Quang Hùng MasterD ngày càng chiêu trò

TPO - Quang Hùng MasterD gây bất ngờ khi giao nhiệm vụ dẫn dắt cho Cody Nam Võ, Ali Hoàng Dương và Xuân Định KY trong cuộc đấu EP ở Live stage 3. Quyết định cho thấy nam ca sĩ chơi tất tay khi trở lại Vũ trụ Say hi.

Trong tập 6 Tinh hà say hi, 24 anh trai tập trung cao độ cho thử thách thực hiện ba ca khúc mới. Không dừng ở việc dàn dựng tiết mục riêng lẻ, các nghệ sĩ buộc sản xuất EP hoàn chỉnh trong vòng 14 ngày.

Ở tập trước, 24 nghệ sĩ sửng sốt khi nghe MC Trấn Thành công bố luật chơi mới. Trong tập 6, chương trình dành hoàn toàn thời lượng cho liên quân của Quang Hùng MasterD. Ở mùa mới thuộc Vũ trụ say hi, giọng ca Thủy triều "chơi tất tay", lần này lại chơi chiêu trao quyền đội trưởng cho Cody Nam Võ, Ali Hoàng Dương và Xuân Định Ky. Cả ba đều chưa từng dẫn dắt đội tại chương trình.

Quang Hùng MasterD để ba đội trưởng tự phân chia công việc và chịu trách nhiệm với sản phẩm. Nam ca sĩ vẫn quan sát toàn bộ quá trình, góp ý khi các nhóm gặp khó khăn và giữ mạch chung cho EP.

Wren Evans được giao thêm nhiệm vụ thực hiện các đoạn chuyển và phần kết.

Ali Hoàng Dương đã khác

Quang Hùng MasterD đặt tên EP là Trạm đến em. Ba ca khúc Run To You, MRT và Secret tương ứng với ba giai đoạn của một mối quan hệ.

Run To You kể về thời điểm hai người chủ động tìm đến nhau. MRT là những va chạm, tranh cãi và bỏ lỡ. Secret khép lại câu chuyện bằng sự chấp nhận sau đổ vỡ.

Ali Hoàng Dương dẫn dắt nhóm thực hiện Run To You cùng Kimlong, Ivan và Song Luân. Liên quân trưởng trao đề bài ca khúc mở màn phải đủ mạnh để gây ấn tượng, đồng thời có nhiệm vụ giới thiệu tinh thần của toàn bộ EP.

Nhóm ban đầu định đưa phong cách Y2K lên sân khấu nhưng không thuyết phục được Quang Hùng MasterD. Nam ca sĩ cho rằng tiết mục có cảm giác giống phần kết hơn là mở đầu. Anh muốn ca khúc trưởng thành và cuốn hút hơn.

Các thành viên phải thử nhiều hướng hòa âm. Ali Hoàng Dương chuẩn bị beat để mọi người hình dung màu sắc ban đầu. Kimlong liên tục phát triển các phương án mới. Ivan và Song Luân cùng thử giai điệu, cách hát và vị trí của từng thành viên. Khoảng 7-8 bản demo được đưa ra trước khi nhóm tìm được phiên bản phù hợp. Việc thay đổi liên tục khiến tiến độ trở nên căng thẳng.

Thế mạnh của Ali Hoàng Dương là ballad. Để củng cố tuyên bố "Ali Hoàng Dương đã khác rồi" ở tập chào sân, nam ca sĩ tự làm mới, chọn tiết mục có tiết tấu nhanh, vũ đạo mạnh và phong cách biểu diễn quyến rũ hơn. Anh cũng xây dựng ý tưởng sân khấu, hình ảnh và cách chia phần cho các thành viên.

Sau phần trình diễn, Ali Hoàng Dương cho biết anh đến chương trình để “làm những thứ chưa từng làm”. Đây cũng là lý do nam ca sĩ chấp nhận rời khỏi vùng an toàn, dù vai trò đội trưởng khiến anh gặp áp lực.

Xuân Định Ky vẫn loay hoay

Xuân Định Ky dẫn dắt nhóm thực hiện MRT. Đây là chặng giữa của EP, kể câu chuyện tình yêu bắt đầu xuất hiện bất đồng. Nội dung chính của tiết mục là hai nhân vật chính vẫn còn tình cảm nhưng đánh mất nhau, không nói được những điều muốn nói.

Xuân Định Ky muốn ca khúc vừa ngọt ngào nhưng phải đủ day dứt. Nhóm quyết định sử dụng toàn bộ nhạc cụ dây để tăng chiều sâu cho bản phối. Lựa chọn giúp tiết mục có thêm cảm xúc nhưng lại gây phức tạp cho khâu sản xuất.

