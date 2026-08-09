Lầu Năm Góc hối thúc ngành quốc phòng Mỹ tăng tốc sản xuất vũ khí

TPO - Lầu Năm Góc yêu cầu các tập đoàn quốc phòng Mỹ trong vòng 21 ngày trình kế hoạch rút ngắn thời gian giao hàng và tăng sản lượng các loại vũ khí chủ chốt, trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD đã suy giảm đáng kể sau nhiều tháng giao tranh với Iran.

Lầu Năm Góc đang gây sức ép buộc ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy nhanh sản xuất vũ khí nhằm bổ sung các kho dự trữ đạn dược đang suy giảm, trong đó có số lượng lớn vũ khí đã được sử dụng trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với Iran.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm thứ Bảy (8/8) xác nhận Bộ Chiến tranh Mỹ đang tập trung đẩy nhanh hoạt động mua sắm vũ khí, với mục tiêu cung cấp cho quân đội những loại vũ khí cần thiết "với tốc độ mà mối đe dọa đòi hỏi". Ông cho biết các biện pháp được triển khai trong tuần qua nằm trong một chương trình hiện đại hóa và củng cố nền công nghiệp quốc phòng đã được chuẩn bị từ trước.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg gửi thư tới lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng, yêu cầu họ trong vòng không quá 21 ngày phải trình kế hoạch đẩy nhanh đáng kể lịch giao hàng và tăng năng lực sản xuất đối với những khí tài quan trọng.

"Chu kỳ phát triển kéo dài nhiều năm là không thể chấp nhận được. Chúng ta phải đẩy nhanh đáng kể tiến độ chương trình và mở rộng năng lực sản xuất ngay bây giờ", ông cho biết.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh với Iran tiếp tục tiêu hao lượng tên lửa đánh chặn vốn đã hạn chế của quân đội Mỹ. Một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cảnh báo sự suy giảm kho Patriot và THAAD có thể buộc Mỹ cùng các đồng minh ở Trung Đông phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn trong việc bảo vệ lực lượng và căn cứ.

Theo CSIS, khi lượng tên lửa đánh chặn giảm, quân đội Mỹ có thể phải hạn chế số đạn đánh chặn sử dụng cho từng mục tiêu, đặc biệt đối với máy bay không người lái và tên lửa Iran. Điều này làm tăng nguy cơ một số vũ khí tấn công có thể xuyên thủng mạng lưới phòng không.

Tình trạng thiếu hụt vũ khí cũng trở thành vấn đề chính trị tại Washington. Tổng thống Donald Trump gần đây bác bỏ các báo cáo về việc Mỹ thiếu đạn dược, khẳng định nước này sở hữu "số lượng khổng lồ", đồng thời cho biết một lượng lớn vũ khí đang được sản xuất và vận chuyển tới Mỹ.

Tuy nhiên, các số liệu của CSIS cho thấy mức dự trữ tên lửa đánh chặn đã giảm mạnh.

Ước tính của viện này cho thấy kho Patriot của Mỹ giảm từ khoảng 2.330 tên lửa trước chiến tranh xuống còn 1.030 chiếc khi lệnh ngừng bắn tháng 4 có hiệu lực. Sau các cuộc giao tranh gần đây, lượng dự trữ được ước tính chỉ còn 759 - 827 tên lửa, tương đương mức giảm ít nhất 65% so với trước xung đột.

Đối với THAAD, số tên lửa đánh chặn giảm từ khoảng 452 xuống 232-262 tên lửa vào thời điểm bắt đầu lệnh ngừng bắn tháng 4. Mỹ đã bổ sung một phần số lượng đã sử dụng, đưa kho dự trữ lên khoảng 234-278 tên lửa, nhưng vẫn thấp hơn ít nhất 38% so với trước chiến tranh.

Lầu Năm Góc cho biết bản ghi nhớ của ông Feinberg là có thật và sẽ được sử dụng làm cơ sở xây dựng đề xuất ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2028 trình Quốc hội. Theo ông Parnell, đây là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm tái thiết và mở rộng nền tảng công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Trong khi đó, kế hoạch tăng mạnh ngân sách quốc phòng đang gặp trở ngại tại Quốc hội. Nhà Trắng muốn nâng chi tiêu của Lầu Năm Góc lên khoảng 1.500 tỷ USD, so với khoảng 900 tỷ USD của năm trước, trong bối cảnh các nghị sĩ tiếp tục tranh luận gay gắt về chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump tại Iran.