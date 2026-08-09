Từ một gói ma túy, Công an phường phá cả đường dây

TPO - Từ một gói ma túy phát hiện trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an phường Tân Định, TPHCM đã truy xét, lần theo các mắt xích liên quan, mở rộng điều tra, bắt giữ hàng loạt đối tượng.

Clip Công an phường Tân Định bắt giữ các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy. Nguồn C.A

Ngày 9/8, Công an TPHCM cho biết, chỉ trong 2 ngày đầu tháng 8, Công an phường Tân Định (TPHCM) liên tiếp phát hiện 2 vụ việc liên quan đến ma túy, làm rõ 13 đối tượng, khám xét 7 địa điểm và bắt khẩn cấp 4 người. Đáng chú ý, từ những đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy được phát hiện trong quá trình tuần tra, lực lượng công an tiếp tục truy xét, lần theo nguồn ma túy và các mắt xích liên quan.

Từ một gói ma túy, truy xét 7 đối tượng

Khoảng 13 giờ ngày 1/8, tổ công tác Công an phường Tân Định tuần tra tại khu vực trước số 55 Trần Nhật Duật thì phát hiện Đinh Trần Anh Duy (32 tuổi) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần của Duy một gói nylon chứa tinh thể nghi là ma túy đá. Kết quả kiểm tra nhanh sau đó xác định Duy dương tính với ma túy.

Từ vụ việc ban đầu, Công an phường Tân Định tiếp tục đấu tranh, truy xét các mối quan hệ của Duy và nguồn ma túy liên quan. Thay vì chỉ dừng ở việc xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng công an tập trung làm rõ các mắt xích phía sau.

Qua điều tra, Công an phường xác định 7 đối tượng có liên quan, đồng thời tổ chức khám xét 7 địa điểm là nơi ở của các đối tượng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một số ma túy cùng các công cụ được sử dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tân Định đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra về các hành vi có dấu hiệu “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chiếm đoạt chất ma túy”. Ba đối tượng còn lại đang được tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò để xử lý theo quy định.

Công an bắt giữ đối tượng liên quan ma túy cùng tang vật.

Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng vụ việc, công an phát hiện Nguyễn Đức Duy (40 tuổi) đang có quyết định truy tìm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM liên quan một vụ việc về hành vi “Đánh bạc”. Người này được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Truy từ “phần ngọn” đến nguồn ma túy

Trong lúc đang tập trung điều tra, mở rộng vụ việc thứ nhất, Công an phường Tân Định vẫn duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Khoảng 13 giờ 20 ngày 2/8, tại hẻm 38 đường Trần Khắc Chân, tổ công tác phát hiện Bùi Thanh Cảnh (39 tuổi) điều khiển xe máy chở Bùi Hoài Nam (31 tuổi) có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi quần của Nam một gói nylon chứa tinh thể nghi là ma túy đá. Kết quả kiểm tra nhanh xác định Nam và Cảnh đều dương tính với ma túy.

Ngay sau đó, Công an phường tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ thêm 2 đối tượng. Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả hai cũng dương tính với ma túy.

Đến nay, Công an phường Tân Định xác định 6 đối tượng có liên quan đến vụ việc thứ hai. Lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò và hành vi của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an phường Tân Định, kết quả đấu tranh 2 vụ việc cho thấy vai trò của công tác tuần tra, kiểm soát và chủ động nắm địa bàn ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, từ những dấu hiệu ban đầu liên quan đến người sử dụng ma túy, lực lượng công an đã tiếp tục truy xét các mối quan hệ, khám xét nhiều địa điểm, thu thập tài liệu và làm rõ những người có dấu hiệu liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng và các hành vi khác về ma túy.

Cách làm này nhằm kịp thời ngăn chặn các vụ việc ngay khi mới phát sinh, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trong khu dân cư.

Hiện Công an phường Tân Định đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, truy xét nguồn cung ma túy, làm rõ vai trò của từng đối tượng và những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết quả trên cũng cho thấy yêu cầu đấu tranh với tội phạm ma túy phải bắt đầu ngay từ địa bàn cơ sở: Phát hiện người sử dụng chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là tiếp tục truy nguồn cung, làm rõ các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng và những mắt xích liên quan, qua đó chủ động làm sạch địa bàn, không để tội phạm ma túy phát triển thành điểm nóng về an ninh, trật tự.