Các thành viên phải sửa lời, thử lại cấu trúc và thay đổi nhiều chi tiết. Phần điệp khúc khiến cả nhóm mất nhiều thời gian nhất. Giữa lúc bế tắc, Quang Hùng MasterD "chớp thời cơ" thể hiện vai trò liên quân trưởng, gợi ý giai điệu để ca khúc tiếp tục được phát triển.

Hyo phụ trách phần rap. Captain Boy và Xuân Định Ky cùng chỉnh sửa ca từ. Buitruonglinh đảm nhận phần violin. Bùi Duy Ngọc xuất hiện để hỗ trợ màn trình diễn.

Áp lực của lần đầu làm đội trưởng khiến Xuân Định Ky căng thẳng. Nam ca sĩ vừa hoàn thiện ca khúc, vừa theo sát tiến độ và tâm lý của các thành viên. Trấn Thành thẳng thắn nói với Xuân Định Ky: “Nếu những chuyện nhỏ như vậy mà em không chịu được thì đừng có nổi tiếng”.

Cody Nam Võ bật khóc

Cody Nam Võ phụ trách ca khúc cuối Secret. Sản phẩm ban đầu có tên Sweet Return, được định hướng theo màu sắc nhẹ nhàng và vui nhộn. Tuy nhiên, khi đặt cạnh hai tiết mục trước, nhóm nhận ra bài hát cần được điều chỉnh.

Ca khúc cuối phải khép lại câu chuyện nhưng duy trì được năng lượng sân khấu. Cody Nam Võ dành hai ngày để nhìn lại toàn bộ ý tưởng trước khi bắt đầu làm việc với các thành viên.

Trách nhiệm của đội trưởng khiến nam ca sĩ rơi vào trạng thái tự nghi ngờ. Anh lo mình không giúp ích được cho đội và không thể đưa ra hướng đi phù hợp. Tâm lý này ảnh hưởng đến quá trình làm việc trong những ngày đầu.

Cody Nam Võ thay đổi cách điều hành. Anh không tự giải quyết mọi việc, bắt đầu lắng nghe đồng đội. Các thành viên cùng viết, thảo luận và quyết định hướng phát triển của ca khúc.

Wren Evans và Quang Hùng MasterD tham gia xử lý phần beat. Sự khác biệt trong tư duy âm nhạc khiến quá trình làm việc có lúc căng thẳng. Sau nhiều lần trao đổi, nhóm tìm được phương án có thể dung hòa cá tính của các thành viên.

Secret được hoàn thiện theo hướng nhẹ nhàng và chữa lành. Sau những rung động, va chạm và mất mát, nhân vật trong câu chuyện chấp nhận thực tại rồi trở lại với cuộc sống thường ngày.

Sau phần trình diễn, Cody Nam Võ bật khóc khi nhắc đến nỗi sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Anh cho rằng vai trò đội trưởng khiến bản thân chịu áp lực lớn, chỉ cần mắc sai lầm nhỏ sẽ ảnh hưởng tập thể.

Không còn nhận ra Quang Hùng MasterD

Ý đồ của Quang Hùng MasterD là sắp xếp Run To You, MRT và Secret giống như ba trạm trên chuyến tàu đề tài tình yêu. Những đoạn chuyển do Wren Evans thực hiện giúp câu chuyện không bị ngắt quãng.

Trấn Thành nhận xét phần kết nối của nam ca sĩ có màu sắc điện ảnh. MC cũng đánh giá cao vũ đạo của Ali Hoàng Dương và cách những tư duy âm nhạc khác biệt tìm được điểm chung.

Quang Hùng MasterD không trực tiếp làm đội trưởng của ba nhóm nhưng vẫn giữ vai trò điều phối toàn bộ EP. Anh theo dõi tiến độ, góp ý cho từng ca khúc và tham gia giải quyết những phần chưa hoàn chỉnh.

Cách lựa chọn đội trưởng, xếp tuyến thể hiện rõ tham vọng của Quang Hùng MasterD.

Ở tập mở màn, Quang Hùng MasterD đặt cược tất tay vào ca khúc 50 cuộc gọi nhỡ. Trở lại Vũ trụ say hi với tư cách thành viên của Best Five, nam ca sĩ có quá nhiều lợi thế nhưng cũng đầy áp lực. Anh buộc phải liên tục chơi chiêu, thậm chí lấy hết "vốn liếng" âm nhạc để giữ chuỗi thành tích. Cách chơi game, đấu trí và ra quyết định của Quang Hùng MasterD khác hẳn hình ảnh của nam ca sĩ ở Say hi mùa đầu tiên.

“Giới hạn của Quang Hùng không dừng lại ở đây”, Quang Hùng MasterD khẳng định sau khi hoàn thành thử thách.

Tập 6 chưa công bố đầy đủ diễn biến cuộc đấu của 24 nghệ sĩ. Phần thi của các liên quân còn lại và kết quả Live Stage 3 được công bố ở tập tiếp theo.