Sắp lấy ý kiến cộng đồng dân cư về 'siêu dự án' Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

TPO - Liên danh Nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án vị trí, hướng tuyến đồng thời với việc lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Hà Nội vừa có thông tin về tiến độ của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được khởi công ngày 19/12/2025, với dự án thành phần Công viên công cộng phường Phú Thượng. Hiện, dự án này đang được đề xuất kéo dài thêm 6 tháng để hoàn thiện các thủ tục theo cơ chế đặc thù mà Quốc hội cho phép.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Về quy hoạch phân khu, Hà Nội cho biết, vẫn chưa hoàn thành vì việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 đang tiếp tục thực hiện đối với phạm vi dự án tổng thể.

Về phương án vị trí, hướng tuyến tỷ lệ 1/500, UBND TP Hà Nội thông tin: Liên danh Nhà đầu tư đang phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án vị trí, hướng tuyến đồng thời với việc lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Đối với đoạn tuyến từ Km31+500 đến Km37+500 qua phường Lĩnh Nam và xã Thanh Trì, UBND Thành phố đã cơ bản thống nhất chủ trương xem xét phê duyệt trước phạm vi, ranh giới hướng tuyến để triển khai đồng thời công tác giải phóng mặt bằng đối với đất công và đất nông nghiệp.

Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến Hữu Hồng đang được Liên danh Nhà đầu tư hoàn thiện, dự kiến trình Sở Xây dựng thẩm định trong tháng 8/2026.

Đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Công viên công cộng phường Phú Thượng tại Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025; phương án, vị trí tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 của dự án tổng thể chưa được phê duyệt (dự kiến được phê duyệt đồng thời với điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000).

Được biết, tại kỳ họp chuyên đề tới đây (sáng 10/8/2026), HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, trong đó có dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.