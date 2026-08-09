Phú Quốc ra quân xây dựng Địa bàn kiểu mẫu về an toàn giao thông, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

TPO - Ngày 9/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch xây dựng Phú Quốc trở thành Địa bàn kiểu mẫu về an toàn giao thông, hướng tới môi trường giao thông văn minh, an toàn, hiện đại và phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho rằng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên của công an và các cơ quan chức năng, điều kiện quan trọng để Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành đặc khu hiện đại, điểm đến du lịch quốc tế.

Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển du lịch, gia tăng dân số cơ học và phương tiện, áp lực giao thông tại Phú Quốc ngày càng lớn. Do đó, việc xây dựng Địa bàn kiểu mẫu về an toàn giao thông cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài, đồng bộ. Chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và kiểm soát các nguy cơ mất an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận yêu cầu, quá trình triển khai kế hoạch phải lấy người dân, doanh nghiệp và du khách làm trung tâm. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật với tổ chức giao thông khoa học, hoàn thiện hạ tầng, ứng dụng khoa học - công nghệ và tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

Các sở, ngành, chính quyền đặc khu và lực lượng chức năng được yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tập trung vào các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, khu dân cư đông đúc, điểm du lịch, khu vui chơi, dịch vụ và các tuyến kết nối những trung tâm kinh tế, du lịch của Phú Quốc.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, công tác bảo đảm an toàn giao thông phải phù hợp với đặc thù địa bàn du lịch quốc tế. Trong đó chú trọng các tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, điểm du lịch, khu đô thị, trung tâm dịch vụ, sân bay, cảng biển và những khu vực có nguy cơ ùn tắc, mất an toàn.

Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và du khách nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, điều hành và xử lý vi phạm giao thông.

Đặc biệt, công tác phân luồng, điều tiết giao thông phải được tính toán từ sớm, từ xa, phù hợp với sự gia tăng phương tiện và hoạt động du lịch, dịch vụ. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Phú Quốc đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại quy mô lớn, nhất là Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2027.

Các lực lượng diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường trọng điểm của đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Tiến Dũng.

Thượng tá Đinh Xuân Trường - Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc khẳng định, Công an đặc khu sẽ phát huy vai trò nòng cốt, tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; rà soát những bất cập về tổ chức, hạ tầng giao thông để tham mưu khắc phục; đồng thời ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, giám sát và điều hành.

Thượng tá Đinh Xuân Trường nhấn mạnh phương châm “chủ động từ sớm, phòng ngừa từ xa, xử lý từ cơ sở”, không để tình trạng ùn tắc, tai nạn và các nguy cơ mất an toàn giao thông kéo dài hoặc trở thành điểm nóng.