc gia, giành huy chương đồng tại đấu trường Đông Nam Á cùng nhiều huy chương vàng, bạc, đồng ở các giải trẻ và giải vô địch quốc gia. Nguyễn Thị Hạnh đặt mục tiêu chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
Bùi Minh Phương (SN 2005, Hà Nội), cao 1,7 m, sinh viên Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE). Cô từng đảm nhiệm vai trò Đại sứ học vấn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022, đạt thành tích A*A*A* chương trình Cambridge A Level, là thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022 và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Minh Phương có cơ hội thực tập tại các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, đồng thời tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao.
Tống Khánh Ly (SN 2006, Hà Nội), cao 1,7 m, sinh viên Đại học Thủy lợi, cho biết cô tạm gác việc học để dồn toàn bộ tâm sức cho vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh xem đây là cơ hội để học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân. "Tôi hy vọng khi trở lại giảng đường sẽ tiếp tục học tập tốt hơn, đạt thêm nhiều thành tích và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên Đại học Thủy lợi", Khánh Ly nói.
Dương Quỳnh Trang (SN 2005, Hà Nội), cao 1,8 m - là thí sinh cao nhất cuộc thi năm nay. Lần đầu tham gia một sân chơi nhan sắc quy mô toàn quốc, Quỳnh Trang cho biết cô chuẩn bị kỹ về hình thể, phong thái và tâm lý.
Đinh Thị Quỳnh Anh (SN 2006, Ninh Bình), cao 1,7 m, sinh viên Học viện Ngoại giao cho rằng, việc vượt qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 là thành quả của hành trình không ngừng học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Với cô, đây tiếp tục là một môi trường mới để rèn luyện sự kỷ luật, bản lĩnh và khả năng thích nghi.