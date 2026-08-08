Cà Mau giảm hơn một nửa đầu mối trường công trước năm học mới

TPO - Theo phương án sắp xếp, Cà Mau sẽ giảm từ 738 xuống còn 359 cơ sở giáo dục công lập, tương ứng giảm 379 đầu mối. Tỉnh yêu cầu việc tinh gọn phải đi đôi với bảo đảm quyền học tập, không gây xáo trộn việc đến trường của học sinh.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký phương án về sắp xếp cơ sở giáo dục từ mầm non tới đại học công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Cà Mau giảm từ 738 cơ sở, xuống còn 359 cơ sở (giảm 379 đầu mối, tương ứng hơn 51%). Trong đó, cấp tiểu học giảm mạnh nhất, từ 307 trường xuống còn 197 trường (giảm hơn 64%); mầm non giảm từ 197 trường còn 94 trường (giảm hơn 52%).

Trường Tiểu học 1 Khánh Lộc sẽ sáp nhập vào Trường THCS Khánh Lộc, xã Trần Văn Thời, Cà Mau.

Cấp THCS (gồm cả trường liên cấp) từ 172 trường còn 104 trường (giảm hơn 39,5%); cấp THPT giảm từ 52 trường còn 43 trường (giảm hơn 17%).

Trường Đại học Bạc Liêu tiếp tục được giữ lại nhưng sẽ kiện toàn tổ chức bên trong, quy định lại chức năng, nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học. Trong đợt sắp xếp này, Cà Mau chọn hai mô hình tổ chức gồm trường một cấp học quy mô lớn có các điểm trường và trường phổ thông liên cấp.

Các mô hình sắp xếp cơ bản đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tham gia học tập tại các điểm trường, chỉ thực hiện việc sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải có ít nhất một cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS hoặc một cơ sở giáo dục phổ thông nhiều cấp học gồm tiểu học và THCS.

Chủ trương sắp xếp, tinh gọn các điểm trường đang được tỉnh Cà Mau triển khai quyết liệt. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác vận động, tạo sự đồng thuận cao từ đội ngũ nhà giáo đến phụ huynh.

Tại xã Trần Văn Thời, xã có 17 cơ sở giáo dục, theo phương án đã được thông qua, địa phương sẽ sắp xếp còn 8 trường, giảm 9 đầu mối (gần 53%).

Ông Trịnh Việt Khái - Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thời cho biết, địa phương đã tổ chức gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường để làm căn cứ bố trí nhân sự.

“Những cán bộ quản lý dôi dư sẽ được xem xét sắp xếp làm tổ trưởng chuyên môn hoặc trở lại giảng dạy nếu có nguyện vọng, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và hài hòa quyền lợi của cán bộ”, ông Khái chia sẻ.

Các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới.

Tương tự, xã Khánh Hưng hiện có 13 điểm trường, theo kế hoạch sáp nhập, giảm 5 điểm trường. Việc sáp nhập thực hiện linh hoạt bằng cách ghép các trường gần nhau hoặc thành lập trường liên cấp. Xã xác định mục tiêu được thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, thu gọn bộ máy quản lý nhà trường, không làm xáo trộn vị trí hay việc học tập của học sinh.

Tại Trường Tiểu học 1 Khánh Hải (xã Khánh Hưng) - đơn vị tiếp nhận Trường Tiểu học 4 Khánh Hải, ông Nguyễn Văn Thảo - Hiệu trưởng cho biết, sau sáp nhập, toàn bộ đội ngũ giáo viên giữ nguyên sự ổn định. Điểm trường được sáp nhập gần nhau nên càng thêm thuận lợi và nhận được sự đồng thuận cao.

Ông Nguyễn Văn Đấu - Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Lộc (xã Trần Văn Thời) – đơn vị sẽ tiếp nhận Trường Tiểu học Khánh Lộc đánh giá, mô hình liên cấp hoàn toàn phù hợp với thực tế. Trường sáp nhập vào chỉ cách một con kênh, không gây xáo trộn nhiều nên cán bộ, giáo viên rất ủng hộ và sẽ nỗ lực thích ứng để vận hành hiệu quả.

Theo phương án, toàn bộ việc sắp xếp trường học tại Cà Mau hoàn thành trước ngày 19/8/2026, trước khi bước vào năm học mới.