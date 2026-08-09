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Pháp luật

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Bắt đối tượng liên quan vụ giết người ở Đồng Nai

Phùng Quang

TPO - Võ Sỹ Nghĩa - người liên quan vụ án giết người ở Đồng Nai, bị công an bắt khi lái ô tô bỏ trốn trên Quốc lộ 1 qua xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 9/8, Công an xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ Võ Sỹ Nghĩa, đối tượng liên quan đến một vụ án giết người xảy ra tại TP Đồng Nai, khi đang bỏ trốn trên Quốc lộ 1.

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Võ Sỹ Nghĩa khi bị bắt. Ảnh: Công an xã Nam Ninh Hòa.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 8/8, Công an xã Nam Ninh Hòa nhận được thông báo từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh về việc Võ Sỹ Nghĩa đang trên đường bỏ trốn sau khi liên quan đến một vụ trọng án xảy ra tại xã Đa Kia, TP Đồng Nai.

Theo thông tin nghiệp vụ, Nghĩa điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15A-14394 (hoặc 16A-14394), di chuyển theo hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1 và nhiều khả năng đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa để ra các tỉnh phía Bắc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Ninh Hòa khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự rà soát, xác minh thông tin về đối tượng và phương tiện.

Đến khoảng 19h50 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Nghĩa điều khiển ô tô biển kiểm soát 15A-14394 di chuyển gần trạm thu phí Ninh Lộc, thuộc thôn Mỹ Lợi, xã Nam Ninh Hòa. Tổ công tác nhanh chóng áp sát, kiểm tra và khống chế đối tượng ngay trên Quốc lộ 1.

Quá trình bắt giữ diễn ra nhanh chóng, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân. Sau đó, Công an xã Nam Ninh Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đưa Nghĩa cùng phương tiện và các tài liệu liên quan về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao Võ Sỹ Nghĩa cho Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý.

Phùng Quang
#giết người #Quốc lộ 1 #Công an tỉnh Khánh Hòa #TP Đồng Nai.

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