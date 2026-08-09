Nhiều văn bản của trường đại học bị giả cả con dấu, chữ ký, tên sinh viên

TPO - Một số trường đại học tại TPHCM vừa phát hiện các văn bản giả mạo, trong đó đối tượng làm giả cả tên trường, số văn bản, con dấu, chữ ký và điền cụ thể thông tin sinh viên để tạo lòng tin. Nhà trường cảnh báo sinh viên, phụ huynh tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh.

Ngày 8/8, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM phát hiện thông tin giả mạo liên quan đến các thông báo về “du học sinh viên quốc tế” được gửi đến sinh viên. Đáng chú ý, các văn bản này được làm khá giống văn bản hành chính thật, thậm chí sử dụng tên trường, số văn bản, con dấu, chữ ký và thông tin cụ thể của sinh viên.

Văn bản giả mạo để mời dụ sinh viên tham gia học bổng quốc tế.

ThS Phùng Quán, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM- người đứng tên ký trong văn bản giả mạo cho biết ông nhận được thông tin và hình ảnh một văn bản do phụ huynh gửi đến để nhờ xác minh. Sau khi kiểm tra, ông khẳng định đây là văn bản giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo.

Theo nội dung được phản ánh, văn bản giả mạo mang tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, có nội dung liên quan đến “du học sinh viên quốc tế”, học bổng và hỗ trợ học phí. Đáng chú ý, văn bản còn ghi cụ thể tên sinh viên, ngành học, thời gian, địa điểm cùng các mức “học bổng” hấp dẫn.

Việc đưa những thông tin cá nhân có vẻ chính xác vào văn bản khiến thủ đoạn này trở nên nguy hiểm. Sinh viên hoặc phụ huynh nếu chỉ nhìn vào hình thức, logo, con dấu, chữ ký hay số văn bản có thể dễ dàng tin rằng đây là thông báo chính thức của nhà trường.

ThS Phùng Quán cảnh báo, sinh viên và phụ huynh không nên mặc định một văn bản là thật chỉ vì có logo, con dấu, chữ ký, số văn bản hoặc tên cơ quan.

Đặc biệt, khi nhận được thông tin liên quan đến học bổng, du học, tuyển sinh, đóng tiền hoặc yêu cầu cung cấp hồ sơ, thông tin cá nhân, người nhận cần kiểm tra lại qua các kênh chính thức của nhà trường trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Không chuyển tiền, không cung cấp CCCD/hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các dữ liệu cá nhân quan trọng khi chưa xác minh rõ nguồn gửi.

Cẩn trọng lừa đảo thời điểm công bố điểm chuẩn

Trước đó, chiêu trò phát văn bản mời "dụ" tham gia học bổng quốc tế cũng từng xuất hiện ở nhiều trường đại học và có không ít trường hợp sinh viên, phụ huynh dính bẫy. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM, thời điểm gần công bố kết quả trúng tuyển đại học cũng là lúc thí sinh cần đặc biệt cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo tuyển sinh.

Đối tượng có thể gửi tin nhắn, email hoặc làm giả giấy báo trúng tuyển, sau đó yêu cầu người nhận truy cập đường link, cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, đóng các khoản phí theo hướng dẫn.

Nhà trường khuyến cáo thí sinh chủ động truy cập website, fanpage và các kênh thông tin chính thức của trường để kiểm tra. Khi có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với trường để xác minh; không bấm vào đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển tiền khi chưa xác định chắc chắn thông báo là chính xác.

Trong bối cảnh công nghệ giúp việc tạo ra những văn bản giả có hình thức rất giống văn bản thật ngày càng dễ dàng, việc “chậm lại vài phút để kiểm chứng” có thể giúp sinh viên và phụ huynh tránh những hậu quả nghiêm trọng.