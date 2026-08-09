Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phú Quốc ra quân xây dựng Địa bàn kiểu mẫu về an toàn giao thông, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

Nhật Huy

TPO - Ngày 9/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch xây dựng Phú Quốc trở thành Địa bàn kiểu mẫu về an toàn giao thông, hướng tới môi trường giao thông văn minh, an toàn, hiện đại và phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho rằng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên của công an và các cơ quan chức năng, điều kiện quan trọng để Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành đặc khu hiện đại, điểm đến du lịch quốc tế.

Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển du lịch, gia tăng dân số cơ học và phương tiện, áp lực giao thông tại Phú Quốc ngày càng lớn. Do đó, việc xây dựng Địa bàn kiểu mẫu về an toàn giao thông cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài, đồng bộ. Chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và kiểm soát các nguy cơ mất an toàn.

1786253520555-1468805375155748828-1468805375155748828-4d96d48140688f479ba51c69d1229210-6805.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận yêu cầu, quá trình triển khai kế hoạch phải lấy người dân, doanh nghiệp và du khách làm trung tâm. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật với tổ chức giao thông khoa học, hoàn thiện hạ tầng, ứng dụng khoa học - công nghệ và tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

Các sở, ngành, chính quyền đặc khu và lực lượng chức năng được yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tập trung vào các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, khu dân cư đông đúc, điểm du lịch, khu vui chơi, dịch vụ và các tuyến kết nối những trung tâm kinh tế, du lịch của Phú Quốc.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, công tác bảo đảm an toàn giao thông phải phù hợp với đặc thù địa bàn du lịch quốc tế. Trong đó chú trọng các tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, điểm du lịch, khu đô thị, trung tâm dịch vụ, sân bay, cảng biển và những khu vực có nguy cơ ùn tắc, mất an toàn.

Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và du khách nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, điều hành và xử lý vi phạm giao thông.

Đặc biệt, công tác phân luồng, điều tiết giao thông phải được tính toán từ sớm, từ xa, phù hợp với sự gia tăng phương tiện và hoạt động du lịch, dịch vụ. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Phú Quốc đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại quy mô lớn, nhất là Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2027.

1786253520788-1468805375155748828-1468805375155748828-295c810ec08ed17fdbbc31b6696b5750-1415.jpg
Các lực lượng diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường trọng điểm của đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Tiến Dũng.

Thượng tá Đinh Xuân Trường - Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc khẳng định, Công an đặc khu sẽ phát huy vai trò nòng cốt, tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; rà soát những bất cập về tổ chức, hạ tầng giao thông để tham mưu khắc phục; đồng thời ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, giám sát và điều hành.

Thượng tá Đinh Xuân Trường nhấn mạnh phương châm “chủ động từ sớm, phòng ngừa từ xa, xử lý từ cơ sở”, không để tình trạng ùn tắc, tai nạn và các nguy cơ mất an toàn giao thông kéo dài hoặc trở thành điểm nóng.

Nhật Huy
#Phú Quốc #địa bàn kiểu mẫu #an toàn giao thông #lễ ra quân #APEC 2027 #An Giang #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe