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Quân y Việt Nam đưa nữ quân nhân Mông Cổ lên chuyến bay đặc biệt

Nguyễn Minh

TPO - Bị tắc ruột khi đang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, nữ quân nhân Mông Cổ 36 tuổi được quân y Việt Nam đưa lên chuyến trực thăng đặc biệt từ Bentiu tới Juba để tiếp tục điều trị.

Ngày 9/8, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam cho biết, một nữ quân nhân Mông Cổ đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan được quân y Việt Nam chuyển từ Bentiu tới Juba bằng trực thăng để tiếp tục điều trị sau khi tình trạng tắc nghẽn đường ruột không cải thiện.

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Quân y Việt Nam thăm khám cho nữ quân nhân Mông Cổ.

Theo Cục GGHB Việt Nam, ngày 6/8, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam (BVDC 2.7) tại Bentiu tiếp nhận nữ quân nhân 36 tuổi trong tình trạng chướng bụng, đau vùng quanh rốn và rối loạn đại tiện kéo dài.

Các triệu chứng xuất hiện khoảng 5 ngày trước khi nhập viện. Trước đó, bệnh nhân đã được điều trị táo bón tại cơ sở y tế tuyến dưới nhưng tình trạng không cải thiện rõ.

Qua thăm khám, xét nghiệm, X-quang và siêu âm ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận khung đại tràng chướng hơi, các quai ruột giãn, tăng nhu động và gợi ý vị trí tắc nghẽn tại đoạn đại tràng sigma tiếp giáp trực tràng cao. Bệnh nhân đồng thời bị hạ kali máu.

Kết hợp các kết quả cận lâm sàng với tiền sử phẫu thuật ổ bụng, các bác sĩ bước đầu chẩn đoán bán tắc ruột cơ học, theo dõi nguyên nhân do dính sau phẫu thuật và cần loại trừ tổn thương tại vùng sigma - trực tràng.

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Quân y Việt Nam hỗ trợ nữ quân nhân Mông Cổ lên máy bay.

Bệnh nhân được điều trị bảo tồn bằng nhịn ăn, truyền dịch, điều chỉnh điện giải, sử dụng thuốc theo chỉ định, thụt tháo và theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, dù các chỉ số sinh tồn tương đối ổn định, tình trạng chướng bụng và tắc nghẽn chưa cải thiện rõ.

Sau hội chẩn, BVDC 2.7 nhận định bệnh nhân cần được chụp cắt lớp vi tính vùng bụng chậu, nội soi và đánh giá bởi chuyên khoa phù hợp. Đây là những điều kiện cần thiết để xác định chính xác nguyên nhân và mức độ tắc nghẽn.

BVDC 2.7 sau đó báo cáo, xin ý kiến cơ quan Chỉ huy y tế của Phái bộ về phương án chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế tuyến cao hơn tại Juba.

Kíp vận chuyển cấp cứu đường không (AMET) của BVDC 2.7 gồm Đại úy bác sĩ Phạm Lý Thanh và Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Huy Nam được giao bảo đảm chuyên môn cho bệnh nhân trong quá trình di chuyển.

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Chuyến bay đặc biệt đưa nữ quân nhân Mông Cổ tới Juba điều trị.

Trước giờ xuất phát, kíp AMET kiểm tra lại tình trạng người bệnh, bảo đảm các điều kiện an toàn, giải thích những yêu cầu cần thiết và động viên bệnh nhân trước chuyến bay.

Sáng 8/8, tại sân bay trực thăng trong căn cứ Liên Hợp Quốc ở Bentiu, nữ quân nhân được đưa lên chuyến bay đặc biệt tới Juba.

Trong suốt hành trình, các nhân viên y tế Việt Nam tiếp tục chăm sóc, theo dõi tình trạng người bệnh và sẵn sàng xử trí những diễn biến bất thường có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển bằng đường không.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân được bàn giao an toàn cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2+ của Ấn Độ tại Juba. Nữ quân nhân Mông Cổ tiếp tục được theo dõi, thực hiện các thăm dò chuyên sâu và điều trị tại tuyến cao hơn.

Nguyễn Minh
#quân y Việt Nam #nữ quân nhân Mông Cổ #chuyến bay đặc biệt #Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 #Nam Sudan #Bentiu #Juba #trực thăng #bán tắc ruột #gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

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